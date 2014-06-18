大家談中國：陳光標的紐約時報廣告為何帶中文

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中國企業家、慈善家陳光標近日又一次登上美國媒體。16號，陳光標在美國媒體《紐約時報》刊登整版廣告，稱將為1000名美國窮人及流浪漢提供免費午餐和300美元援助金。《紐約時報》中英雙語廣告稱，陳光標將邀請這些窮人及流浪漢於6月25日中午11：30至1：30，在紐約中央公園的船塢酒店享用免費午餐，餐後每人可以領取300美元。（6月18日《華商報》）

與以往一樣，陳光標再次引發關注。也同樣與以往一樣，陳光標在國外媒體上做的廣告又是中英雙語版。這讓人有點奇怪，陳光標在美國的報紙上登廣告，徵集的對象是美國的窮人和流浪者，可為什麼既有英文又有中文呢？這到底是怕美國的窮人和流浪漢看不懂呢，還是怕中國人看不懂呢？不得而知。

雖然批評陳光標會有一定的道德風險，畢竟很多人會說，人家拿的是真金白銀，你有本事你也去作秀啊。

但即便如此，批評陳光標仍舊大有人在，網上就不用說了；就是主流媒體，這些年，不管是《中國經營報》、《南方都市報》，還是《時代周報》，甚至其他的媒體，都發表過對陳光標少捐、空捐，以及他公司到底怎麼運作、賺錢、財務情況的調查和評論。遺憾的是，除了個別媒體為陳光標背書之外，始終沒有見到有說服力的回應。

民族自信？

這一次陳光標在美國高調慈善，與網上的質疑不同，新華網一篇評論特別突兀，標題是：陳光標《紐約時報》整版廣告彰顯民族自信。

我不知道這是什麼邏輯，要是登個廣告都是民族自信，那這樣的民族自信也來的太容易了；再說了，憑借中國幾萬億的外匯儲備，別說美國一家報紙登廣告，就是把美國所有媒體的廣告都買下來，都沒問題啊；可問題是，就展現了一個民族的自信了嗎？裏面的荒唐不言而喻。

圖片版權 Reuters Image caption 陳光標曾在記者會上演唱了自己填詞的歌曲「中國夢」。

陳光標是一個聰明人，他總能夠撓到輿論的癢處，也總能夠給自己一些富麗堂皇的理由，而這些理由讓他的行為獲得無比的正當性，比如這一次，他在徵集1000名美國窮人、流浪漢吃飯發錢的同時，又要借此弘揚雷鋒精神、重塑富人形像，並且預祝南京青奧會，還有中國經濟未來發展趨勢等等。一個邀請美國窮人、流浪漢的活動，在中國國內頓時高大上起來。

曾經，陳光標的高調慈善，讓台灣地區的一些受助者接受不了；那麼，這一次，美國民眾怎麼看待，美國的窮人和流浪漢，會去參加本月25號陳光標的慈善活動嗎？不妨拭目以待。

但無論如何，這一行為在國內給陳光標賺足了眼球。說到這兒，您或許就會明白為什麼這些在國外做的廣告一定要帶中文的原因了吧？

（責編：李莉）

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