大家談中國：中共政府的新一輪輿論造勢

圖片版權 AFP Image caption 習近平掌權以來，輿論宣傳愈加昭彰

2013年，中共元老推選出習近平作為中國新一代的領袖，這也預示著未來十年「習時代」的來臨。

正如俄國政治寡頭推選出的普京，習近平執政以來，也展示出了越來越強勢的作風。而在他的干預下，中國也朝著不可預知的方向發展著。輿論造勢，作為天安門事件以來中共不敢忽視的統治手段，正顯示出它愈加明顯的進攻徵兆。

2013年起，中共文官集團制定了新的一輪宣傳方案，用以應對中國迅猛發展的經濟所帶來的執政壓力，習近平政府無疑首肯了這一方案。

2013年「艾推之會」上，一個說著一口流利英語的女士，以其標凖的美國口音警示了在場的中國異議人士，並提出一個「中國3億新興中產階級不需要民主」的概念。

從中，我們不難看出，中共已經正式開啟了他們新的意識形態鬥爭。這個中共精心安排的演員透漏給我們的還有更多，她提及中共一家銀行行長的演講，以及新形成的中共學者們建立的新一代社會主義經濟的模型。

不僅如此，隨著這兩年來中共向外輸出越來越多的資本和人員，被精心培養過的留學學生、投資人、考察官僚、駐外記者等等，無一不以他們日漸流利的外語和精心琢磨過的當地文化，進行著「3億中國中產階級不需要民主，他們很快樂」的輿論造勢。

終於，真相大白。從習近平掌權以來的諸多猜測到兩年以後愈加昭彰的輿論宣傳，我們已經不再對中共政治家族抱有開放的幻想。他們如同俄國政客一樣，是以維護經濟壟斷利益為最終目的的。

2014年年末，APEC峰會後歸國的奧巴馬總統，曾在一次會議中公開說「不得不佩服他們25年來取得的成就，他們發展得太快了。」奧巴馬所言的「成就」，應該是他所看到的繁華會場、高額進出口貿易以及所謂「3億快樂的中國人」了。

兩年來精心包裝過的謊言終於實現了它的目的：它完美地扭曲了外界以及很多中國高薪階層對中國政府的看法。

經濟中最為重要的是價格，而價格的自由與公平關係著如今世界上的每個人。當價格處於一般均衡的時候，商品都有了衡量的概念，自由流通變成了可能，這也使得人們能去選擇自己想要的工作，人可以活得更幸福。但是，一般均衡是、也只有通過公平競爭、自由交易來達到的，除此之外，別無他法。

過去的25年，中國政府通過壟斷的資源、鐵路、電信、金融、教育等諸多行業，獲得了龐大的利潤，更不用說他們隨意使用的財政收納和貨幣調整了。而正是處於這樣一種壟斷的納什均衡當中，中國不斷發展著，出現了諸多的問題，有些懸而至今。

中國是一個發展中國家，它的經濟自然會增長，這有什麼可驚訝和滿足的？而且，本來隨著民眾自我經營產業，追求夢想的諸多創業者會發現，他們才是這個國家GDP增加的原因。但是，一個獨裁政府，卻完全把這種光環給遮蓋住了。

我們看到：封鎖言論、牢控新聞有多麼強的功效。如今的中國人，想的不是去維護自己的權利和應有的尊嚴及責任，而是變著法地去專營如何加入體制。因為，只有這樣才能分得所謂的「改革的成果」——黨的成果。

你在街頭聽中國民眾聊天，經常會發現他們談及醫療問題，一個人會驕傲地告訴他的傾聽者們他所在的部門（官方）會把他的醫療賬單完全報銷。管中窺豹，略見一斑。

中國政府用大量納稅人的錢去培養他們的官員，而這些官員感謝的也是政府而非民眾。同理，更多的公務人員——警察、教授（不要誤會，這是中國特有，壟斷了諸多行業的大政府，下同）、醫生、律師、銀行家，一直到城管、協警、街道主任，無不對給他們利益和特權的政府感激涕零。

在一個沒有新聞自由的國家，人很容易被洗腦。而且，越是高學歷、高薪階層，這種現象越明顯。你會發現，今天中國有很多接受過高等教育的人，專門翻牆出去來維護他們的政府。

在任何一種文化當中，你都會發現類似的信條：人追求私有利益，這種私心使得世界變糟。但是我們知道，並不是私有使得社會混亂，而是侵犯私有、侵犯別人的權利讓人們活得窘迫，這是現代文化的基礎——保護私有、保護人權。而在獨裁政治裏，人們不能、也不敢去維護自己的權利，於是就有了今天的中國——特殊的文化、特殊的國情、特殊的人。

而正是在這樣一種「特殊」當中，新的一輪輿論造勢興起了。很難說中共政府到底投入了多少資金，總之他們的經濟學者，為了應對因經濟變革帶來的人們對金錢的困惑，「研究」了一種新的經濟、政治、心理相結合的學說——社會主義經濟，用以維護這種獨裁統治。

