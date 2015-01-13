大家談中國：必須弄清領導幹部子女經商的是與非

圖片版權 Reuters Image caption 禁止領導幹部親屬子女經商辦企業，國家是早有明文禁止的。

近來，從巡視反饋情況中可以看出，領導幹部親屬子女違規經商辦企業成為反映突出的問題之一，也成為多名領導幹部落馬的重要線索。北京大學廉政建設研究中心主任李成言表示，「對領導幹部親屬子女經商辦企業的行為，不應一棍子打死，認為所有的都是以權謀私。對於合法經商獲得勞動所得的，應該依法予以保護。」（《人民日報》1月13日）

確實，對於領導幹部子女經商，不能一棍子打死，雖然很多領導幹部子女經商是利用老子的權力或老子的影響為自己謀利益，但是，也有一部分領導幹部子女經商是靠自己的勤勞和智慧，這兩者，有著質的區別。如果一棍子打死，顯然會有冤死的，是不公平的。

就像並不是所有的官員都是貪腐者一樣。儘管現在有很多官員因為腐敗落馬，也有很多披著清廉外衣的腐敗官員繼續在台上裝腔作勢，但是，並不是所有的官員都是貪腐，還有很多幹部是清正廉潔的。

不過，禁止領導幹部親屬子女經商辦企業，國家是早有明文禁止的。早在1985年，中共中央、國務院就出台了關於禁止領導幹部的子女、配偶經商的決定，規定凡縣、團級以上領導幹部的子女、配偶，除在國營、集體、中外合資企業，以及在為解決職工子女就業而興辦的勞動服務性行業工作者外，一律不准經商。所有幹部子女特別是在經濟部門工作的幹部子女，都不得憑借家庭關係和影響，參與或受人指派，利用牌價議價差別，拉扯關係，非法倒買倒賣，牟取暴利。由此看來，禁止官員子女經商，是有文可依的！

領導幹部子女經商不可怕，可怕的是他們利用權力尋租，利用老子的權力影響為自己謀利益。而事實上，確實有很多官員子女經商，就是依靠老子的權力影響，很多官員子女都是在老子的管轄範圍內經商，其用意就是大樹底下好乘涼，可以利用老子的權力為自己謀取不當利益。比如，管交通的官員子女，做的是與交通產業有關的生意，管煤礦的官員子女，做的是煤礦生意。這些經商的官員子女與官員，顯然有瓜田李下之嫌。

官員子女經商，容易利用官員的權力影響，為自己謀取不當利益，這其實就是腐敗。作為官員，即使沒有親手插手經商事務，但是，顯然是難以獨善其身的。比如落馬的原中共中央政治局常委周永康；原中共江蘇省委常委、秘書長趙少麟，其本人都並沒有親自經商，但是，因為為經商的子女提供便利和庇護，最終違規違紀，導致了自己的落馬。

而從中央巡視組巡視反饋的情況中也可以看出，領導幹部親屬子女違規經商辦企業成為反映突出的問題之一。這說明，很多官員子女經商，其實是在打老子的權力主意，利用老子的權力和影響謀取不當利益。結果害人害己，成為「坑爹一族」。周永康的兒子周斌如此，趙少麟的兒子趙晉同樣如此。因此，為了避嫌，官員子女不應經商，即使經商，也應該遠離老子的勢力範圍，在經商方面，遠離與老子的聯繫，同樣，國家保護合法合規的經商行為。

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讀者反饋

遠離老子的勢力範圍有什麼用，交通部門子女進煤礦，煤礦部門的子女進交通，還不是一樣，但是完全的做到政經分離也不靠譜，更容易形成好像日本那樣政治家的孩子依舊是政治家，銀行家的孩子依舊是銀行家這樣的情形。具體怎麼做我不知道，總是有不好的地方。

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所有關於此的討論都是紙上談兵，反腐不用拉大旗扯虎皮，若是真的反，公布官員財產就可以了——上任前多少，卸任後多少，簡單的減法就能形成強大的制約——嘿嘿，可是，就是「中國國情不適合」，無論唱多少出包公戲，這麼簡單的事情都拖了三十年不幹，還談何反腐的誠意？

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