大家談中國：「乖乖聽話」並不是女城管一笑的全部

Image caption 在城市尋找生存空間的小商小販，大多是生活在社會底層。

11月9日，資陽網友「奇蹟哥」發帖稱，他是安岳的一個小攤販，最近他所在的片區來了一位長相甜美的女城管，她執法中始終保持微笑，「她一笑，我們就乖乖聽話了」。

安岳女城管微笑執法，之所以商販能「乖乖聽話」，其實，與長相和微笑都無關，或者說關係不大。也就是說，即使女城管長相再甜美，執法時臉上「笑開了花」，執法時不能夠將心比心，或不能站在商販的角度考慮問題，同樣不會得到商販的理解和支持，甚至還會使商販更反感。「微笑執法」更難逃脫「做秀」的嫌疑。

所以說，女城管成功的「秘籍」在於，其微笑執法的背後，有一顆對商販最起碼的尊重之心。這樣的微笑才是情感的自然流露，才是最真誠和最感動人的。

其實，在城市尋找生存空間的小商小販，大多是生活在社會底層，他們佔路經營或「打游擊」， 是生活所需和生計所迫的不得已。不可否認，其中有人為了能「多掙錢」或「好掙錢」而違法經營；更不可否認，其中絕大多數本意並不想違法，或並沒有認識到自己的行為違法。也就是說，他們中的絕大多數人還是聽「招呼的」，並不是城市管理的「敵人」，更不是不可救藥的違法分子。

所以說，城管執法與其他執法是有本質區別的。即，要多站在商販的角度考慮問題，要從內心多感受商販的不容易。這就決定了城管執法要以說服教育和幫助為主。其中，態度和藹，面帶笑容，不怕「反覆」，是每一個城管的必修課。

遺憾的是，這樣一個「膚淺」的問題，不要說城管隊員不明白，即使城市管理者也沒有十分明白。所以說，目前城管與小販成了「冤家」，尤其是相互傷害事件頻發，甚至城管成了眾矢之的，除了小商小販容易得到人們的同情外，更多的還是「城管」沒有擺正自己的位置，甚至把自己放到了商販的對立面。

因此，「尊重理解」才是城管執法的關鍵。安岳長相甜美女城管「成功」秘籍在此，一個小城管能引發網上「熱議」也在此。

注：《大家談中國》的文章不代表BBC的立場和觀點， 網友如要發表評論，請使用下表：

讀者反饋

城管根本就不該有，面子工程。 它現在根本不是原來設想的！未署名

女士們的柔性與母性特質是男士們所不及的，因此那些與民眾有面對面接觸的職位諸如紀律部隊、櫃枱服務、餐飲服務，如果由女性擔任，的確可以減卻不少不必要的麻煩與衝突。面對著一個相對柔弱的女城管，「乖乖聽話」豈會是女城管一笑的全部？由是觀之，社會要和諧，國家要穩定，怎會是慌兮兮的監控？怎會是硬邦邦的抓捕？這個政權年花近萬億的維穩費以求穩定，看來只會越維越危。因何至此？無非心術不正、戀棧權位、害怕人民！大家可有異議？<br><strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

開發區模式現漏洞 「外資」低價圈地謀貸款

英國BIB考克蘭有限公司（以下簡稱BIB）2009年在江蘇鹽城經濟開發區一個總投資近1億美元的項目至今仍陷官司糾紛。636畝土地被唐山公安因刑事案查封至今，項目遲遲無法推進。

10月21日，河北唐山市法院針對BIB的案件再次開庭，當庭未出判決結果。然而，隨著該項目背後種種細節的逐漸明晰，開發區投資模式存在的風險隱患也暴露了出來。「假外商投資」「廉價圈地」「地下錢莊」等等一系列的資本運作令人咋舌。

更有趣的是，BIB鹽城項目糾紛尚未解決，更大的一筆招商投資近2億美元的項目又在河北唐山上馬。

低價賣地招「鳳凰」。<br><strong>未署名</strong><br/>