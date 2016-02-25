大家談中國：求蒼天不如求質量

2016年2月25日

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 洛河大橋開工，舉行祭祀儀式，祈求蒼天保佑

一位網友在微博發帖稱，河南省洛陽市政建設集團東環路跨洛河大橋在開工前舉行了一場祭祀儀式。據該網友上傳的數張圖片上顯示，施工現場放著一張擺有一些水果的桌子，一位風水師裝扮模樣的人正在焚香做法事。（2月25日央廣網）

顯然，洛河大橋在開工前舉行祭祀儀式，目的是為了祈求上天的保佑，以保護大橋工程安全。施工方這種做法，真是弱爆了！祈求蒼天保佑，真的有用嗎？我看，若是質量不行，恐怕求誰也沒用！

誠然，一項工程開工建設，舉行開工儀式無可厚非，濃重一點的有找領導剪彩的，簡單一點的懸掛慶祝條幅、燃放煙花鞭炮完事，迷信的則舉行祭祀儀式，以祈求神靈保護。洛陽市政建設集團東環路跨洛河大橋工程就屬於後一種。

大橋開工，舉行祭祀儀式，祈求蒼天保佑，顯然，這是一種迷信活動。如果是老百姓這樣做我們不奇怪，因為迷信思想並沒有徹底從民間消除，迷信思想在很多地方都有很大市場。然而，作為官方工程精神，施工方如此迷信讓人不解，難道真的有神靈存在？神靈又真的能保護大橋安全？

近年來，國內因為質量原因導致的橋樑坍塌事件屢有發生，比如，2007年8月14日，湖南鳳凰縣，堤溪沱江大橋垮塌，152名涉險人員中88人生還；2009年5月18日，湖南省株洲市紅旗路高架橋坍塌；2012年8月24日，哈爾濱陽明灘大橋引橋發生坍塌，造成四輛大型貨車墜橋，3人遇難5人受傷……

這些橋樑坍塌事故觸目驚心，造成了嚴重的人員傷亡與財產損失，這也讓一些橋樑建設方膽戰心驚，猶如驚弓之鳥，他們最擔心的的當然是事故的發生，而保障工程安全也是所有人的心願。然而，工程安全是建立在工程質量基礎上的，嚴格管理，保證質量才是橋樑安全的關鍵所在。如果工程建設偷工減料，以次充好，不科學施工，都會給工程造成隱患，從而為今後的事故埋下伏筆。

做事如此迷信荒唐，如何能夠保證工程質量？筆者認為，求蒼天不如求質量，求洛神不如求自己，只要工程建設方能夠嚴格按照有關規定，科學施工，監理方能夠全程監督，驗收方嚴格把關，那麼，大橋工程質量就能夠得到保證。反之，施工方若是不按照科學施工，偷工減料，以次充好，監理方無所作為，形同虛設，驗收方敷衍了事，助紂為虐，發生事故是早晚的事，無論祈求誰，恐怕都不管用！

（責編：歐陽成）

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