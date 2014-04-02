大家談中國：青山之上，心弦之下

圖片版權 AP Image caption 同是青山之上的祭奠，卻有心弦之下的異同

在春光明媚，桃紅柳綠的三四月間，中國傳統習俗中最重視的節日恐怕要數清明節了。作為已經有二千五百多年的歷史的節日，「上墳」也是我們中原地區的傳統必修課。

在我們中原山區，把清明掃墓叫「上墳」，時間往往提前在清明節的前幾天。今年「上墳」前，父親特意囑咐我帶著妻子一起回去，因為是妻子與我第一年，在老家說新媳婦「上墳」能圖個吉利。我老家在河南西部偏遠的山區，而妻子是城裏人，第一次跑那麼遠「上墳」讓她略帶興奮。

一向勤儉節約的父親，除了凖備一些祭奠用的冥幣紙錢，還為今年「上墳」出人意料的凖備了一顆高大的「搖錢樹」和「汽車」，金光閃閃。這個行為讓母親也很驚訝，說父親多此一舉，沒必要買這些。父親卻說生活變好了，也該讓地下的老人感受一下，表表心意。我吃驚父親的變化，但沒有做聲。

一路跋山涉水後，終於到了爺爺奶奶的墳上。放眼望去，綠油油的麥苗孕育著希望的生機，再一看麥田裏的諸多墳頭上都掛滿了白紙條，已有很多人上過墳了。

春風和煦，父親給墳頭上填了新土，就放了一掛鞭炮，然後點起了冥幣紙錢，還把「搖錢樹」與「汽車」點了，因為是塑料做的，所以點燃後濃煙滾滾，隨著微風在麥田上飄過後，很快消失在大自然的懷抱裏。

妻子也說，在城裏，她們往往是送上一束鮮花。可是遠在故鄉的父親不會懂得這些，在他傳統的觀念裏，祭奠時燒掉的東西越貴重，越說明他的孝順的心意。妻子也不懂父親的舉動。

同是青山之上的祭奠，卻有心弦之下的異同，這正是城市與鄉村在進步中對文明的不同態度，這種截然相反的態度，會導致兩種所謂文明的延伸走向兩個方向。

馮驥才說：「文化的粗鄙化帶來更深、更長遠的危害，不僅僅在文化本身，還將敗壞我們的國民精神，即精神走向淺嚐輒止、粗糙浮泛、不求精神和甘居落後」。祭祀文化是嚴肅的，應避免庸俗化，同時應倡導綠色祭祀。但是老家的父親不懂得這些。

所以，祭奠方式改變的希望寄托在我的身上，還有我的孩子的身上。我希望以後帶領孩子們為故去的親人掃墓，一家人一起回憶祖輩的往事，讓他們知道每年清明我們懷念的人，不是那一塊塊冰冷的墓碑可以代表的，他們都是我們的親人，是曾經真實可愛地在這世上生活過的人。在濃濃的親情中讓孩子感受到人生命的結束是怎麼回事，在潛移默化中讓其學會感念祖先，感恩父母，從小懂得珍惜，懂得珍愛生命、善待生命的道理。

而我所用的方式，將會是一束鮮花，亦或是一支鮮花。

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讀者反饋

清明上墳，精神在於【慎終追遠】，以拜祭之名行【感恩追思】之禮。無神論的共產黨，雖不尚敬天拜地之禮，時屆清明，也少不免向其革命先烈行追思致敬之儀。中共組黨伊此，歷盡風雨，走過不少艱辛的日子，要追思感恩，追源起來有【兩大恩人】，一個是蘇俄，另一個是日本。平情而論，沒有馬(克斯)、恩(格斯)、史(太林)、列(寧) 引進的社會主義與扶植，哪有中共當年的【元老先輩】？沒有日本侵華削弱了國民黨的實力，哪有毛澤東在天安門城樓振臂高呼【中華人民共和國今天成立了】的壯語？於清明節日，雖不能一一到馬恩史列墓前獻花，雖不方便親赴靖國神社致意，也該在中南海內率眾設堂感恩一番吧！噫！【勾結外國勢力】既可【建國興邦】，何妨盡情勾結？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>