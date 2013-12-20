大家談中國：馮小剛明顯想讓郭德綱上春晚

Image caption 馮小剛任2014年央視春晚總導演

19日，導演馮小剛在上海面對郭德綱是否上春晚的提問，如此回答：「我的看法不是特別重要，重要的是老百姓的看法，這個其實應該媒體可以搞一個老百姓的調查，看看大家的一個想法。咱們可以根據這個調查，再決定讓不讓他上春晚。」（12月20日《成都商報》）

會說的不如會聽的。馮小剛不愧是個太極高手，面對如此敏感、棘手的問題，並沒有直接地給出答案，而是非常委婉地表明了自己的態度——我聽出來了，他明顯是想讓郭德綱上春晚。

可是，他又不便直接說出自己的真實想法，怕自己做不了主。我這樣說的道理非常簡單，要是馮小剛不同意郭德綱上春晚的話，完全可以斬釘截鐵說「誰都可以上，郭德綱堅決不行！他要上的話，我就撂挑子！」

馮小剛其實也很無奈，明明想讓郭德綱上春晚，然而，這件事情已經鬧大了，他根本就沒有決定權。於是乎，他就故意弄出一個「民意調查」的辦法來。其實，這是他的障眼法，根本就無法操作，無法進行。支持郭德綱，反對郭德綱的網民，公說公有理，婆說婆有理，怎麼體現民意呢？總不能搞一個「全民公決」吧？馮小剛這樣說，無非是緩兵之計，是在觀望，車到山前必有路，走一步看一步吧。

馮小剛根本就不敢直接表態讓郭德綱上春晚，他要是這樣做的話，那些反對郭德綱的網民就會向他開炮，這不是引火燒人嗎？我理解馮小剛，也同意馮小剛的觀點，郭德綱應該上春晚。春晚只是一個娛樂節目，不單單是道德模範可以上，就是那些犯過錯誤的人也能上，即便是犯了罪的人也可以上。春晚注重的是節目質量，郭德綱的節目質量過關，又沒有被剝奪言論自由，為何不能上春晚呢？

馮小剛這樣做是有苦衷的，自己早早地表態讓郭德綱上春晚，萬一有上層領導一句話否決了，拿自己豈不是很沒面子嗎？我真是搞不明白，有些上層領導也不知道是怎麼想的，該他們表態的時候卻遲遲不肯表態，不該他們表態的時候卻指手畫腳。

就拿郭德綱能不能上春晚這件事來說吧，已經鬧得沸沸揚揚，不可開交了，宣傳部門、文化部門總該有個明確的態度吧？郭德綱能上就上，不能上就趁早拿下。別讓馮小剛犯難，也別讓群眾為此做無謂的爭論。舉手之勞，何樂不為呢？

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讀者反饋

說實話，如果問卷調查的話，我不想見到郭德綱上春晚。 當然於法，沒有法律禁止郭德綱上春晚，但是還應該考慮示範效應。犯了錯可以上，但是你得先對錯誤道歉，犯了罪也可以上，但是也得認罪悔過才可。如果不是北京台那麼強硬的封殺，大家對郭德綱的同情還有多少。

<strong>李雲, </strong><br/>

看過2014年央視春晚總導演馮小剛在上海對郭德綱是否上春晚的回答，勿發奇想。以馮小剛的背景經歷，應該是【共產黨員】沒錯吧，他這番民主意識甚濃的說話，若果放諸當下香港政改的迫切形勢，真箇是鏗鏘有力，擲地有聲！且稍作更改如下：『【我】的看法不是特別重要，重要的是香港人的看法，這個其實應該媒體可以搞一個香港人的調查，看看大家的一個想法。【咱們】可以根據這個調查，再決定讓不讓港人公民提名無須篩選一人一票選特首、一次過取消立法會功能組別及分組點票制度、一次過取消區議會委任議席。』倘若中共中央最高領導人能夠講出這番說話，下面那班官員專家、人大政協、官媒黨報、外圍組織、紅頂商人，不來個180度急轉彎才怪！

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

郭德綱犯錯？！到底犯了什麼錯？！自古以來，徒弟打人，師傅要替徒弟說話，這沒什麼好講的。無牌記者私闖民宅，在國外，房東直接開槍射殺合理、合法，到了中國甚至還能死不要臉反咬房東一口，天理何在？還有，侵佔公共綠地？同一個小區，董浩的房子侵佔的綠地比郭德綱大幾倍，為什麼沒人曝光，還不因為是過氣的名人，媒體從業人員要出名就要炒作當下最火的名人。最終，我還是希望郭德綱不要上春晚，這種充斥著腐敗、馬屁和低俗文化的大雜燴，有辱相聲藝術，上春晚就是貶低自己的價值。

<strong>Rafael, Peru,Lima</strong><br/>