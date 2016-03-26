肯尼亞女孩「合成」中國遊照片獲助環遊世界

圖片版權 Other Image caption 「哇噢，我愛這裏的一切。」

一名肯尼亞女孩用圖片編輯軟件把自己的肖像放進旅遊景點，並放到了自己的臉譜（Facebook）主頁上。

被合成的旅遊景點主要來自中國。

圖片版權 Other Image caption 「我已前往中國。」

在這些圖片裏，這位名叫賽富林·蓋特（Sevelyn Gat）的女孩站在一架肯尼亞航空的班機前，圖片說明是「我已經前往中國」，她還把自己的圖像合成到中國的長城和天壇的圖片裏。

這些合成圖片質量非常低劣，但卻令這條信息收獲了數以千計的「點讚」。

圖片版權 Other Image caption 「最後一天，再見中國。」

更讓人吃驚的是，一位名叫山姆·吉楚魯（Sam Gichuru）的肯尼亞商人看到這條信息後，居然想辦法籌集到了足夠的旅行費用，幫助蓋特實現了全球旅遊的夢想。

據一家肯尼亞媒體報道，山姆不停「騷擾」自己的朋友，讓大家為蓋特捐款，幫助她支付旅遊所需的現金、四星級酒店的住宿費用、保險以及零花錢。

圖片版權 Other Image caption 「中國……真是個好地方。」

在此過程中，蓋特還首次申領了出生證明來辦理護照，她甚至還獲得了一份項目經理的實習工作。

當然，好事的網友也開始拿蓋特開涮，他們把蓋特的肖像合成到了各種各樣的全球景點中，並且開通了「賽富林·蓋特現在到哪兒了」（#WhereIsSeveGatsNow）的話題標籤。

（編譯：川江 責編：列爾）