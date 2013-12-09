點評中國：像張藝謀一樣多生孩子

Image caption 易富賢：應該鼓勵像張藝謀生三個孩子.

在三中全會之前，我對人口政策調整還是充滿期待的。一方面，計劃生育的失誤與本屆中央領導無關。另一方面，人口危機開始全面爆發，停止計劃生育勢在必行。我預測三中全會的《決定》不應再提「堅持計劃生育基本國策」，而只提「完善生育政策」，那麼今後人口政策調整空間比較大。

但是這次政策調整幅度之小出乎意料，《決定》仍然提出「堅持計劃生育的基本國策」，並且在這麼一份綱領性文件裏竟然具體到「啟動單獨二胎」。在《決定》的束縛之下，今後幾年人口政策調整也很不樂觀。

新的人口政策出台後，各地掀起了嚴懲超生的高潮，比如超生三胎的張藝謀迫於壓力而「自首」，在美國留學期間超生二胎的蔡智奇被華南理工大學開除。而一些民眾出於「斯德哥爾摩綜合徵」心態，轉而譴責張藝謀超生，成為衛計委的義務「催款員」。

錯誤理論依據

單獨二胎政策的理論依據來自2006年《國家人口發展戰略報告》、2010年「建設人口均衡型社會研討會」和中國人口學會常務副會長翟振武等人的最新報告。

「國家人口發展戰略組」成立於2004年，由原國家計生委副主任蔣正華、獨生子女政策的論證者宋健任正副組長，2006年得出結論：中國的生育率從20世紀90年代中期以來一直穩定在1.8，總人口將在2010年、2033年達到13.6億、15億。

據此，中國的糧食安全等規劃，「均是以2033年前後總人口峰值15億左右作為基數制定的」。

但是2010年人口普查已經將這份報告撕成碎片：1996-2010年平均生育率只有1.4；2010年人口只有13.4億。

2010年國家計生委組織召開的「建設人口均衡型社會研討會」預測2010-2015年年均增長1000萬人。但是國家統計局公布的數據顯示2011年、2012年都只增加了600多萬人。用《中國統計年鑒》的生育率推算，年均增加不到300萬人。

要維持人口的均衡發展，生育率需要達到世代更替水平。中國近期需要接近2.3，今後需要在2.1，生育率為1.8意味著人口持續老化和負增長；但是「人口均衡發展」理論卻將1.8的生育率視為理想生育率。

翟振武表示，單獨二胎，近期生育率將超過1.8，總人口將在2030年達到峰值14.53億。其實即便停止計劃生育，中國人口峰值連14億都難以達到。

衛計委以糧食等為標凖的15億人口上限理論也是非常荒謬的。

中國的耕地資源包括現有耕地、海洋耕地、沙漠滴灌、室內農場等非常豐富，承載20億以上人口毫無問題；而現實是，即便鼓勵生育也難阻人口銳減和老化。

中國缺的是孩子，需要鼓勵更多的家庭像張藝謀這樣生三個孩子，而不是嚴懲張藝謀。

孔子曰：「名不正，則言不順；言不順，則事不成。」 單獨二胎的理論依據是錯誤的；為什麼還採納這套已經破產的理論而導致一批批婦女喪失生育機會？

今後幾年的數據將再次證實單獨二胎是錯誤的，比如生育率不可能達到1.8。到時候該如何向國民交代？歷史會如何評價這次政策調整？

蠶食執政基石

1980年中共中央《公開信》說獨生子女政策只實行30年。33年過去了，連1980年的承諾都沒有兌現，執政黨的政治誠信何在？

2000年人口普查顯示生育率只有1.22，但是國家計生委和中國人口學會將之「修正」為1.8。李克強親自擔任2010年人口普查的組長，再次證實生育率只有1.18，足以停止計劃生育；但是國家衛計委和人口學會再次將生育率「修正」為1.5、1.6，提出單獨二胎方案。

李克強擔任組長的全國人口普查能夠被衛計委輕易推翻，那麼如何保證新成立的「國家安全委員會」和「全面深化改革領導小組」的權威性？

以前很多人，尤其是體制內的人對計劃生育反應還不算強烈，是因為他們預測最遲十八屆三中全會總會兌現1980年的承諾而停止計劃生育，並且部分人還有「不患寡而患不均」的畸形心態。

單獨二胎等於將國民分成三六九等，宣佈了相當部分人徹底失去再生育的機會，這些人很多是工作單位的骨幹，包括各級官員，以前的「公平」感消失了，期待成空、幻想破滅。

這些天很多「非獨」家庭給我發郵件表達他們對單獨二胎政策的強烈不滿和絕望，他們普遍有種「被黨和國家拋棄了」的感覺，認為「從小形成的愛國思維坍塌了」、「不是生不生的問題，是完全不再相信政府」。

本來停止計劃生育是盡收民望的好事，但是單獨二胎卻意味著國家跟大多數人為敵，民心盡失。國家衛計委和中國人口學會高層，是在挖最牢固的執政基石！

時間就是生命，要及時糾正政策，果斷停止計劃生育，放老百姓一條「生路」，這也是放國家一條「生路」。搞一千項惠民工程不如廢除計劃生育這一項惡政！

注：本文不代表BBC的立場和觀點， 網友如要發表評論，請使用下表：

讀者反饋

推行任何政策，最重要的是條文要清晰、明確，執行起來時要公平、公正、一致性並能貫徹始終。上述任何環節有所疏漏缺失，必招致各方的不滿與反彈，引發可大可小的民怨與民憤。縱觀過去中國大陸政府推出的大大小小政策，莫不是語意隨長官意志演譯的，執行起來既不公也不正、因人而異，一致性與貫徹始終更不用說了。計生政策，只是冰山一角罷了。如斯境況，要團結和諧，怪不得非要加大全國的維穩力度了！大家來評評道理吧，究竟是【官非民是】，還是【民非官是】？<br><strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

