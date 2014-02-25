大家談中國：因霾起訴：治污離不開權利與監督意識

圖片版權 Reuters Image caption 中國霧霾嚴重，引發越來越多關注和不滿。

對於很多石家莊居民，面對pm2.5達300多的空氣污染指數似乎已經麻木，畢竟爆表的情況都已不鮮見。不過，石家莊市新華區的李貴欣卻做出了另外的舉動，他拿著一份行政訴狀到石家莊市裕華區人民法院申請立案。訴狀中的被告是石家莊市環境保護局，李貴欣的訴求不僅是要被告依法履行治理大氣污染的職責，他還就大氣污染對其造成的損失提出由被告來進行賠償。20日9時許，法院接收了他的訴訟材料，表示七個工作日內給予是否受理的答覆。（2月25日《燕趙都市報》）

或許在不少人看來，此次訴訟不過是一種行為藝術，就連法院會不會最終受理還是個疑問。但對李先生而言，卻並非如此，一者，霧霾天不斷持續，對他及家人的生活和健康已造成嚴重影響；二者，根據《行政訴訟法》，公民認為「行政機關工作人員的具體行政行為侵犯其合法權益，有權依照本法向人民法院提起訴訟」。李先生訴訟行為是為了維護權益，並且走的是正當的法律程序，體現著公民的權利意識。

幾乎與這次訴訟同時，中科院公布了灰霾的元兇：燃煤是頭號污染源，燃油質量問題推高尾氣污染。明確污染源，對於治理提供了凖確的目標。對霾的成因進行系統研究體現了較真的科學精神，同樣作為普通市民，對霧霾的治理不力較真，也是敢於共同擔當的責任表現。一次訴訟可能徒具象徵意義，但公民的權利與責任意識卻在提升，畢竟同在霧霾下呼吸，誰也不能袖手旁觀。

治污離不開權利意識的覺醒，只有越來越多的人將健康呼吸視為一項不可剝奪的根本權利，當霧霾肆虐之際，方能擰成一股繩，行成治污的強大合力。回到這次事件，該訴訟本身指向的是環保部門的治污不力，面對嚴重的霧霾，雖然牽涉因素很多，從企業到個人都有著責任劃分，但環保部門，顯然又有著更重的責任分擔。

面對訴訟，不管法院受理與否，環保部門都應從中看到民眾的權利意識和訴求，並且在治污上拿出更多行動。比如，中科院的調查表明，燃油質量問題推高尾氣污染，在此問題上，環保部門顯然不能失聲，協同其他部門對油企施加壓力，進而提升煉油標凖，就是可行的方法。而像頭號污染源燃煤，解決起來，則可能牽涉產業調整、能源更新等宏大層面，需要更大的決心。而這些也與每個人的權利意識息息相關，為了共同的呼吸，每個人都可能要捨棄一些利益，改變一些習慣。

狀告環保局，是一次對環保部門的監督和督促。治污離不開社會的廣泛參與和監督，是一種常識。而對環保部門的治污情況進行監督，是公民的基本權利。當這種監督以訴訟行為展開時，也是在提示我們反思更常見的監督方式可能還不那麼暢通，舉報、投訴鳥無音信，在污染證據面前，環保部門反而開始保護排污企業的案例並不鮮見。這些無疑不斷挫敗著公眾的信心。

公民狀告環保部門，要求對方履行治理職責，凸顯了權利與監督意識，與之相對應的，環保部門顯然要在暢通監督渠道和強化治理力度上下功夫了。

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讀者反饋

大氣污染嚴重，石家莊市環境保護局被民眾【狀告法院】。把政治味道並不濃厚的環境污染問題告上法院，以圖突破這個不可挑戰的紅色政權，勇氣可嘉。但共產黨開的法院會受理嗎？有效用嗎？有人說【治污離不開權利與監督】，說來頗有道理。不可不知的是，中國人民的權利是中共施予的，沒有中國共產黨的施予，人民哪來的權利？談到監督，人民更是碰不得的，因為中國共產黨既然稱得上是偉大光榮正確，何須監督？反之，要監督的，正是那班尚未修成正果的人民，清楚了沒有？<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

民事訴訟法：第五十五條：對污染環境、侵害眾多消費者合法權益等損害社會公共利益的行為，法律規定的機關和有關組織可以向人民法院提起訴訟。

2013年1月1日起，中國政府取消了公民對污染環境起訴的權利！！<strong>未署名</strong><br/>