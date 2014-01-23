大家談中國：也談馬仕健的頌歌《平易近人》

圖片版權 AP Image caption 習近平上台後一直希望塑造親民、簡樸形像

最近，深圳藝人馬仕健所創作的新歌《平易近人》，可謂是「紅遍大江南北」：不光是受到不少聽眾的追捧，全國各地到處都邀請他演出；而且，此歌還受到主流官方媒體，像新華社、人民網等的大肆表彰，讚其「傳遞正能量」，「唱響時代最強音」，預言其「將唱響一個新時代」。對於一首歌而言，受到如此待遇的並不多見。

說實話，歌本身並不難聽，但歌詞卻顯得有點太露骨。「老百姓啊都說您笑容可親，老百姓啊還說您身體力行，您曾說打鐵還需自身硬，老百姓的聲音您銘記於心。偉大的總書記敬愛的習主席，華夏兒女跟隨您攜手向前進，偉大的總書記敬愛的習主席，中華民族有了您一定會復興！」 讀著這些歌詞，總覺得別扭，難怪有許多網友批其「諂媚」氣十足。

但是，這並不是這次《平易近人》現象的問題所在！

對於馬仕健來講，他是一個歌手，他有自己的藝術取向，他也有權把自己的政治取向賦予在自己的歌曲當中。如果連這點自由都沒有，還談什麼藝術，還談什麼「百花齊放」？如果對他本人來講，他就覺得習總是一位偉大的領袖，由衷的敬仰他，想用歌聲把內心的敬仰之情抒發出來，無可厚非。如果還能夠憑借自己的歌聲，提高自己的知名度，在國內走紅，這就是意外的收獲了！

問題的關鍵，是官方主流媒體在這上面的態度。 一首歌，本屬藝術創作。可是，一旦被官方媒體加以追捧，性質就變了，它從藝術創作變成了政治宣傳的工具。不論馬仕健本人的初衷如何，事情的發展肯定是出乎他意料的。

對，藝術創作需要傳遞正能量，需要弘揚道德和社會正氣，這在西方社會也是一樣。這個並沒有問題，新華社、人民網等官媒應該大力提倡這個。說實話，它們作得還遠遠不夠。但是，歌頌自己的領導人是否是能弘揚道德和社會正氣呢？弘揚的又是什麼樣的正能量呢？

不錯，習總上台以後，幹了很多事情，提出「中國夢」，強國強軍，大力反腐等等，給中國政壇帶來一股新鮮空氣。但作為一個黨和國家領導人，「在其位，謀其政」，這不是他應該做的嗎？西方國家的領導人，像奧巴馬，卡梅倫，默克爾，哪一個又不是這樣？但是，又有誰聽過他們的讚歌呢？我相信，如果他們沒聽到批評自己的歌曲，就已經是三呼「上帝保佑」了！

領導人需不需要表揚？老百姓心中有桿秤。說實話，有多少官員在離任時能夠做到問心無愧？能夠「禁得起」表揚？再說，即使真有人受得起表揚，這也應該由獨立的輿論和媒體來做。如果是自己領導下的媒體，大力宣傳歌頌自己領導人，這如果不算「歌德」，「頌聖「，也難免有「自吹自擂」之嫌吧？！

注：《大家談中國》的文章不代表BBC的立場和觀點，網友如要發表評論，請使用下表：

讀者反饋

一首《東方紅》，毛澤東在舉國歡騰頌讚下，給中國帶來十年浩劫。今天冒出一首《平易近人》，可有『持謝鄰家子，效顰安可希』的感覺？是凶兆還是吉兆？還是中國的人民活該擺脫不了【起來！甘願做奴隸】的魔咒？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

《中國共產黨章程》 第二章 第十條（六）黨禁止任何形式的個人崇拜。未署名

習想成為毛一樣的獨裁者，有獨裁者的需要，才有拍馬屁者的無恥，社會產生一群拍馬屁獻媚者，是社會的悲哀，也是當權的無能。

<strong>陳正剛, 中國上海</strong><br/>