歌壇唱將玩鐵藝 鮑勃迪倫「重金屬」

Image caption 鮑勃迪倫親手創作的七件裝飾鐵門將在倫敦展出。

把美國著名民謠唱將鮑勃·迪倫(Bob Dylan)與「重金屬」聯繫起來有些匪夷所思，但這位影響世界歌壇半世紀的巨匠將在倫敦展出自己親手設計、焊接出來的鐵藝大門。

而這七件設計華麗的鐵門只是鮑勃·迪倫自己圖的「樂」。

從上個世紀六十年代就成名的這位歌壇老將始終讓歌迷難以捉摸，很多「粉絲」都拿他像「謎」一般地敬畏。

始終要自己過「原味」生活的鮑勃·迪倫數十年來一直以來把名聲悄悄地「擱置」在一個角落裏。

他曾在自傳《紀事》(Chronicles)裏親筆寫到自己釋放出「離經叛道的信號」，並說「真理永遠是腦子裏最後才會想到的事，就算真的有什麼真理，我也不想讓它呆在我的房子裏」。

就這樣，這位極大地影響了世界歌壇的創作藝人找到了屬於他自己的「樂兒」。他在自己位於美國加州馬里布的豪宅裏擺上了弧焊機，開始「玩兒」他的「創意焊接」。

隨後，他用廢棄的金屬做成了裝飾華麗的鐵門，而這麼折騰並沒有任何理由。

很難想像這樣的一位世界歌壇巨匠會和一名焊工一樣，戴著防護皮手套、手拿焊接護頭板，在巡演之餘，貓著腰用電焊機把諸如廢舊鐵軌、鏽扳手、沒人要的溜冰鞋、絞肉機等等，最後給創作成為華麗的鐵藝大門。

這次，鮑勃·迪倫將在倫敦的新邦德街上的豪克耶恩美術館(Halcyon Gallery)展出這七件鐵門。

同時，這位年逾古稀的唱將也將在英國舉辦短期巡演，併發行自己的精選輯。

數十年來，雖說鮑勃·迪倫除唱歌外，「跨界」從事詩歌、繪畫、電影、雕塑等等不足為奇，但到了這把年紀還能有奇思妙想，實屬不易。

和他的音樂不同，這七件即將在倫敦展出的「鐵門」不是為了展出而創作的，這些作品本來就是鮑勃迪倫個人的「樂子」，是他給自己做著玩兒的，不為了賣。

鮑勃·迪倫在評價這些個「鐵家伙」時說：「鐵門對我的吸引力來自於它們帶來的空間感，它們可以把你關在門外，也可以讓你進到門內。從某種意義上講，這二者之間本來也沒什麼區別。」

這位在全世界專輯銷量超過5800萬張的歌壇巨匠說：「我從小就和鐵有著不解之緣。我出生的地方就盛產鐵礦石，這種味道會進入你的呼吸，你每天都會聞到它。」

鮑勃·迪倫說：「我一直以來，也在以不同的方式和鐵打交道。」

該美術館的負責人格林(Paul Green)在說到這個名為「情緒飄搖」(Mood Swings)的展覽時說：「這次展覽將全面和權威地展現鮑勃·迪倫從事的藝術。雖然他投身視覺藝術已經超過40年了，但這次展覽會讓我們用新的視角，來看 待這位我們這個時代最重要、最有影響力的文化人物。」

而對於鮑勃·迪倫的歌迷來講，這七件「重金屬」作品，加之同時展出的繪畫作品，讓他們又一次看到了一個純粹的鮑勃·迪倫。