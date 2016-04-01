大家談中國：「高中生帶手機被勸退」背後有何真問題？

2016年4月1日

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 中國學生帶手機上學是個很普遍的現象。

今年3月初，河北滄州市第一中學（下稱滄州一中）12名高中生因在校攜帶或使用手機陸續被勸退，引起熱議。

隨著社會的飛速發展，手機早已從奢侈品變成生活必需品，絕大多數學生家長都有經濟能力為自己的孩子配備手機。高中生帶手機已經成為一個具有普遍性的社會問題，如何應對高中生帶手機問題，已經成為困擾大多數高中學校的一大「難題」。

據筆者了解，在不少高中，都對高中生帶手機問題持禁止態度，一般情況下，如果高中生帶手機進校園，第一次被發現的話，就要面臨「停課回家反省7天」的嚴厲懲罰，假如該名高中生不思悔改，第二次帶手機進校園又被發現的話，基本上都要面臨被勸退的命運。

該如何理性審視「高中生帶手機被勸退」問題？筆者認為，至少應該從以下「三個為什麼」和「一個怎麼辦」入手。

首先，高中生為什麼要帶手機進校園？這是探尋解決「高中生帶手機」問題的起源。如前文所述，從經濟因素考量，目前絕大多數高中生的家庭都已經具備給孩子配置手機的條件。但是，這不能成為高中生帶手機進校園的原因。那麼，高中生帶手機進校園的目的是什麼呢？這才是問題的關鍵。不可否認，不少學生家長為了方便聯繫，及時掌握孩子的學習生活情況，對學校禁止學生帶手機的規定「陽奉陰違」，這也是可以理解的。但是，如果僅僅是為了滿足聯繫交流的需要的話，完全可以採取其它方式，比如校園公用電話亭等就可以很好地滿足這個需要。需要注意的是，高中生帶手機進校園，由於自身自製力差等原因，不排除使用手機上網娛樂，影響正常學習的情況，甚至還有可能引發盲目攀比等不好的現象。總之，從高中生為什麼要帶手機進校園的角度進行分析，無法得出高中生必須要帶手機進校園的結論。

其次，高中學校為什麼禁止高中生帶手機進校園？有人會問，大學生帶手機不是很自由嗎？為何不讓高中生也帶手機？這就要分析一下大學生與高中生的區別了。誠然，大學生與高中生都是充滿活力的年輕人，但是，必須承認，無論是從年齡還是心理、自製力等各個因素進行比較的話，高中生與大學生都不能同日而語。況且，大學生帶手機進課堂已經引發了不少質疑，有的高校已經實行了大學生上課之前自覺上交手機的制度，那麼，對於面臨巨大的高考升學壓力的高中學校和高中生來說，為了全力以赴一心一意地投入到學習中去，不帶手機進校園幾乎毫無疑義。而且，如果對學生帶手機問題聽之任之的話，影響其他同學學習、干擾課堂秩序、引發管理混亂等惡果都會一一齣現！為了照顧大多數人的利益，絕大多數高中都對高中生帶手機問題持禁止態度。

第三，高中學校為什麼要對帶手機進校園的學生處以「勸退」的嚴厲懲罰？「人非聖賢，孰能無過。」「懲前毖後，治病救人。」學校是教育人的專門機構，懲罰不是目的。事實上，嚴格地說，並不是所有高中都對帶手機的高中生處以「勸退」的。一般情況下，第一次發現的話，都要給一次改過自新的機會。關於「勸退」，目前在我國的九年義務教育學校，小學六年初中三年，除重大違紀情況外（如違反國家法律、危害民族利益等行為）是不允許勸退的。而高中三年，由於目前並不屬於國家義務教育規定範圍內，所以學校是有權利對學生進行勸退的，一般情況下，校方會根據學生一學期或一年的違紀情況對其進行適當處理，超過一定的底線會對學生進行勸退。勸退後，一般會被要求寫檢討書，在家進行反省，反省期間不允許返校。經過家長、班主任、組內主任、學校主任確定其確實已經進行深刻反省以後，可以考慮准許回校學習。

其實，「勸退」也是學校的無奈之舉。「國有國法，家有家規。」「沒有規矩，不成方圓。」良好的紀律是學習能夠取得預期效果的保證。沒有家長會願意把孩子送到一個紀律不好的學校的。因此，學校都對紀律有嚴格要求，為嚴格學校管理，教育學生自覺履行教育法律法規規定的義務，規範學生處分程序，學校往往會根據《教育法》、《未成年人保護法》、《預防未成年人犯罪法》等法律、法規及學籍管理規定， 處分學生也要遵循依法、公正、教育從先、保護學生合法權益、非歧視、嚴格控制受處分人數的原則。事實上，學校對違反紀律的學校的處罰手段也是非常有限的，一般來說，對小學生的處分為包括警告、嚴重警告、記過；對初中學生的處分為包括警告、嚴重警告、記過、記大過；對普通高中學生的處分包括警告、嚴重警告、記過、留校察看、開除學籍等。一個不爭的事實是，當高中生在畢業之際，如果其在校期間曾經受過學校處分的話，一般情況下，這些處分可能都會自動取消。因此，從這個角度去理解的話，「勸退」也並非「洪水猛獸」，因為高中生帶手機被勸退的話，不至於面臨失學的危險，數量可觀的各類公辦、民辦高中都為其提供了足夠的挑選餘地。因此，在筆者看來，有些人為被勸退的帶手機的高中生而過分擔憂，其實是杞人憂天，大可不必。

最後，對於高中生帶手機問題，該怎麼辦？對於高中生帶手機進校園，有沒有比勸退更好的處理辦法？其實，嚴格地說，「高中禁止學生帶手機」的說法是很不嚴謹的。其實，在現實生活中，很多高中學校的通常做法是，原則上不允許學生帶手機到校，但是，如果由於種種原因，高中生事實上還是把手機帶到了學校，在這種情況下，學校一般都會要求學生把手機交給班主任老師代為保管，在需要時再向班主任老師提出申請。這樣無形中加大了班主任老師的工作量，但是，在當前的現實語境中，應該不失為一條解決高中生帶手機問題的有效途徑。

總而言之，對於當下引起廣泛關注和討論的「高中生帶手機被勸退」事件，我們應該全分析，理性思考，提出更多建設性的、可操作性較強的建議，共同努力促成此類問題的圓滿解決。如此，則善莫大焉！

（責編：董樂）

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