而上文提及的諸多留外的記者、學生、商人欣然接受了中國學者的演講、教育和種種集中培訓。民眾用自己的錢，養活了白吃他們飯的宣傳者，並且還是自鳴得意的那一種。就算未來發生了變革，後者可以輕鬆融入現代文明，享受國外的生活，普通被洗腦了的中國人呢？

奧巴馬總統和與中國政府合作的國外政府，不要再被這種僅僅拐了一個彎的假像所騙，在發起對中國領袖們的讚美之前，好好想一想最基本的原則——帶來和平（一般均衡）的是什麼？自由，還是奴役？

大家談中國文章不代表BBC的立場和觀點，網友如要發表評論，請使用下表：

網友反饋

你的錢包掉了，作為納稅人你居然要發煙或者請吃飯讓警察來幫你找包。這是大多數底層老百姓都知道的潛規則。樓上那位說佔中無意義的，你的做法是一直沉默一直遷就、這也是大多數中國人的做法。反抗，並不需要勝利只需要讓它看到我們的態度。會有越來越多的人加入的，拭目以待吧。

蕭攬, 中國

感覺朱先生的思想過度偏激 太政治化 看完感覺你太不幸了

未署名

朱筱超把「私心」定義為「人追求私有利益」。朱筱超先說：「私心使得世界變糟」，然後又說：「私有不會使社會混亂」。

這是什麼顛三倒四、亂七八糟的邏輯？

朱筱超好像除了恨中國政府以外，對其他一切事物都稀裏糊塗。前面剛說什麼東西很壞，過了幾行字又說那個東西很好。只有恨中國政府這一點，前後一致。其他一切都前後矛盾。

未署名

朱先生在談經濟部分有一點小瑕疵。第一，價格的絕對自由和公平只存在於經濟學理論中。在現實生活中，就算在美國，價格也會因為關稅和財政補貼變得不自由公平。例如美國對中國橡膠光伏產品的高關稅和對乙醇汽油的財政補貼等等。這些舉動都會使價格變得不公平，不自由。第二，說民營創業者的產業是經濟高增長的原因缺乏例證，而且有一點政治偏見的影子。希望以具體的數據證明。第三，壟斷的納什均衡有一點矛盾。市場中納什均衡需要有至少兩家企業才能達成，而壟斷只有一家企業。中國是共產黨一黨獨大，請問均衡何在？在壟斷的納什均衡中會帶來什麼問題？希望說明。

一黨政治實有很大缺陷：法律不公不完整，腐敗盛行，輿論專制，人權不完整。這些也都可以找到確鑿證據，然而先生沒有用例子指出實在遺憾。先生全文批判中共，推崇民主，有煽動力，然而卻未提及如何在當下中國如何向民主進步的具體辦法，有點文人論政的味道。

我個人嚮往民主，也希望中國盡早走上民主之路。然而如何在保證領土完整，經濟繁榮、社會穩定的前提下，使中國走上民主之路才是現在的核心問題，也是我一直苦苦找尋的答案。希望先生和BBC賜教。

未署名

朱筱超說：「中國是一個發展中國家，它的經濟自然會增長，這有什麼可驚訝和滿足的？」

朱筱超又在胡扯。一個國家是發展中國家，經濟不一定自然會增長。

實際上，一些發展中國家經濟並沒有自然增長，甚至在萎縮，尤其是那些「顏色革命」成功的國家：

烏克蘭：根據歐洲重建和發展銀行（EBRD）數據，2014年，烏克蘭經濟將萎縮7%。

利比亞：2013年，經濟萎縮9.4%。

未署名

民主政治制度不是某些人要不要的問題，而是一個社會必須要的問題，因為它涉及到人的應有權利問題。共產黨作孽如此之多，之大，還要它繼續當政，是沒有良心人說的話。可恥的人老是把反對共產黨等同於反對中國，這和中國人大可恥的制定嫖淫幼女罪有什麼兩樣！

未署名

在中國是有些地方很不公平， 也沒辦法。 難道你去放下自己幸福的日子去跟政府鬧嗎！ 就像香港一樣，對誰都沒有好處。 有些事情不要怨這個社會政府怎麼樣。 而是去悶聲發大財！

丁樂樂, 中國蘇州

很有道理。

未署名

這盤文章的作者真是「高級黑」。用幼稚偏激不客觀的文章佔領BBC，讓有理智的中國人更加認清西方的虛偽和雙重標凖。good job 朱筱超！

未署名

與作者的觀點共鳴！中共的統治實質是以不同階層的特權來維繫，加之深植入百姓骨子裏的「權錢」不分，即使有點「酸葡萄」的調侃，但一般不會上升到「公正，民主，自由」的高度。輿論造勢的無良文人更是撇開基本的「事實和良知」一味的迎合上級的口味，到頭來只會是一個小丑或助紂為虐的罪人，自己往往也不會善終。