讓中國人盡情的生吧，現在包括南美洲、非洲，走到哪裏都是滿街的中國人，尤其是歐洲。以後，不管美國、日本和韓國怎麼聯合，等他們的軍隊裏全是中國人和華裔的時候，看看這個仗怎麼打？其實政策歸政策，現在就算是放開了計劃生育，也不會有人願意多生孩子，第一，現在的生活成本如此之貴（尤其是房價），養活一個孩子就不錯了；第二，現在的女孩子如此的嬌貴，讓全家人給她做牛做馬，就為了讓她能生個孩子，中國的女人已經失去了最基本的功能，母性都沒有了，怎麼生？

<strong>Rafael, lima,peru</strong><br/>

頂樓上，現在中國人已經夠多了。還放開繼續生的，自身的資源肯定不夠使用。在保持一個可持續的前提下，保證每個人生活舒適才是最關鍵的。未署名

把人口糧食供給絕對的聯繫起來是不對的。計生政策是錯的，僅從人口素質評估，這是農村包圍城市的做法（農村生兩個，城市生一個）。糧食問題首先是污染擴大，然後是糧食生產後繼無人，沒有90後幹農活了！農田裏幹活的都是60~70歲的老人。糧食生產急需轉變產業模式，國家不再繼續掠奪農民，肆意擴大工農業剪刀差，就能實現糧食自給。愛瘋5賣5500￥，糧食如果也賣30￥/斤，你看有沒有種糧食？

<strong>Robert, PRC</strong><br/>

按中國官方公布的數字評論中國的政策是困難的，因為你根本不知道數字的真確性。我倒對張藝謀超生所反映的法治問題有些興趣，為什麼他到了今天才被追究？國家為何不澈查？對一個隨時可移居外國的富人來說，只是罰款而不追究因由不就是政府自己打擊人民對法治的信心嗎？

<strong>Daniel Hui, 香港</strong><br/>

人口多，底子薄啊，這不僅牽涉到寄生利益鏈，而且這最後的遮羞布也不能說扯就扯了。未署名

易老師自己在麥迪遜住著獨棟別墅，靠批評計劃生育養家活口，怎麼不去北京擠擠看。自以為的精英，就不能苦民所苦？自己的一口飯就比別人一生的幸福重要？

<strong>Bao Ai, Chicago US</strong><br/>

其實自然界裏有些動物也有控制種群數量的能力，比方說獅子會互相把幼崽咬死而達到食物鏈的平衡和自身能力的保持。

作為一個曾經在國內基層單位工作過的我來說，對於計劃生育政策執行過程中的殘酷有深刻的了解。也能理解國際間以此來抨擊中國政府嚴重侵犯人權問題。

但作為這個民族的一分子，不得不說，三十多年計劃生育政策得以貫徹，充分體現了這個民族的偉大。

一些學者以前只要是談到中國的政治，就要大談獨裁的弊端，現在似乎有點變了，改稱獨裁為一黨政治，與民主政治（比如印度）比較的話就是，好的政策執行也快，壞的政策執行也快。這也是見仁見智。我想說的是：這次的「單獨二胎」就體現了中國政府對於政策改變的謹慎性。並非「錯得快」。

另外，張導演只是違反並非意在反對計生政策，他不是政客，沒那個「高度」。

<strong>陳, SWEDEN</strong><br/>

人類需要做的只是要把這樣的殘酷性降低到人心可以接受的程度，而不能比動物更短視。

<strong>陳, SWEDEN</strong><br/>

計生衛的確幹了很多令人髮指的暴行。但那些鼓吹應該放開生的人在想什麼呢？還嫌大陸水夠臭，空氣不夠污染，胡煥庸劃的那條線以東，也就是漢人居住區還剩幾個城市適合人居住？那片區域裏還剩幾塊能種出放心糧的土地？還剩幾片空氣優良的天空？一群喪心病狂的繁殖狂。上面的問題繁殖狂在現有的體制下能解決嗎？注意＂現有體制＂生那麼多也沒見生出科技精英，經濟奇才，政治偉人。也沒見生出大量應是社會主體的中產階級公民。也沒生出樂觀向上的平民。盡生些奴才。生那麼多幹嘛？

<strong>歲月噪音, 中國</strong><br/>

廢話才有發表的價值。未署名

觀點也許有道理，但所謂的論據都是地攤撿來的嗎？「中國的耕地能支撐20億人。」事實上，中國現在已經開始進口糧食了。能養活20億人和能讓20億過上舒適的生活是兩個概念，作者知道除了人吃糧食，養殖業、化工業也要消費大量糧食嗎？「2000年人口普查顯示生育率只有1.22，但是國家計生委和中國人口學會將之「修正」為1.8。」類似這樣的話請給出出處。如果真有這樣的消息相比政府也是當做機密，作者隨隨便便就說出來，難道是中國斯諾登？說實在這樣的話和從地攤上買來的「密談」「內幕」沒啥區別，屬於捕風捉影。如果一篇文章的論據建立在臆測和捕風捉影上，那麼即使觀點正確，也不會有什麼人願意相信。<strong>DI, </strong><br/>