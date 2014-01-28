大家談中國：不准用納稅人的錢獎勵李娜

圖片版權 Getty Image caption 中國選手李娜奪得2014澳網女單桂冠

對李娜來說，80萬元錢，就是大年三十打個兔子——有它過年，沒它也過年，可是，這80萬元錢對於貧困家庭來說，那就是個天文數字，夠眾多的貧困人員吃穿一年了，為何不把錢花在刀刃上呢？最關鍵的問題是，這80萬元錢是群眾的血汗錢，公僕一句話就獎給李娜了，根本就不問主人是否願意，這讓主人情何以堪呢？

不比不知道，一比嚇一跳。美國運動員訓練，參加比賽，各級政府根本就不提供費用，只是提供一些精神上的支持。就連運動員接到邀請訪問白宮這樣的大事，路費也要由運動員自己掏腰包。美國運動員參加奧運會的費用全部由美國奧委會來經營和管理，美國政府不會出一分錢。納稅人的錢堅決不允許亂花，這難道不值得我們學習和借鑒嗎？

中國各級政府之所以十分熱衷用公款獎勵冠軍，是因為官員想要通過這樣的做法來顯示自己的政績，提升自己的形像，而事實上，因為花的是納稅人的錢，民眾對此非常反感，甚至會罵娘。冠軍應該是社會的榜樣，應該對青少年起到激勵作用，卻被各級政府重獎淹沒在「銀元當眼鏡——向錢看」當中，這是有百害而無一利的事情，豈能繼續下去呢？

其實，我國各級政府用公款獎勵體育冠軍的事情由來已久，並且愈演愈烈。公僕如此亂花錢，主人心痛不已卻只能幹瞪眼，大家說，這叫什麼事呢？真是滑天下之大稽，真是讓外國人笑掉大牙。這樣做的本質就是慷國家之慨，慷人民之慨，就是明顯違背「八項規定」的做法，真該立即制定法律法規堅決剎住這股歪風邪氣了。否則，後果不堪設想，勿謂言之不預也。

注：《大家談中國》的文章不代表BBC的立場和觀點，網友如要發表評論，請使用下表：

讀者反饋

一群草包連銀子的來源都不清楚就在說該不該賞，在中國，官員們一定不會掏腰包。在西方錢的來源也許是多方面的，但納稅人的錢一定不是某個官員一句話就定下的，這就是差別。要說國威面子，中國人都達到小康這才是中國人的面子國威。小百姓日子還過得緊緊的，你沒眼睛看看，今年中國的公務員都在叫，年關「連小蔥都未發」日子難過，等到民富國強時才去獎賞藝體名人吧，這些人是自己掙官員幫著掙，兩者名利雙收他們正是何樂而不為呢。死愛面子窮折騰，清宮史劇的重演。未署名

Liqi Yi, Bonn Germany 是個典型的共產黨的五毛！

<strong>這裏不需五毛, </strong><br/>

其實湖北獎勵李娜是借機打廣告。平時除了湖北人以為自己天下第一外，其他國家有多少人知道湖北？有了李娜，至少國外偶爾還有人突然發現地球上還有湖北這麼一個疙瘩。80萬，說是獎金，你以為能白給啊，不會帶點附加條件嗎？那李娜現在代言費多少了？80萬就想李娜做形像，太廉價了吧？難怪李娜要癟嘴。李娜要麼不領錢，大家撕破面子；要麼領了錢，不管樂意不樂意，總得做點事。就算李娜什麼都不做，癟嘴拉臉了，80萬白送人了，天下媒體為這破事一起哄，大家還更忘不了這個熱臉貼冷屁股的湖北了。所以怎麼湖北都掙了眼球，這年頭，注意力就是鈔票，和芙蓉鳳姐一個道理，你罵他就中計了，九頭鳥不是白叫的。<strong>都以為自己聰明, </strong><br/>

樓下的那位在德國住了20年的Liqi Yi：「以德國為例，奧運前，世界杯前所屬體育協會都會定出目標，如果完成就有巨額獎勵…」參加奧運，世界杯的運動員代表的是國家，獲前三名運動員國家的國旗就會在賽場上升起，第一名運動員國家的國歌迴蕩賽場。你何時在網球大滿貫賽事或其它以各人為代表的賽事上看過此景？德國人還是很嚴謹的，你連比賽性質都分不清，請搞清楚後再做評論。還需努力學習啊！未署名

