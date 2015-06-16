大家談中國：誰應為「傷醫門」「買單」

圖片版權 Xinhua Image caption 「傷醫門」事件絕不是一日兩日造成的，而是長時間的矛盾累積

央視新聞於14日發表文章，稱我國10天連發9起傷醫事件。觸目驚心的數字，高頻率的事發率，不僅讓人們震驚，更讓醫生從業者們感到寒心。

醫鬧問題向來是人們關注的重點問題，每次出現醫鬧，總會引起人們的眾說紛紜。醫鬧問題的出現絕不是單方的過錯，從以前的「有理取鬧」到現在的「無理取鬧」，醫鬧問題儼然已經成為一個非常嚴重的社會「病垢」。從以前的「據理力爭」到現在的「出手傷人」，醫鬧問題越來越有暴力傾向，這無疑影響著醫院正常的醫療秩序，影響著社會的和諧穩定。

「傷醫門」事件絕不是一日兩日造成的，而是長時間的矛盾累積，那麼到底誰該為此事「買單」呢？

首先，政府「息事寧人」的態度助長了傷醫者的囂張氣焰。在出現醫療糾紛時，政府為了盡快平息此事，盡快恢復醫院的正常秩序，一般都會讓醫療機構給與家屬一定的賠償。「大鬧大賠，小鬧小賠，不鬧不賠」的錯誤觀念，導致傷醫者有恃無恐，得寸進尺。政府的忍讓和包容竟然成了他們威脅、鬧事的「助推器」。處理偏輕，缺乏震懾力，讓醫鬧現象越演愈烈。

其次，媒體的「過分渲染」給今天的「傷醫門」埋下伏筆。前些年，有些醫生收受回扣、收受紅包現象很嚴重，過度醫療問題存在，引起了媒體的大肆報道。公眾總是同情弱者的，媒體的稍加渲染的報道，就引起了群眾的憤憤不平，所有矛盾的焦點均指向醫院，所有事情的錯誤方均指向了醫院。本著同情弱者的心情，站在了公眾的角度上，這本無可厚非，但是媒體作為公眾的發聲者，其發聲本應公平公正，而不應偏袒任何一方。在媒體的渲染下，在媒體的質疑下，醫患關係越來越緊張，進一步加重了患者與醫生的對立情緒，為今天的事故埋下伏筆。

再次，醫院管理不力、醫生缺乏反省導致了「傷醫門」的屢禁不止。我們不得不承認，在中國眾多醫生中，大部分醫生的醫德是很好的，但是有一小部分人確實為醫生形像「抹了黑」。過度醫療、醫術醫德匱乏、與家屬缺乏溝通等等直接造就了「傷醫門」的出現。「以藥養醫」的存在，導致部分醫生在利益面前迷失了方向，只重貴藥而不重療效，偏愛進口藥而對國產藥棄之。所以，醫院自身也要對出現的醫療糾紛負責並自省。

醫鬧問題的原因總是林林總總，「傷醫門」的「負責者」也不是只有一方。加快醫療改革的步伐，改變「以藥養醫」的現狀；正確客觀地報道事實，加大宣傳力度；強化政府職能，嚴懲惡意鬧事者；加強醫生從業人員的職業道德修養，預防醫療糾紛。「傷醫門」是我們不願看到的，但是既然沒有將其「扼殺在搖籃裏」，那我們就以此為戒，加強防範措施，不要讓其「長大」，讓此類事件以後不再發生。

本文不代表BBC的立場和觀點。網友如要發表評論，請使用下表：

讀者反饋

我個人認為矛盾的源頭在政府，政府對醫療不投入，把醫院交給市場，市場本來就有逐利性，人們看不起病為了轉移民眾對政府的不滿，就把問題焦點轉移到醫院，就導致了頻繁的傷醫事件

bzsamsung, china