「俄羅斯方塊」科幻三部曲將在中國開拍

圖片版權 Thinkstock Image caption 家喻戶曉的「俄羅斯方塊」遊戲是由前蘇聯的程序員列克謝·帕基特諾夫（Alexey Pajitnov）在1984年發明的。

一家電影公司說，根據著名的電子遊戲「俄羅斯方塊」改編的科幻三部曲將在中國開拍，且將由中國演員出演。

這家名為「Threshold環球影業」（Threshold Global Studios）的公司雖然沒有公布具體的演出和製作團隊名單，但表示已經找到了所需的資金。

家喻戶曉的「俄羅斯方塊」遊戲是由前蘇聯的程序員列克謝·帕基特諾夫（Alexey Pajitnov）在1984年發明的。該遊戲要求玩家在一定時間內將磚塊放到合適的位置；遊戲的難度也隨著級別的提高而變得愈發困難。

Image caption 該遊戲要求玩家在一定時間內將磚塊放到合適的位置；遊戲的難度也隨著級別的提高而變得愈發困難。

「Threshold環球影業」是由美國Threshold娛樂公司與中國媒體商人吳徵的七星公司聯合創立的。

這部片子也是該公司的第一個項目，耗資將達8000萬美元。該公司還說，未來將為全球市場製作更多的跨文化電影。

據悉，這部電影將與《生化危機》、《古墓麗影》、《魔宮帝國》和《憤怒鳥玩電影》等相似，並於明年開拍。

不過，在社交媒體推特上，一些影迷對製作方是否能夠最終製作出這部影片表達懷疑。

（編譯/責編：歐陽成）