只要有法律依據和預算，為什麼不能獎錢給傑出人士呢？世界最大的民主國家印度在運動員得獎時地方政府也是給予金錢獎勵的。就更不要說奧運會時其他西方國家的獎勵行為了<strong>Zheng, Sydney</strong><br/>

你們都知道李娜的經歷嗎？旁觀者輕。80萬說是對平困家庭怎麼樣怎麼樣，有幾個官員幫助平困家庭了啊？在中國官員都是什麼樣子你們清楚嗎？相信你們也在新聞上看過貪官的家底吧。北京被淹了還有百姓捐款，被淹的事情問責了嗎？誰應該負責啊？動不動就讓百姓捐款，往國外送那麼多錢的時候怎麼就想不到國內的貧困家庭啊？李娜捐款你們知道嗎？我記得前一段時間還有一些奴才抨擊李娜呢，都不知道這些人的良心都哪去了，自己做奴才就罷了，還非得要所有人都和你們一樣做奴才嗎？<strong>未署名</strong><br/>

共產黨內有很多這種混蛋，他想獎勵李娜也好，鼓勵李娜也好，拿自己的錢啊！李娜是個職業選手，不是為他爭光去打球的。希望李娜退回那筆錢，把錢用在救濟那些生活在最底層的人們。<strong>TAKEDA, JAPAN</strong><br/>

80萬元對於貧困家庭來說，無疑是個天文數字，夠眾多的貧困戶吃穿一年了，然而中共為什麼這麼慷慨向李娜這個中國體育圈的【個體戶】奉上80萬元的獎賀金？是否錢不用在刀刃上？非也，中共此舉正好是【用得其所】！非如此，怎能展示【黨疼國愛】？怎能襯托得起這個【崛起的大國】？視為【廣告宣傳】的費用，80萬元只不過是小意思而已。<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

說的好，什麼時候我們能有憲政？未署名

算了，李娜，移民墨爾本吧，別難為自己做什麼中國人了，看你回武漢的難受樣子，跟在墨爾本差了遠了。<strong>cross, Melbourne</strong><br/>

說得好！<strong>xinwo, nz</strong><br/>

唉，說中國就好了，非要說外國，典型的送臉下鄉。話說國外國家投資從娃娃抓起的體校還少啊，法國擊劍隊笑了。<strong>cedric, paris</strong><br/>

一個體育比賽而已，不需要總是和國家，民族，爭光，。。。相連。不要總是把一切和中國有關的大小事都政治化。 奧運也一樣。她輸，她贏就是一個比賽而已。

一個自信的民族不該是這樣的。 這個民族能否備有大看/尊敬，真的不在於體育比賽的輸贏。<strong>Dan, Cambridge</strong><br/>

這個是仁者見仁，智者見智的事情。80萬人民幣很多麼？其實也不多對於當前的中國經濟能力來說。何況全中國李娜這樣水平的運動員有幾個？特別是在網球這個項目來說。只要沒有違反現行的法律或者制度，那就沒關係。你一個人反對並不表示其他人或者大部分人的意見，我相信如果做一個網上調查的話反對的人數肯定不會超過50％。。。

<strong>AAA, 中國</strong><br/>

既然你提到了美國，那我告訴你，西方對優秀運動員的獎勵也是如此。因為運動員不管是參加單項賽還是團體賽，都是在為自己的國家爭榮譽。不論美國還是我在的德國，不論是足球還是網球，只要運動員載譽而歸，不僅受到上至總統下至部長的接見，政府及所屬體育協會都會給予獎勵。以德國為例，奧運前，世界杯前所屬體育協會都會定出目標，如果完成就有巨額獎勵，請問這不是納稅人的錢嗎。作為在外國生活了20多年的華人，我奉勸你不要覺得美國及西方什麼都好，中國做什麼都是不對的，優秀運動員獲得了榮譽，不僅他本人臉上有光，作為他的同族，同國，我們大家不都有光嗎，要不然幹嘛有那麼多人要守時看他們的比賽呢？

<strong>Liqi Yi, Bonn Germany</strong><br/>