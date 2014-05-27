大家談中國：青少年暴力 老師家長該反思什麼？

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5月25日，一條名為「實拍3男子輪流毆打一少年 眾多網友報案」的視頻在網上風傳，視頻中，三名男子圍毆一少年近9分鐘，肘擊、腳踢、用石塊砸，視頻拍攝地為朝陽區崔各莊鄉奶西村。三名打人者均在15歲左右，被打者14歲。（5月26日《北京青年報》報道）

處於叛逆期的青少年容易衝動，通常為了一些小事，因為語言上的激怒，直接導致打架。

此外，有時候在某個特定的時間特定的地點想表現自己，打架便成為了證明自己是「大哥」的方式。

而青少年中愛打架的大多數是缺少家長關愛和老師器重的同學，因為青少年還處於成長期，遇到問題不知如何解決且做事不顧後果，加上一些青少年缺乏引導，所以形成了用打架來解決事情的習慣。

由於智力結構的差異或者同學與師生關係不良，一些青少年學生成績會略差一點。

一個班級幾十號人，每人一定存在著差異，但採用的卻是統一教學。這樣「一刀切」的教育方式當然就造成了後進生的存在。

另一方面，大多數教育工作者只關注學生的成績好壞，將成績靠前的同學視為「國寶」，而將成績靠後的同學視為草，對其不聞不問。時間長了，學生在學習上屢次受挫，又苦於老師的忽視，所以「破罐子破摔」，將打架稱霸作為宣洩和證明自己的方式。

家庭也是造成青少年暴力的一大因素。一些家長忽視了對其子女的教育，當孩子遇到問題不及時幫忙解決或者開導，處理問題沒有經驗的孩子久鬱於心，就用暴力來解決。

另一方面，一些家長認為疼愛孩子的最佳方式是給予其豐厚的物質生活，對孩子缺乏心靈上的關愛，因為缺乏關愛，故通過打架鬧事來獲得家長的最大關注。

青少年是一個極易犯錯的團體，老師和家長在其成長過程中扮演得又是最重要的角色，所以面對青少年暴力的問題，老師和家長應當好好反思自身的教育方式

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讀者反饋

中國政府對待民眾從來都比這個更暴力，有政府的示範在那裏，老師家長再怎麼好好教育也是白費力。

<strong>山東客, </strong><br/>