大家談中國：城市到處「霾」，何以談「反宅」？

圖片版權 xinhua

超8成網友支持「反宅」。最新調研數據顯示，「宅」現象在年輕人中越來越嚴重，超過八成的受訪大學生有輕重不同的「宅」傾向，嚴重者甚至長達一個月「足不出戶」。

日本、美國研究數據表明，「宅」已經成為年輕人提升個人收入、社會地位以及婚戀的一大障礙；國內著名婚戀網站調研報告指出，單身人群中高達68%都是宅男宅女。近日，眾星啟動「反宅」儀式，呼籲宅男宅女走出家門。（8月30日《廣州日報》）

「宅男」、「宅女」是伴隨網絡興起而生的，若在舊時，大戶人家的小姐長居深閨倒是值得讚賞的好品質，所以「反宅」運動，「宅」並非原罪，主要是看你「宅」起來幹嘛。

不可否認，現在的年青人，對手機、電腦和網絡的依賴太強，就拿現在的大學生來說，上網、睡覺是他們最主要的課外活動，看美劇、逛淘寶、打遊戲成為很多人必不可少的項目。

很多資深「宅」都有近視、體質不佳等症狀，在這種情況下，提出「反宅」，倡導走出家門接近自然、接近人群的生活方式，是對一種普遍存在的「亞健康」生活方式的及時糾正。

網絡呈現給人一個五彩繽紛的世界，正因為這個虛擬環境太過美好，讓很多人誤將其視為真實的環境，他們在網絡感知世界，將感情傾注在虛擬環境中。

如此一來，真實世界中的交往就變得不那麼受重視，以至於出現，在朋友、親人相聚的時刻，大家都低頭玩手機，面對面的感情交流變得越來越少。

前陣子，就出現大學新生軍訓休息時，學生們紛紛低頭玩手機的新聞。今年，北京市共青團聯合課題組的數據顯示：有74.67%的大學生的閒暇時間主要用來上網，70.3%的大學生平均每天用來上網的時間超過兩個小時，由此也能管窺目前年青人「網絡宅」的趨勢多麼嚴重。

作為社會化動物，社交是人類交往中必不可少的活動，雖然網絡為人們提供了更便捷的交流平台，但「宅男」、「宅女」最缺乏的是社會學中被稱為「初級關係」的溝通，也就是親子互動、遊戲伙伴互動、朋友互動等面對面的交流。這將導致「宅」者對陌生人乃至熟人都變得冷漠，甚至會缺乏對公共生活的興趣。如此看來，「反宅」是切中現代人「病症」的活動，具有很強的現實意義。

圖片版權 Getty

但我們要知道，「宅」的原因，除了科技對人的奴役外，另一個重要的原因是人們缺乏走出家門的外界環境。就拿現在在城市生活的人們來說，如今到處都是霧霾，走出去就得充當「城市之肺」，如此，誰還願意走出家門。

另外，作為城市人，即便走出去，有什麼地方能讓自己駐足也是問題，到處都是高樓大廈，如何親近自然？到處都是酒吧餐廳，想找點高雅的活動場所，也並非易事。

因此，我們認識到「宅」的危害，並提出「反宅」的口號，頂多算意識的覺醒，與此相比，與「反宅」相「配套」的外界環境同樣重要，因為這是人們「反宅」、願意走出家門的動力所在。

（責編：董樂）

本文不代表BBC的立場和觀點。網友如要發表評論，請使用下表：