Thomas, U.S

推論過程和論據都寫得不太好，但是中國言論管控越來越嚴是事實，坐著提到的翻牆維護政府也被部分留言的網友證實。

dfranger, China

其實中國人沒有國家，中國屬是共產黨的黨產，中國人沒有基本的公民權利，軍隊是黨的，土地也是黨的，連中國人生孩子也要黨的批准，共產黨就是用中國人勞動所得，反過來控制中國人，中國人只是共產黨的奴隸

AK,

朱筱超說：2014年年末，APEC峰會後歸國的奧巴馬總統，曾在一次會議中公開說「不得不佩服他們25年來取得的成就，他們發展得太快了。」奧巴馬所言的「成就」，應該是他所看到的繁華會場、高額進出口貿易以及所謂「3億快樂的中國人」了。兩年來精心包裝過的謊言終於實現了它的目的：它完美地扭曲了外界以及很多中國高薪階層對中國政府的看法。

事實並非如此。

2014年年末，APEC峰會後歸國的奧巴馬總統在華盛頓對經濟界領袖說的原話是：「你在他們的公路上開車，看見他們做成的事，覺得臉上挺掛不住的。」

這說明，使奧巴馬產生強烈印象的，並不是繁華會場，而是他在開車時看到的，那就只能是：

一）基礎建設（高速公路）

二）大規模居民住宅和商業建築

三）人民開的汽車、穿的衣服

朱筱超想給讀者一個印象，中國政府一座繁華會場就把奧巴馬騙了。建一個繁華會場容易。大規模高速公路基礎建設、居民住宅、商業建築，是給中國人自己用的，不是用來騙奧巴馬的。使奧巴馬印象深刻的，是奧巴馬在開車時親眼目睹的現實，而不是朱筱超宣稱的「精心包裝過的謊言」，或是「中共政府的新一輪輿論造勢」。建那麼多高速公路基礎建設、居民住宅、商業建築，就是為了騙奧巴馬，中國政府是吃飽撐了？只有朱筱超的腦子裏才能冒出如此愚蠢的想法。

未署名

中國3億中產階級為什麼能被輕易洗腦呢，這是一批先富起來的人，擁有更高的優勢融入民主社會，這些人不是被洗腦，因為中國越晚實現民主他們都不會損失什麼，只是一廂情願的相信共產黨的美好許諾而已，反正不會損失什麼，這話說的不錯，等中國進入民主社會他們依然能更快的適應新社會；但是這3億中產階級忘了幫助自己的共產黨老大剝奪另外10億中國平民的發言權，自己不也是被剝奪的一員嗎。

未署名

不反共，BBC就活不下去了嗎？你們難道不是被背後的政府洗了腦了嗎？中國政府是存在一定的問題，但你們的工作是客觀報道，不是積極反共。你們有沒有客觀反映一下你們背後政府的齷齪。被西方顛覆的政權見的多了，都「民主」了，我們有目共睹，不用你們描繪所謂的美好。你們說的越多，就越招人反感。在這，我只能對你們說：「我們堅決擁護中國共產黨的領導，一切反共的圖謀都是枉然！」-請發表我的話，以示你們的「客觀」。

未署名

無的放矢，不著要害。

未署名

還是5毛多嗎

未署名

簡單google一下就知道了，這個朱筱超不是什麼簡單的中國網友，good job BBC!

陳韜, New York

又看見這個小學生水凖的作者。BBC沒人了嗎？BBC現在專職做中國黑了？不管什麼水平的作者，只要黑中國，就可以登出來？

中國人,

本文是西方對中國輿論的慣常說法, 中國在輿論作更有實力的回應,隋國力的增長是時候了.

Philip Law, Union City

朱筱超上文《評中國的社會主義核心價值觀》，已經顯示了少見的無知，思維混亂，和自相矛盾，在全世界出了大洋相。過了6天，這篇文章裏朱筱超又繼續信口雌黃。

朱筱超說：「俄國政治寡頭推選出的普京」。普京是民選總統。2012年總統選舉，普京以63%票數獲勝。同年美國總統選舉，奧巴馬以51%票數獲勝。全俄國共有4千5百萬人投了普金的票，佔全俄國1億4千萬總人口（包括兒童和未參加投票的成年人）的32%。全美國共有6千6百萬人投了奧巴馬的票，佔全美國3億2千萬總人口（包括兒童和未參加投票的成年人）的20%。

民選出來的總統如果不聽西方的話，就不算是民選出來的，是嗎？

民選出來的總統一定要聽西方的話，才承認他是民選出來的，是嗎？

未署名

能寫出這麼重的翻譯腔也是相當酷炫的技能

未署名

寫的還是有點道理

未署名

你的藥真不能停，觀點偏激也就算了，知道什麼叫「言之有據」？任何一句話都沒事實做支撐，讓讀者如何相信你？

David Jiang, New York City, USA