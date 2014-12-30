大家談中國：孩子穿打補丁褲上學丟誰的臉？

圖片版權 AFP Image caption 孩子穿打補丁褲上學承傳了傳統節儉美德

給孩子穿打補丁的衣服到學校，竟然被老師責令「整改」，言之「丟了學校和班級臉面」？近日，化龍巷論壇裏的一則網帖讓圍觀的網友震驚，爭議之聲四起。被視作儉樸象徵的「補丁」，如今竟然和「臉面」掛上了等號，部分網友開始議論起這則網帖的真實性。教育專家表示，給孩子進行儉樸教育的方式其實遠不止「補丁衣服」。 （12月30日《揚子晚報》）

雖然這個新聞還待進一步求證，但也是「無風不起浪」的產物。即使老師沒有說出穿補丁褲丟班級臉的話，恐怕也對學生的補丁褲進行了「牴觸」，才引發學生、家長、網友的議論紛紛。這很有必要進行「吹進黃沙始見金」，尋到啥是真正科學價值觀、人生觀、世界觀，特別是這事發生教書育人的老師身上，「扶正祛邪」更顯得尤為必要。

眼下，社會已經出現一股可怕的攀比風、奢靡風，扭曲了一些人的品質觀、價值觀、世界觀，勤儉節約的美德已經被銅臭腐蝕，繼而萌生嫌貧愛富、趨炎附勢、奢靡鋪張、遠離節儉等惡習；某些老師的意識也被這些扭曲的觀念佔領，不以節儉為榮，卻以節儉為恥，更偏愛「金玉其外」虛張聲勢，直接導致歧視學生穿補丁衣服。此學生穿補丁褲本身就是節儉美德的釋放，一方面說明家長有著傳統的節儉美德，一方面說明孩子也有了節儉美德傳統。這些傳統美德之道，固然是老師的「推崇之道」，屬於教書育人的「必修課」。突然成了老師的「排斥」，確是老師的美德理念錯位，如此教書教育，不誤人子弟才怪？

生不教，師之過，生錯教，師之禍。為人師表，就要有比平常人更高的品德、認知、素養和是非鑒別能力，才能正確地教育孩子和傳道授業解惑。此教師並不是沒有這個「基礎課」，而是被扭曲的人生觀、價值觀、世界觀給污染了，才有了對穿補丁褲學生的「斥責」，這無疑是給教師形像丟臉，也是給國家教育丟臉；說穿補丁褲學生給班級「丟臉」，實則是「倒打一耙」。此事看著很小，實則小事不小，一方面有傷孩子心理自尊，產生可怕的懼貧懼儉壓力，不利於孩子「好好學習，天天向上」；二是容易逼迫學生走上虛偽、奢靡、攀比道路，產生諸多不良後果；三是誤導孩子的價值觀，從而看不起貧困、經不起窮困挫折；四是老師涉嫌歧視窮學生，違背學生面前人人平等對待。

孩子穿打補丁褲上學承傳了傳統節儉美德，給這位老師上了一堂真正的「節儉課」，不是此學生給班級丟了臉，而是老師失去了節儉傳統美德觀念給班級丟了臉，需要炮轟、整改的是這位思想觀念扭曲的老師，需要點讚推崇的是穿打補丁學生的節儉美德。希望各地教育管理部門強化對老師的政治素質、思想素質、文化素質的考核，對錯誤觀念撥亂反正，對誤人子弟教育問責懲罰或退出，建立教師隊伍的高門檻和競爭上崗機制，徹底打破鐵飯碗，老師們教育、教學才能永遠「一本正經」。

大家談中國文章不代表BBC的立場和觀點，網友如要發表評論，請使用下表：

讀者反饋

節儉是做人的美德．即使是現代社會也有著非常的積極意義，合理消費，保護了地球資源和環境，有益於生態平衡，這都是人類回報大自然和社會應盡的義務．

未署名

遲早，選擇節儉還是浪費，就不再是省錢的問題，而是環保的問題。

總有一天，人們會有足夠的錢，每雙褲子穿一天就扔，櫥櫃裏有一萬雙鞋夠穿十輩子，出行百米必開Ferrari。到那時，褲子穿到磨破再扔，櫥櫃裏有二十雙鞋夠穿一年，出行或健步或乘公交車，省錢已不再是理由，唯一的理由就是珍惜資源，保護環境。

生產褲子，種棉花要化肥、農藥、水，把棉花紡成紗、織成布、染上色、裁剪縫紉，運輸到各城市商店，都需要水、電、石油。把每條褲子物盡其用，穿到破，就能避生產本無必要的更多的褲子，重要性不在於消費者省錢，而在於不消耗哪些化肥、農藥、電、石油。

未署名

追逐利益變成了根本，仁義道德都不管不顧了。這是一個墮落的年代....

中國福州