查理·辛承認吸毒嫖妓攜帶艾滋病毒

圖片版權 Getty Image caption 查理·辛自己承認曾一度無節制地過著酗酒、吸毒、嫖妓的生活

出生於演藝世家，曾經紅極一時的美國好萊塢男星查理·辛（Charlie Sheen）正式在一次美國電視訪談中承認自己身上帶有艾滋病毒。

他是在美國國家廣播公司（NBC）的「今日」節目中公開作出上述表白的。

辛在採訪中承認，自己一度為了隱瞞真相，曾向多人支付了「數百萬」美元的保密費。

他說：「我必須停止滿天的傳言與謠言。」

據悉，辛在四年前就已經被查出攜帶艾滋病毒。

「妓女勒索」

辛還在訪談中抱怨說，他曾經一度信任了一群身邊的「好友」，並將艾滋病的隱情告知了他們；誰知道，「信任變成了背叛」。

他說：「我信任了他們，他們都是我身邊的好朋友，我以為告訴他們可以讓自己得到幫助，但是沒有想到他們背叛了我的信任。」

他還說，有一個雇來的妓女，偷拍了他藥櫃中艾滋病藥品的照片，並威脅將向報紙公開秘密，並從他這裏勒索錢財。

他承認，自己很長一度時間酗酒、吸毒、嫖妓，生活無度是「錯誤決定」，不過他同時否認曾有意或無意將艾滋病毒傳給任何人。

查理·辛告訴「今日」節目說，他最初曾經一度認為自己的頭痛和出冷汗是因為長了腦瘤，誰想到最終的醫院診斷結果讓他難以接受。

他說，感謝大夫的處方藥物，他身上雖然攜帶艾滋病毒卻一直保持健康，「查理·辛沒有罹患艾滋病」。

「生活無度」

父親是老牌好萊塢巨星馬丁·辛。查理·辛早在1980年代就開始成名，並直到2011年還主演過情節戲劇《兩個半男人》。

不過，熟悉他的人都知道，他演出之外的生活可以說是「無度」，多次被家人送入療養所強制戒毒、戒酒。

此外，查理·辛不但曾三度離婚，還與多名好萊塢女演員有染，並在攜帶艾滋病真情曝光前還差點與成人片女性斯考婷·勞斯（Scottine Ross）結婚，最終婚禮被取消。

（編譯：晧宇／責編：董樂）