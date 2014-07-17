大家談中國：芮成鋼讓我想起...

圖片版權 xinhua Image caption 歷來高調的央視主持人芮成剛已被檢方帶走。

芮成鋼出事了。向奧巴馬提問時說自己代表亞洲，在微博上奚落駱家輝廉潔，疾呼要把星巴克從故宮趕出去，芮成鋼近年來能帶動新聞點，是國際符號。

芮成鋼被帶走，人們是驚訝。「媒體這個軟權力也可以滋生腐敗。」芮成鋼讓這個概念變得案例化了。

我想起了另一位記者，劉賓雁。我在高中，在浙大，都沒聽過這個人。我是在英國愛丁堡從我的導師Natascha的嘴裏知道了他。

他是上世紀80年代的。他離開中國的時候，我剛出生。在英國每一個大書店，每一所大學的圖書館裏，都能找到劉賓雁的足跡。論條件，他比不得芮成鋼，不說形像，也不說英語了，就說平台，他是在叢林裏，芮成鋼是在大廈頂上。

細研究看出，這也是劉賓雁的選擇。和芮成鋼周旋於世界政要和商界名流之間的高端國際路線不同，劉賓雁選擇中國問題，是田間，是廠房，是政府齷齪的地方，寫的是現實的苦和罪。在上世紀80年代那個改革至上的時代裏，劉賓雁是《人民日報》的記者，卻不是利益集團的保駕護航者，可以說，他是那個年代中國記者的頭牌。

劉賓雁聰明，芮成鋼更聰明，但用的是兩股勁兒。芮成鋼明白領導喜歡什麼，頭疼什麼。芮成鋼在美國進修過，對西方政要有深入交流，誰能比他更深諳民主的益處以及普世價值的意義呢？這位央視財經頻道的頭號主持選擇的是服從，是為利益去裝裱。

當然，他現在面臨罪罰。可以說，芮成鋼之紅之黑，有時代底色，也是個人選擇。想當年劉賓雁，就是做眼中釘，1987年被開除出黨，最終客死他鄉。我等一批80後者現在在帶著感情研究他。

芮成鋼與劉賓雁都沒能印證「識時務者為俊傑」。人生長於成語。劉賓雁在被開除出黨之後，收到很多人偷偷遞給他的紙條，有一個人告訴他：「老虎永遠都是要吃人的。但是當所有事情都結束之後，歷史永遠不會站在老虎那一邊。」

今天的美國普林斯頓大學的校園裏有一座高貴的中國人的雕像，那就是劉賓雁。也許很多人會從中讀出命運的無常，福禍相依，其實，沒有這麼玄。劉賓雁在1986年給南開大學學生的演講中說過一句話：「如果新聞媒體把自己和人民分隔開，人民終有一天會拋棄新聞。」這個道理劉賓雁懂，芮成鋼不明白。

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網友反饋

【意識形態】一向走在前列的央視主持人【芮成剛】在習總主導這波反貪打腐運動中被檢方帶走，看來是【凶多吉少】的了。芮成剛中箭落馬，撇除黨內鬥爭的原因，正好告訴我們，外表一臉斯文正直，滿嘴愛國愛黨的，脫下外衣，還不是跟一眾貪官腐吏一樣髒不可耐、臭不可聞？【聽其言，觀其行】，這句中共經常掛在嘴邊的說話，若果拿來檢視當下一眾【炙手可熱】的領導，相信得出來的結果，其震驚的程度，足以【令人昏倒】。別的不用說，單就【ICIJ】揭示英屬處女島那筆來自國內的【四萬億美元】資金的來龍去脈，【能夠】攤開來說，就【足夠】大家說上七天七夜了！

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>