點評中國：民主還沒來臨 賄選卻已成風

圖片版權 REUTERS Image caption 對於了解中國的人而言，賄選人大代表其實已不是新聞

對於了解中國的人而言，賄選人大代表其實已不是新聞，像普遍存在的買官賣官一樣不是，雖然媒體報道相對鮮見。但是，最近曝光的一起代表賄選案涉及人數之多，依然令人震驚。查處賄選案在當代中國還是第一次，屬於百分之兩百的新聞。

在 2012年底到2013年初發生的湖南衡陽賄選案，衡陽市人大會從93名候選人中差額選出了76個省人大代表，結果其中有56個被「初步查明」有行賄行為，「乾淨」當選的只有20人。527個出席衡陽市人大的代表中有521人收受了賄賂，只有6人沒有受賄；另有68名大會工作人員受賄幫助拉。總涉案金額達人民幣1.1億元，人均涉嫌受賄19.6萬餘元。

湖南省所做的處理包括宣佈56個行賄的省人大代表當選無效，終止5名雖未行賄拉票但工作嚴重失職的省人大代表的代表資格，要求521名衡陽市人大代表集體辭職。 前衡陽市委書記被雙開，前衡陽市人大常委主任已被刑拘。

那麼，究竟是哪些人賄選人大代表？賄選是如何可能發生的？這需要從共產黨對選舉的操控和所謂「差額選舉」談起。

操控、差額與賄選

差額選舉是不同於民主競選的、候選人數量略多於當選者數量的一種中國特色制度。為了在保持共產黨對選舉操控的前提下給選舉塗飾上某種「民主」色彩，70年代末等額選舉被改為差額選舉。

但是，並不是所有候選人都是平等的、都真正在差額選舉之列。正如武漢大學教授秦前紅所概括的，人大代表候選人通常有三種來源：「由省委組織部、省委統戰部會商省人大常委會後，帶帽下達的具有特殊身份的代表候選人；由市委組織部、市委統戰部、會商市人大常委會後提名的省人大代表候選人；由符合法定數量的市人大代表聯合提名的代表候選人。在實際選舉過程中，市人大代表還可以通過另選他人的方式來選舉代表」。

對於前兩類候選人，人大主席團和換屆領導小組會採取包括召集黨員代表會議、在各代表團打招呼和具體技術措施來保證當選。所以，通常而言，有賄選動機的是那些有可能被「差掉」的人。

三類候選人

剛才說過，在衡陽市此次選出的76名省人大代表中，只有20人「乾淨」當選。那麼，他們是些什麼人呢？通過網絡查找未被終止代表資格的人員名單及其身份、職務，我發現有12人應該屬於第一類候選人，即湖南省下達的特殊候選人。他們均不在衡陽市工作，而在省裏擔任廳級以上的官員。

在被指控賄選的56人中，衡陽市及所屬區縣兩級政府局長級別的中層幹部佔12人。他們中有相當一部分應該屬於第二類候選人。

其餘44人多數應該屬於第三類人，包括企業老闆、底層官員等，是沒有「組織保障」因而最需要花錢獲得提名和當選的。這可以解釋為什麼民營企業董事長、總經理有32名，佔全部賄選人員的57%。

人大代表的職位既沒有工資也沒有什麼權力。但是，不少富商卻熱衷於花巨資賄選，因為他們把它當一種榮譽，當成事業成功的標誌。更重要的是，他們可以籍此與官方結成更緊密的關係，獲得特殊的保護和更多的機會。

普遍賄選

賄選人大代表在中國已成為普遍的現象，儘管並非每個地方的賄選可能都像衡陽賄選一樣捲入如此眾多的人。70年末引入差額選舉以來，官方學者、教科書一直不厭其煩地將其當作中國民主政治建設的重大舉措和成就來宣講。

但是，事情是清楚的，它並沒有帶來什麼民主，相反，卻演變成了索賄行賄的機會，成為貪腐政治的空間。

差額選舉之所以成為貪腐政治的空間，一個原因就在於它是操控下的選舉，不是自由競選。一個人要想成為代表，並不能堂堂正正地去爭取獲得提名，並不能通過自由地組織競選團隊推銷自己，並不能自由地通過展示自己的經驗、才能、政見去獲得支持。

於是，他便選擇了賄買。最便捷的方式，是先賄賂有足夠權力的官員，並通過他們去賄賂、影響其他有投票權的人。

差額選舉之所以成為貪腐政治的空間，還在於為了操控，縣級以上的選舉都是間接的。間接選舉有兩個特點，一是投票人數很少，二是投票者集中在一起。這兩個特點都極大地方便了操控，同時也方便了賄選。

如果省級人大由人民直接選舉，一個省人數的眾多和分佈地域的遼闊，將使操控和賄選都變得困難。誰有那樣多的金錢去賄賂數千萬選民呢？那樣大範圍的賄選，如何保證不被揭發出來呢？

