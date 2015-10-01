大家談中國：咱給十一齣遊幾句「囑咐」

圖片版權 xinhua Image caption 10月1日北京故宮前

9月30日，中國旅遊研究院發佈了《2015年國慶長假旅遊市場預測》。預測指出，隨著相關旅遊法規政策的貫徹實施，我國旅遊消費環境不斷優化，即將到來的國慶長假旅遊市場將再創新高，預計國內遊客數將達5.32億人次，同比增長12%；國內旅遊收入2900億元，同比增長18%；入境遊客人數將達390萬人次，出境遊客人數將達560萬人次。(10月1日《人民日報海外版》)

十一黃金周剛剛拉開大幕，國民旅遊出行就開始千帆競發。各大景區、街市、名勝古蹟、世界各國等，都成了國民旅遊的「主戰場」，國人旅遊成為「中國風景線」、「世界風景線」將激情再現；此時國民旅遊行為將再次成為「中國焦點」、「世界焦點」。

回想起過去國民出遊一幕幕不文明、不雅行為被曝光，讓國民形像、國家形像很受傷，這是國民旅遊的一大「敗筆」，需要徹底反思和整改，為此筆者要給十一齣遊幾句「囑咐」。

首先是否智慧旅遊。旅遊不是簡單的「戰鬥英雄白跑路」，而是追求「行萬里路，讀萬卷書」的知識、眼界、素質、精神升華效果，這其中就包括智慧旅遊。

旅遊的意義不在於遠近和名山大川、異國風情，而是旅遊中有新發現、新探索、新知識、新突破。這就需要放棄追風趕趟浮光掠影遊，進行「一花一世界，一葉一菩提」的智慧旅遊。其實，在我們身邊、田園鄉野、風光湖畔都有無窮無盡的樂趣；比如，可以與花草對話，與鳥蟲共鳴，與天空對白，與大地交流，大自然本身就是無窮無盡的「百科全書」，不出遠門就能進行一番智慧旅遊。

其次是否理性出遊。十一黃金周不是折騰「車輪大戰」、「交通大戰」、「擠爆大戰」、「安全大戰」，而是有選擇性、針對性、目的性、安全性、收獲性的出遊。

這就需要時刻關注各大景區、各大城市、各個名勝古蹟的旅遊信息、交通情況、承載數據，不再「明知山有虎，偏向虎山行」出遊，為創造自己出遊安全、便利，為國家十一管理壓力「分憂解愁」。一些遊客年年遭遇各大景區爆棚「閉門羹」，年年留下路上「傷心的往事」，年年旅遊「重覆昨天的故事」，年年出遊除了汗水就是淚水，顯然是不理性的出遊。

再者是否文明出遊。出遊不僅僅是收獲異地的「無限風光」，也是展示自己的「無限風采」，這是出遊的「雙重閃亮」。

不少國民出遊沒有改掉不良的習慣，沒有遵守異地的規章，沒有釋放文明素質，結果被媒體曝光，被異地吐槽，這是為家鄉增光呢，還是為家鄉丟人呢？

特別是我國建立了旅遊黑名單制度，不文明出遊行為將為自己「誠信檔案」抹黑，為自己事業、前程設置很多「攔路虎」。所以，不文明出遊不再是輿論譴責這麼簡單，將要付出眾多可預知和不可預知的代價，這是傷不起的。

咱給十一齣遊幾句「囑咐」。社會進步要求旅遊出行進步，當旅遊成為國民生活的「新常態」時，我們就要把出遊素質「必修課」學好、用好、掌握好，旅遊才能「一路歡樂一路歌」，確保十一「平平安安出遊，快快樂樂回家」

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