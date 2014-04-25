大家談中國：貪官「意外」落馬，讓人擔憂！

圖片版權 AFP Image caption 近年來，「意外」已經將一批官員拉下馬

江蘇太倉一公務員醉酒後將手包遺落在出租車上，裏面有購物卡、洗浴卡、銀行卡等各類卡片幾十張，卡面金額合計3萬多元。此事經過網絡發酵，這名公務員有了個外號「卡哥」。太倉檢察院據此展開調查，發現「卡哥」是太倉市沙溪鎮建設管理所原副所長沈永剛，其存在受賄34萬餘元的腐敗事實。檢察機關順藤摸瓜，又查處了沙溪、雙鳳兩鎮6名幹部。（4月25日現代快報）

近年來，「意外」已經將一批官員拉下馬，從吸「天價煙」的周久耕，到「一笑丟官」的楊達才，曝光不雅視頻的雷政富，再到最近被記者舉報的宋林。另外還有的貪官是被撿垃圾「撿」出來的，有管道漏水「漏」出來的，有被騙子「騙」出來的，還有被桃色糾紛「糾」出來的……貪官的「意外「落馬，在給人帶來一種「驚喜」和「暢快」之後，人們不免有些擔憂。

試想，如果不是「卡哥」酒後將手包遺落在車上的「意外」，也許這個系列腐敗案中的這麼多貪官不知還會潛伏多久？有的可能被逐漸「養肥養大」，有的可能被提拔重用，有的還可能成為表象下的「廉政好幹部」等等，危害可想而知。

那麼，這個腐敗系列案中的貪官人數之多，有的早在多年前就已開始受賄犯罪，為何不被發現呢？有人也許認為這些貪官作案手段高明。其實從「卡哥」的「意外」發現來看，他攜帶購物卡、洗浴卡等幾十張卡到處消費，而且喝得丟了包也不知道，說明這些貪官平時一點都不低調，而且十分張揚。對於這種張揚，任何一個有著正常思維的人，都會心生疑慮。再說，這麼多人受賄犯罪，就算再隱蔽，總會露點蜘絲馬腳，這種明顯的收支巨大反差，就在人們的眼皮底下，監管部門難道真的就沒發覺嗎？

如果真的沒有察覺，說明有關領導和部門對幹部的監管不到位，，是嚴重的失職。如果發現了苗頭，沒有及時制止，或接到舉報後不去認真處理，那說明有關領導和部門存在著包庇慫恿的問題，也是嚴重的失職。

一名官員的違法行為，要等「意外」發生才能得到查處，不免讓人擔憂。這樣的「意外」並不是件好事，畢竟不是每一個貪官身上都一定會發生這種「意外」的。再說，當前中央嚴懲腐敗的高壓下，貪官們權錢交易的手法更加高明，行為更加隱蔽，發現的觀度就更大。因此，有關部門一定要擦亮眼睛，徹底清除「不告不究」的現象，千萬不能讓我們的監管體制空轉。

只有健全反腐機制，加大反腐查處打擊力度，增加官員腐敗風險成本，才能鏟除腐敗潛規則的現實土壤，才能讓那些貪官不再心存僥倖。而不必等這種讓人哭笑不得的「意外」線索，以「隔牆扔磚頭，砸住誰是誰」的那種無規可循的方式揪出貪官。真正使貪官「意外現形」成為「事發必然」。

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讀者反饋

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<strong>張錦偉, 中國浙江</strong><br/>

正如坊間所說『把幹部全部槍斃了，可能有冤枉的。要是隔一個打一個就有漏網的。』據說最近一個剛上班的公務員，到基層辦事，有人送上２千塊人民幣。他拒絕了，回到家裏，發現那２千現金在包裏。改了嗎？爛透的瓜，還能恢復到生瓜狀態嗎？難啊，除非把那些涉案的全部幹掉。

<strong>TAKEDA, JAPAN</strong><br/>

強權苛政下，一般人民往往敢怒而不敢言，而敢言的人卻往往飽受打壓迫害。中國人民難得搭上習總【反貪打腐】這班【順風車】，在一眾貪腐官員不經意露出破綻自暴其短下，致有紛紛所謂【意外落馬】的現象。可以預見當習總清除異己運動告一段落與及權力與利益洗牌抵定後，高官落馬將不再有【意外】，也不會再讓人【擔憂】了！

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>