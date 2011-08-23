圖片版權 BBC World Service Image caption 打黑風暴給重慶主政者帶來了一片叫好

最近，主政重慶和廣東的薄熙來和汪洋分別以蛋糕作喻談及各地發展方向，引起廣泛關注，被稱為「兩種蛋糕論」。因這些可能關係中國未來，值得加以探討。

兩種有關蛋糕生產和分配的論述

據報載，重慶市委書記薄熙來從去年底至今前後數次以蛋糕做喻強調重慶的發展路線是重視分配的公正，「分好蛋糕」（發展的果實）再來做大蛋糕。值得注意的是，最近的一次談話是胡錦濤「七一講話「發表之後的7月3日。數日後，在有關薄熙來主持市常委會貫徹胡的講話精神的報道中，除些官樣說辭和在結尾時再次強調重慶模式的意義外，通篇不見薄對胡的講話有一字評論。

相反，7月11日廣東省委書記汪洋在省委十屆九次會議上，就布置學習胡錦濤「七一講話」時卻高調讚揚胡的講話，提出要弘揚改革之初「 殺出一條血路」的銳氣，破除一切妨礙科學發展的路徑依賴，堅持以經濟建設為中心不動搖，直言「分蛋糕不是重點，重點還是要把蛋糕做大」。且意有所指地說「這點是有針對性的。這不是新話，但是在這個時候強調它就有新意」。汪薄二人發展理念以及政治歸屬上的分歧，再一次明顯地暴露在公眾面前。

把公民的權利做大

「兩種蛋糕論」一齣，即引起國內外人們的熱議。一是因其中透露出一些圍繞十八大的政治紛爭的信息，二來更重要的，也是因這兩位現任政治局委員未來都可能升級為國家領導人，在中國舊的發展模式面臨瓶頸需要作出重大調整的時刻，這些有關地方發展路線的不同執政理念或許都會影響到中國未來的政策走向。

其實，兩種蛋糕論各有道理，涉及發展的兩個方面，且與各地方的具體發展情況有關，很難簡單地說誰對錯。但如果上升為國家未來發展的一般路線，就需要做更深入的探討。

在三十年效率優先的不平衡的發展模式的惡果日漸顯示的今日，一味地強調將蛋糕做大而不注重分配的公正、不談分配蛋糕的問題顯然是不合理的；網上那些眾多的對汪論的批評意見，明顯表達出相當多民眾對此論的不認可。但由此回到靠權力來推動平均分配，甚至搞不好掀起些＂殺富濟貧＂民粹式波瀾，也注定不會是中國的福音。許多人對薄論有所保留的原因也就在此。

且不談靠權力、搞運動式地推行公正可能會帶來負面的效果，即使收一時之效，如缺乏制度性的對公民權利的保證，這種因某種政治需要賜就的公正能否持久，是否會因薄熙來的高升，某李熙來的就任而偃旗息鼓？尤其是，即使多得到些蛋糕，但誰又能保證得到的不被一些權貴再次掠奪？這些顯然都是無法迴避的問題。

從中國的歷史包括國外的經驗看，不確立人們的權利保障，對官權的真正約束，蛋糕做大，只會增加權貴的掠奪；蛋糕分配，也只會有短時的公正。從中國平均主義的過去到貧富差距懸殊的今天，以及想靠權力解決貧富懸殊的今日而走向一個更平均的明天，說到底本質上都是權力的邏輯，而不是權利的邏輯。因此，人民就可能不斷地在這歷史的周折裏得到暫時的好處，卻付出長遠的代價。

中國下一步發展的命題，恰恰是公民的權利增量的問題，是應該由公民們而不是由哪位領導來決定蛋糕如何做，怎樣分的問題。這才是關鍵。

圖片版權 BBC World Service Image caption 從重慶發起的唱紅歌活動已經推廣到中國各地

從這個意義上講，如果重慶模式能以權利優先，允許人們自由決定是否唱紅，甚至反對唱紅，嚴格依法打黑，而不政治黑打，以公民的參與擴大來落實、保障社會分配的公正，那「重慶模式」或許就不僅能得到更廣泛的讚賞和支持且具有長遠的生命力。

而廣東如能以「殺出血路」的勇氣進行公民權利增量方面的探索，相信「廣東道路」也會越走越寬；廣式蛋糕越大，人們越會認同，越幸福。否則，實在看不出，廣東所謂要殺出的血路到底指向何方？如何可能？ 動員何人？意味什麼？

改革喪失動力，恰是因為公民權利沒有伴隨改革增大的結果。做大蛋糕自己吃，做大蛋糕的動力自然大；分蛋糕由做蛋糕的人們按眾人認可的規矩分，分配自然就會相對合理，矛盾少。由此，這兩種蛋糕論就可以和二為一，剩下的，就只是些地方發展的具體差別。

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讀者反饋

【解讀】中國共產黨的【話語】，如果從文字的表面意義去解讀，那就是天大的誤會，除時會發生令你後悔的悲劇。「分好蛋糕」，「把蛋糕做大」，這兩款蛋糕論，道雖不同，但都給我們製造一個【美好光明】的【效果】。若果我們真的相信蛋糕會公平地分配到【我們】的手上，真的相信把蛋糕做大，會給【我們】創造機會，那麼，未免顯得太【天真無知】了。【分配】蛋糕，是利益的【分肥】，是民脂民膏的【分贓】，非權非貴的我們【算老幾】？把蛋糕【做大】，還不是【利用人民】的勞動力，去【做大】權貴的【利益】？【貪婪】，【剝削】，本來是【負面的】名詞，中國共產黨就是有這份【天才】和【本領】，把它們【包裝】得漂漂亮亮。孟光, Hong Kong

BBC上難得一見的一篇中肯而分析透徹的文章。QI, 中國海南