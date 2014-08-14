大家談中國：「抵制吸毒藝人」模式值得推廣

圖片版權 XINHUA Image caption 北京市「抵制吸毒藝人」的活動很值得推而廣之。

近期，多位娛樂圈明星因吸食毒品被警方查獲。8月13日，北京市演出行業協會與北京42家經紀機構、表演團體簽訂了《北京市演藝界禁毒承諾書》，承諾不錄用、不組織涉毒藝人參加演藝活動，淨化演藝界隊伍，弘揚主旋律，釋放正能量。演員孫茜代表演藝界人士宣讀了倡議書，並表示要積極參加禁毒公益活動。（8月14日《北京青年報》）

明星吸毒早已不是新鮮事，近期藝人張默、高虎的吸毒被抓，將「癮君子」上演的《監獄風雲》推上高潮。鑒於此，北京市演出行業協會聯合各機構簽訂《北京市演藝界禁毒承諾書》，承諾不錄用涉毒藝人參加演藝活動，這對風氣漸盛的娛樂圈吸毒現象來講，無疑能起到相應的震懾作用。

眾所周知，明星屬於「多金」群體，正因為錢來得容易，吸毒的成本對他們來講相對較低。久而久之，吸食冰毒、大麻已經形成圈內的一種時尚，有藝人表示為激發藝術靈感，甚至基於社交需要，很多明星都成了「癮君子」。加之吸毒的犯罪成本較低，一般即使被逮捕，也大都是拘留15日或罰款完事，這樣的懲罰力度根本不足以起到震懾作用，這也是很多明星在被抓後聲淚俱下要痛改前非，一旦恢復人身自由，二次吸毒現象經常出現的原因。

顯然，僅僅依靠公安機關的查處，並不能遏制吸毒行為。北京市演出行業協會牽頭抵制吸毒藝人，為我們提供一種治理思路，禁毒並非只是公安機關的責任，如果行業協會能夠主動擔當，既然罰款、拘留起不到震懾最用，就不讓你繼續在圈裏面混，這樣不僅斷了藝人的財路，而且讓他們在該行業舉步維艱，如此一來，在吸毒之前就會想到所要付出的代價，然後自覺熄滅想吸毒的小火苗。

在公民社會，這種行業自治的作用是很明顯的，有時它能彌補法律懲罰的不足，讓行業本身就有強有力的約束力。比如在日本，有的餐廳明確規定洗餐具的次數為7遍，而洗餐具的打工者一般都會嚴格遵守這項規定，即便少洗一遍也斷然不敢。按說餐具洗7遍和6遍並沒有很大區別，但他們對此就是這麼較真，至於打工者不敢少洗的原因，倒不全是因為自身素質很高，具有很強的自律能力所致，而是因為如果少洗一遍被發現，那麼以後所有的餐廳都不會在使用你，這就是行業自治的核心威懾力所在。

由此可見，北京市「抵制吸毒藝人」的活動很值得推而廣之。據北京警方透露，截至今年5月，北京市登記在冊吸毒人數已達2.6萬餘名，且仍以年均11.9%的速度快速增長。這就說明，「癮君子」不僅僅在娛樂圈存在，在其他行業也潛伏著很多吸毒者。如果各行各業都通過自治發揮其自我淨化功能，那麼社會的運轉就會更高效。這在抵制吸毒者時實用，其他領域亦然。

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