大家談中國：張藝謀「超生」不該找人「贖罪」

Image caption 解鈴需要繋鈴人，代理人代理不了張藝謀「頂罪」，也不像依法辦事的樣子。。

張藝謀「超生事件」已經擾攘多日，當事人終於回應了，昨天有消息稱，張藝謀及妻子陳婷已委托其代理人到無錫市濱湖區計生局接受調查，結果隨後公布。（11月30日《法制晚報》）

張藝謀真不愧是「大片」高手，但不能成為遊戲法律的高手。張藝謀超生就應該張藝謀面對法律，弄個代理人回無錫「贖罪」，不是對法律的「不尊」，對無錫計生部門的歧視嗎？

解鈴需要繋鈴人，代理人代理不了張藝謀「頂罪」，也不像依法辦事的樣子。天大地大法律為大，張藝謀事情再大，也沒有違反國家計生法律接受問詢或處理事大。親自到無錫跑一趟，跑不斷張藝謀的腿，也吃不掉張藝謀，這點起碼的面對法律精神都沒有，張藝謀不是心中「有鬼」嗎？

張藝謀到底在哪裏？不可能生活在天上，也不可能鑽進海里，只能生活在地球裏；無錫計生部門的「找不到」，只能是忽悠民眾的笑料。這說明，保護張藝謀不僅僅是無錫計生部門「在戰鬥」，諸多權力都在「戰鬥」。張藝謀婚姻、子女是否合法，有關部門、權力心中都心知肚明。張藝謀有沒有給他們好處，是否被張藝謀「搞定」，是否違法給張藝謀違法辦理了「合法」手續等，都是隱藏張藝謀的惡性動力。所以來了張藝謀的代理人沒有多少價值，尋找到張藝謀本人才有真相價值。

可見，「尋找張藝謀」只是「舌尖上的尋找」，並沒有依法尋找到底，這是民眾最為敏感和最為怒火的。要是一個普通民眾四個妻子、七個孩子，無錫計生部門肯定要全世界「一網打盡」，何來百家媒體都來「尋找張藝謀」呢？明星、名人在計生法律面前都與百姓平等，而名人、明星的引領效應更應該對明星遵紀守法擰緊監管螺釘。無錫計生部門對張藝謀超生理當依法問責、問罪；故而無錫計生部門要找到張藝謀，而不要代理人「贖罪」。

「尋找張藝謀」不能止於「喊破嗓子」，還要吏治「甩開膀子」。「尋找張藝謀」成了全國性關注焦點，也把無錫市執政者逼到了牆角，無錫市政府必須把「尋找張藝謀」擺到政府頭等執政日程，方能回歸法律尊嚴，挽回公信力，減少負面影響擴大。怕就怕無錫市政府無動於衷，繼續給該地計生部門賴政懈政玩嘴皮的機會；把高層逼急了，無錫市政府也會吃不了兜子走的。

注：《大家談中國》的文章不代表BBC的立場和觀點， 網友如要發表評論，請使用下表：

讀者反饋

我很好奇為什麼BBC刪除了原來公布出來的讀者評語？照理說這些評語並沒有什麼髒話，只不過是觀點BBC和不相符而已

<strong>Zheng Yin, Sydney</strong><br/>

只要張藝謀公開反對計劃生育，支持他的人必定很多。他也可以避免幾億損失。但我敢打賭，張藝謀絕對不敢。他們本身就是體制的寄生蟲，公開反對體制必然死路一條。有的人認為盯著張藝謀超生事件的人是患了斯德哥爾摩綜合症，卻看不到富人不敢爭取自己的權利，甘當走狗奴才的本質。<strong>未署名</strong><br/>

代理人只是當事人委托去辦理個人事物的人，罪錯的主體不會因為誰去辦理而發生轉移。不管張藝謀委托誰去辦理這件事，責與罪都在張本人。用「贖罪」、「頂罪」來說是對概念理解不清析的表現。如眾所周知，很多案例的當事人在處理事務時，都是委托律師或其他人員去辦理的，當事人有保持沉默的權利，難道這也是當事人不尊重法律的表現嗎？未署名

【超生】在中國是觸犯法律的，是要受罰的。換句話說，中國人民要是避免觸犯法律，要是避免受罰，得要【永不超生】。

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

張藝謀的【超生】如果證明屬實，就依法辦事、依章處理好了。若果弄出不同身分、不同背景的人觸法就有不同的處理、不同的待遇，無疑在製造社會的紛亂無序、民怨四起份屬必然，該負責的不是人民，而是這個政府、這個政權。

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

能者多勞，張總辛苦啦

<strong>鐵娘子, 印度尼西亞印度鎮</strong><br/>