大家談中國：紅會恢復名譽還需靠自己

2014年8月6日

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 中國紅十字會發佈聲明回應郭美美案

中國紅十字總會今天（5日）上午舉行新聞通氣會，趙白鴿常務副會長說，雲南魯甸地震發生24小時內紅會已收到3800多萬元捐款。華建敏會長出席並接受了各界的現場捐款。

紅會表示，郭美美已由公安機關查實，她與紅會沒有任何關係，由此，全社會對中國紅十字的信任度正在恢復和增強。（8月5日國際在線）

炫富女郭美美因為賭博、賣淫被刑拘後，其曾經一度鬧得沸沸揚揚的炫富事件終於水落石出，這位自稱「中國商業紅十字會總經理」的女孩，其身份終於被大起底。

事實表明，郭美美與中國紅十字會其實並無瓜葛，中國紅十字會可以喘一口氣了。

郭美美炫富影響了中國紅十字會的聲譽，對於中國紅十字會來說猶如一場夢靨，現在中國紅十字會似乎鬆了一口氣，不過，中國紅十字會認為郭美美與自己沒有關係後，全社會對中國紅十字會的信任度在恢復和增強，還是樂觀了些。

郭美美的一句聲明能撇清郭美美與紅會的關係，但是，卻無法恢復紅會的聲譽。要想恢復人們對中國紅十字會的信任，中國紅十字會還有很多事情要做。其自身管理還需改進，對善款的募集、使用與管理需要公開、透明，接受群眾監督，這樣，中國紅十字會才能自證清白。

確實，郭美美承認與中國紅十字會沒有關係後，公眾對中國紅十字會的信任度有了提升，然而，人們對中國紅十字會的質疑，並沒有因為郭美美的聲明而消除。

中國紅十字會自身管理仍然存在漏洞，各地紅十字會曾經頻頻發生的負面新聞，仍然在蠶食著中國紅十字會的聲譽。

冰凍三尺非一日之寒，中國紅十字會的形像一夜坍塌，固然有郭美美炫富的因素，但是，實際上卻是與中國紅十字會自身有關，正是因為中國紅十字會管理存在漏洞，善款募集、使用、管理不透明，以及紅十字會及其下屬分會屢屢發生的腐敗醜聞，蠶食了紅十字會的聲譽，導致人們對中國紅十字會心存疑慮，而郭美美炫富，也就順理成章地成為導火索，擊中了中國紅十字會的軟肋。

俗話說打鐵還需自身硬，如果中國紅十字會行得端做得正，郭美美也就無機可趁，即使郭美美自稱自己是中國紅十字會會長，又有誰會相信呢？

人們對中國紅十字會的信任，是取決於紅十字會長期的努力，紅十字會是以慈善的形像出現在公眾面前的，因此，人們才忍信任它，但當管理存在漏洞，善款使用不透明，以及腐敗醜聞纏身，人們還憑什麼相信你？所以，人們對中國紅十字會的懷疑，並不會因為郭美美的聲明而消失。

紅會恢復名譽還需靠自己重樹形像，加強管理，公開運作，接受監督，熱心慈善，相信公眾對中國紅十字會的信任度，會一點一點抬升，直至修複和增強！

（責編：橫路）

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網友反饋

中國大陸的『中國紅十字會』跟我們所認知的『紅十字會』根本是兩碼子事；一如中國國內的『天主教會』，跟梵蒂岡的『天主教會』皆屬【同名】而【不同質】。『中國紅十字會』壓根兒就是中國共產黨一黨專政體制下刻意冒名複製，向境內外人士混淆視聽、欺蒙過關的政府機構。中共這種【虛假偽劣】的惡行，走到今時今日，已經發展得洋洋大觀、無處不在了。偉哉中共！