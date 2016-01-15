大家談中國：要讓省長反思得付出多大代價？

圖片版權 xinhua Image caption 魏宏因涉嫌嚴重違紀，目前正在反省思過。

15日上午，來自中央紀委監察部的5位高官亮相國務院新聞辦的新聞發佈會。發佈會上，針對當前中國反腐諸多熱點話題，中紀委官員進行了集中回應。（1月15日 中國新聞網）

違紀違規官員一般被紀委公布之後，肯定就是進入調查的，這個不用多說的，畢竟已經是約談當事人多次的，只是在這樣的過程中，給報道出來難免還是讓人感受到其中的「惡意」，雖然幹部違紀違規已經不是什麼頭一回的事情，但是每回有這樣的報道還是令人感覺到不爽，畢竟「官本位」思想就由來已久的，只是令人難以理解的事情就是為何在「風口浪尖」處，還是有不少的官員給撞到槍口上呢？

在今天召開的中央紀委監察部新聞發佈會上，中央紀委副書記吳玉良回應了四川省長魏宏失聯的消息。據介紹，魏宏因涉嫌嚴重違紀，目前正在反省思過，下一步將根據違紀的具體情況進行處理。此前，魏宏已有20多日未出現在公眾視野。他最後一次公開露面是參加中央經濟工作會議。該會議於12月18日—21日在北京舉行。按照慣例，各省、自治區、直轄市等黨政主要負責同志出席會議。作為四川省長，魏宏如期出席中央經濟工作會議。但他此後並未返回四川。

他接連缺席12月27日—28日的四川省經濟工作會議，12月29日，再次缺席四川省委常委領導班子召開的「三嚴三實」專題民主生活會。

雖然此次的公開「答疑」已經是消除了不少的疑雲，但是對於省長在「反思」這句話又該是怎麼的解釋呢？雖然說網絡上是風風雨雨的傳與之前落馬的資陽市委書記李佳有牽扯，但是這也是媒體的揣測而已，但是俗話說得好：無風不起浪，真相終究還是要給揭穿的，但是需要一個過程，在這樣的等待中，應該需要的就是給群眾引導一個正確的輿論導向，不能夠以訛傳訛下去，否則影響不好。

對於官員需要反思，當然東窗事發的違紀官員是必不可少的，但是一說到反思其實是每一位還在職在崗的幹部都需要做到的事情，畢竟每日「朝九晚五」的上班，給你的8小時該如何的正確運用，是不是運用到位，這些都是應該官員去反思的事情。難道給你了「皇糧」享用，就不去考慮是不是用的恰當嗎？所以該反思，這是好事。想想肩上的責任如何的重大，該如何規劃自己的明天，如何做到一名合格黨員的標凖，這一系列的問題都是可以讓黨員幹部去反思的，畢竟「路漫漫其修遠兮」，在這樣的公務道路上行走，三思而後行是最好的秘方。

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