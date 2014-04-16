大家談中國：「鄂Ｏ」換「鄂Ａ」效果好神奇?

圖片版權 xinhua Image caption 警車的牌號不重要，關鍵是牌號的特權應去掉。

武漢市公安局日前啟動公安用車「鄂Ｏ」號牌更換工作。沿用了１８年的「鄂Ｏ」公安專段號牌，將被「鄂Ａ」普通號牌取代。據武漢市公安局警務保障部負責人介紹，更換號牌是貫徹中央、省、市黨委、政府「厲行節約反對浪費」相關要求，響應公務用車改革的具體舉措。換牌有助於加強公安民警規範用車，方便接受社會監督，樹立良好公安執法形像。(4月16日新華網)

事實上，O號牌本身並沒有問題，錯就錯在O號牌的特權。如，O號牌車輛擁有免繳高速公路、道路橋樑通行費的特權；擁有免費在收費停車場停車，甚至在道路上違法違規行駛、佔道停車等「特權」。

久而久之，嚴重影響到黨的執政形像和黨群幹群關係。所以說，如果僅將「鄂Ｏ」換成「鄂Ａ」，或者說，將「鄂Ｏ」特權，轉嫁到「鄂Ａ」身上，並不是「厲行節約反對浪費」，反而造成了新的浪費。

再者，O號牌有著明顯和特殊的「標誌」，普通人一眼都能認出是公務車。「鄂Ｏ」換成「鄂Ａ」後，要對公務車監督，起碼還有個「適應」過程。所以說，「鄂Ｏ」換成「鄂Ａ」，「方便接受社會監督」，有點言過其實。

還有，如果僅換個號牌，不嚴格執行公務車使用規定，同樣不可能避免或杜絕公車私用；如果換號牌後，不對公安隊伍加強管理和監督，同樣執法形像也難以樹立。所以說，「規範用車」和「樹立良好形像」，更是無從談起，甚至有點風馬牛不相及。

所以說，公眾不關心是「鄂Ｏ」還是「鄂Ａ」，關心的是有沒有將特殊號牌的特權廢除。遺憾的是，武漢市公安局方面對此卻避而不談，反之，卻對換牌的「神奇效果」高談闊論。

因此，「鄂Ｏ」換「鄂Ａ」效果，不是看你說得如何「神奇」，關鍵要去掉「鄂A」身上的特權，並按照規定加強公務車的監管。否則，換牌就是一場換「湯不換藥」的遊戲，甚至有「做秀」或「炒牌」之嫌。

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