70年代末以來，縣級人大是直接選舉的，但是由於地域範圍並不足夠大，操控可以分散到鄉、村實施，依然是方便的。而可以操控的，也就可以賄選。賄選者只要賄賂了那些操控者，就打開了成功之門。

歸結起來，中國的所謂人民代表選舉，是沒有人民的選舉；所謂政治，是沒有人民的政治。一小撮人包辦了選舉、政治，所以，政治成為極其貪腐的政治。

查處一兩個賄選案，懲罰若干賄選者，而不實行自由、直接選舉，並不能遏制普遍的賄選，更不用說消除賄選。因為操控的、沒有人民的選舉本身就是賄選的原因。

民主還沒有來臨，賄選已經成為風習。這種風習或將延續到民主來臨之後相當一段時間，雖然今天操控下的賄選經驗，到那個時候並不完全適用。

注：本文不代表BBC的立場和觀點， 網友如要發表評論，請使用下表：

讀者反饋

中國共產黨在一上台就是唯我者親<strong>chin ming Thai, </strong><br/>

整薄熙來最關鍵的一個點，是在胡溫習精心策劃下，能夠最終在中央政治局和常委層面內獲得通過。

整周永康，此時胡溫已經出局。這兩個老狐狸本事再大，想左右所有現任政治局委員和常委手中的那一票，鞭長莫及，徒呼奈何。看著習近平這小子捉襟見肘，焦頭爛額的處境，只能幹著急。而習近平失去胡溫的直接支持，在政治局和中央常委內部，真正的志同道合者只有一個，酒肉朋友王岐山。

說到這裏，大家不妨掂量掂量。要說服一個省委書記或省長反對周永康並不難，因為他們怕你；要說服一個政治局委員反對周永康也許能成功，他或許有求於你；要說服所有的政治局委員反對周永康難上加難，此時腐敗貪污搞女人是政治正確的表現，不是該挨整的理由；要說服政治局常委都反對周永康，那就難於上青天。

<strong>春秋戈, 加拿大</strong><br/>

請大家不妨冷靜地回憶一下，所有的反腐敗，抓大老虎的豪言壯語，都出自習近平和王岐山。至今對周永康本人所採取的一切動作，僅局限於中紀委權力範圍之內。這說明了什麼？這說明，抓周永康的」大老虎「，到目前為止，還只是習近平和王岐山他們自己的私事，與黨中央無關，根本還沒有拿到政治層面上來。也就是說，中央政治局不知道，中央政治局常委不知道，沒有報告，也沒有討論，更沒有決議。康師傅過年，馬年穩坐釣魚船。拖過三月「兩會」，再解決不了周永康的問題，接下來，就該中央出手解決習近平和王岐山的問題了。

現行體制下，真正實行黨內獨裁，就像當年袁世凱復辟帝制，注定是死路一條。你靠什麼搞獨裁，資歷還是政績？到時候，每一個實力派都將是你的敵人。整周永康的最終結局如何，不能看海外媒體上的那些淺薄無知的胡說八道。要看政治局和常委，要看那裏每一個人的言論，態度和立場，要看他那一票最終會投給誰。懂得這一點，你的判斷才會有點兒譜。

<strong>春秋戈, 加拿大</strong><br/>

習近平要栽在周永康身上！

春秋戈

整薄熙來，是胡錦濤，溫家寶輔助習近平上台策劃的一場規模宏大的系統工程，水深得很。至今不見冰山，遑論真相。

整周永康，是習近平對周永康公開支持薄熙來，反對習近平接班的政治報復，根本與反腐敗，與違法亂紀是風馬牛不相及的兩碼事。要整就要先從習近平開始整，再整溫家寶，再整胡錦濤，因為這三位都是明擺著，路人皆知的大老虎。說周永康是大老虎，實在是太抬舉舉了他。周的問題，習溫胡都有，而且只可能有過之而無不及，因為周的權力沒有他們大。周所幹的，都是在胡溫習領導下，按照他們的要求和指示幹的，「嚴格按照黨中央的戰略部署」幹的。說周永康有罪，他是人民的罪人；說周永康有功，他是習溫胡的功臣。

<strong>春秋戈, 加拿大</strong><br/>

中國共產黨統治下的【新】中國發展至今，賣官鬻爵已經是司空見慣的等閒事情。有聞要入行當公安的，非要有人事背景及外加三十萬元方能有機會入局，條件雖苛，但一年內可確保本利歸還。區區一名公安之職尚且如此，其他職位官銜的價碼更不消說了。上文的標題把賄選拉扯到『民主還沒來臨，賄選卻已成風』，隱然意味將民主來臨和賄選拉上關係，如此對民主的曲線抹黑污蔑，豈是一個旅美的政治與法律學者所應為？畢竟【賄選】跟民主與不民主的制度無必然關係，法例的不周延、監察與執法的怠懈才是根源。

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>