大家談中國：「我同意就能抽」 - 這是什麼機長？

圖片版權 PA Image caption 飛機上抽煙是一件危險的事情

8月30日，從成都飛往北京的聯合航空KN5216次班機上，竟有乘客在飛機加油以及飛行過程中吸煙。飛機到京後，當其他乘客向機組成員討要說法時，機長態度蠻橫，稱「既然已經安全到達了，那還說什麼呢？」甚至稱「只要我同意，他們就能抽。」（9月1日《成都商報》）

飛機上吸煙是肯定不被允許的，而且這也是各大航空公司都明確寫入相關規定的。因此，機長說的那句「只要我同意，他們就能抽」的話，擺明了就是在胡說八道，是在蠻橫地展示機長私人權威。

但透過這句話，我們顯然卻不難看到，這樣的機長，其背後的安全意識有多薄弱，而機長背後的航空公司，其制度規定和管理等方面都有多大的漏洞。

一者，飛機上抽煙絕對是一件危險的事情，其不僅威脅到了飛機飛行的基本安全，而且嚴重威脅和損害了其他乘客健康等利益。據國際民航組織統計，80%的機上火災都是由於乘客在廁所吸煙，並將煙頭隨意丟棄引起的。因此，早在1988年，當時中國民航總局就規定在其註冊的民用飛機上都須禁煙，並在明顯的位置懸掛提示標誌。對此，機長不可能不知道。「我同意就能抽」機長說法，只能說明，這樣的機長，是不稱職的，甚至是無視飛行安全、乘客安全的。

二者，飛機上抽煙除了直接的安全威脅之外，顯然還存在一個制度規定嚴謹性、安檢是否到位的更大安全問題和漏洞。乘客在飛機上抽煙，留給我們最大的疑問在於：乘客的香煙和火柴等物品，是如何帶上飛機的？在層層安檢關口，為什麼沒有發現乘客攜帶違禁品？這次是火柴沒有被發現，下次是鞭炮混過了安檢，再下次還會有什麼？這顯然是值得當事機長、航空公司和涉及機場反思的。不反思也就罷了，還敢稱「我同意就能抽」，這背後的安全意識該有多薄弱？

機長也是人，人的素質不同。因此，機長態度不好，甚至蠻橫，這並不可怕，但可怕的是，「我同意就能抽」的表態背後，隱藏的不將安全當一回事，不將乘客利益放在首位的，缺失的安全意識，這顯然才是讓人害怕的！

注：《大家談中國》的文章不代表BBC的立場和觀點。網友如要發表評論，請使用下表：

讀者反饋

且把上文末段改寫，祈作者劉鵬【包容則個】。

國家領導也是人，人的素質不同。因此，國家領導態度不好，甚至貪腐弄權、蠻橫霸道，這並不可怕，但可怕的是，【我同意就能幹，我說的就是真理】的表態背後，隱藏著不將國家利益當一回事，不將人民福祉放在首位，缺失的憂國憂民意識，這顯然才是讓人害怕的！

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

這個機長大概幹不了三天了。

<strong>未署名 </strong><br/>

人肉搜索，此機長是誰？必須開除！！！！

<strong>假洋鬼子, USA</strong><br/>

如果已經升空了，有蠢蛋敢據理力爭，我絕對站在機長一方，因為確實是他說了算。如果有人要事後投訴，我絕對會加入。那個機長是該開除的，不過不是當時。

<strong>美華人甲, 美國底特律</strong><br/>