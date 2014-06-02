點評中國：拒絕汲取教訓 六四還會重演

圖片版權 AFP Image caption 二十五年前，學生們在北京天安門廣場的抗議示威

臨近六四，北京當局以「尋釁滋事」的罪名，抓捕了參加紀念「六四」二十五週年座談會的高瑜、徐友漁、劉荻等「五君子」。當局以此行動向全世界昭示，儘管六四已經過去了25年，它仍未吸取教訓，依然是那個內心極度虛怯、充滿不安全感並以小民為敵人的「階級鎮壓工具」。

二十五年前，中共出動軍隊、坦克和裝甲車，在北京開槍鎮壓和平示威的平民和學生，讓全世界在電視機屏幕前目瞪口呆。外面世界的人無法想像，一個政權竟然會出動國防軍去屠殺本國百姓。

觀察家們更無法理解，那個曾以其改革開放的開明形像贏得西方好評的鄧小平，為何會做出這一喪失理智的決策。中共不但牢牢掌握著槍桿子，更壟斷了全部國家資源，怎麼還會如此害怕民眾的和平示威，要使出這種殘暴手段來呢？

傳統？

其實，這是毛澤東為中共建立的悠久傳統。毛澤東在當國後表現出來的最醒目的心理疾障，就是他在贏得大多數中國人民的衷心擁戴之後，仍然對其事業徹底缺乏信心，深信「階級敵人還在，心不死，一有機會就要以百倍的瘋狂反撲過來，奪回他們失去的天堂，那時千百萬人頭就要落地」。

於是他的全部治國實踐，便是基於這種病態恐懼的無窮無盡的「政權保衛戰」：土改、鎮反、三反、五反、肅反、反右、反右傾、四清運動……直到將全國投入十年文革動亂，致使黨心民心離散，民族元氣大傷，政權真個一度岌岌可危。這庸人自擾導致的「走向反面」，成了歷史的諷刺。

毛澤東的言傳身教，鑄就了老一輩共產黨人黑白兩分法的狹隘視野。在他們眼中，「擁護者＝同志，反對者＝敵人」。百依百順者就是自己人；若是心懷不滿，那就一定是企圖推翻中共政權的「階級敵人」，就必須堅決鎮壓，因為根據列寧主義，國家機器就是一個階級鎮壓另一個階級的工具，用林彪的話來說：「政權就是鎮壓之權。」

六四的悲劇就是這樣發生的。鄧小平不明白，民眾並不是為推翻共產黨而走上長安街的。他們不過是因為急劇的改革驟然打亂了三十年的生活常規，心頭一片茫然，又因貧富分化開始出現而心懷不滿，上街遊行宣洩而已。

這種自發的群體活動是社會鬆綁後必然出現的短暫痙攣，遲早要煙消雲散，根本不會動搖中共統治。可惜鄧小平囿於自身的經歷，以為那類似於中共過去組織操縱的奪權鬥爭，於是悍然決定出動大軍鎮壓。無論對國家民族，對中共，還是對他本人而言，這都是一個令人痛心的悲劇。

互動

更可悲的是，時至今日，中共仍不明白這簡單道理。無論是40後的胡錦濤，還是50後的習近平，都是在毛的病態妄想教育中成長起來的。他們不知道，中共既是執政黨，與人民發生矛盾乃至衝突就是常態，某些政策引起人民的不滿乃至反對是不可避免的。但「反對」不等於「顛覆」，不等於「打倒」，不等於「推翻」，不能風聲鶴唳，草木皆兵，像對待敵人那樣粗暴鎮壓，只能和平化解。

中共早就不再是當年那個以心狠手辣為生存前提的地下黨，早就該摸索出一套在一黨專政下朝野良性互動的辦法來了。連傳統社會的帝王都知道「良藥苦口利於病，忠言逆耳利於行」，至今只知用專政機器對付批評乃至忠諫的中共，又如何能自稱「始終代表中國先進文化的前進方向」？

更何況蘇式極權政體根本就不是手無寸鐵的草民能夠推翻的。而且，如今中國的國力空前強大，據說已經取代美國成了世界第一大經濟體。在此大好形勢下，中共卻以為區區幾個學者開個會就會危及其統治，不惜捏造罪名抓捕之。

此舉不但讓世人歷歷憶起25年前長安街上那一幕幕血腥恐怖場景，更暴露了黨國領袖的「道路自信，制度自信，理論自信」是何等弱不禁風。

不過，此舉會給中共帶來什麼形像損失，黨國領袖不會不知道。我想，他們是想以這種獨特的六四紀念方式，向全國以致全世界發佈一個明確信息：中共絕不會容忍任何不滿，哪怕是再溫和的批評，只要引動他們的疑心，都將遭到無情鎮壓。只要黨國領袖認為政權受到威脅，哪怕是病態想像也罷，他們都會毫不猶豫地「屠民保黨」。

就是這種執惡固執的態度，決定了六四悲劇還會在未來重演。

（責編：董樂）

本文是作者個人觀點，不代表BBC立場。網友如有評論，請用下表：

讀者反饋

我作為新一代中國人，我很難理解那時候為什麼有幫日本鬼子打中國人的中國軍隊，也就是偽軍。

結果，被收買。。。

這個作者是什麼？作者就是被敵人收買的漢奸。

中國漢奸有個特點，也就是中國人的優點，就是沒完沒了，至死不渝。這就是中國漢奸的頑固之處。

他不看看當時的歷史背景，毛澤東一個人的問題，說成是整個共產黨的問題。

作者難道不知道，當時的造反總頭之一，方勵之逃亡美國、學生造反頭子之一柴玲逃往美國、學生造反頭子之一王丹逃往美國。

做著難道不知道這些造反派頭子在造反之前，已經拿到美國護照了？？你去採訪採訪當年和這些頭子比較清楚地學生，你自己去問問。

<strong>未署名</strong><br/>

如果看看烏克蘭、埃及、利比亞、阿富汗...「民主」後死了多少人，或許可以理解6.4學生的犧牲是多麼值得。有了他們的犧牲才避免了成千上萬更多中國人的犧牲。6.4在中國現代史上的負面作用絕對比正面作用大得多。

<strong>mc, 中國</strong><br/>

蠍子本性，可以寄望改變嗎 ？

<strong>香江, Canada</strong><br/>

作者寫的有些偏激。不能一股腦的把所有的責任都推給毛共。中國是2000多年的帝國體制。中國人是幾千年來養成的良民。我們的文化，語言，思想都打著帝國的烙印。這不是一兩代人能改變的。當慣的奴才的人讓他去做主人，肯定行不通的。慢慢摸索吧。

<strong>顧鴻, </strong><br/>

其實不光指六四，就算七九年那場所謂自衛反擊戰那些白白為國送命的可憐農家子弟兵亦必須平反，我們國家領導人不知何時才醒覺每次內部鬥爭就在國外推風作浪與鄰國不和出兵外伐以人海戰術傷人害已以達自己個人私利，抗美援朝，抗美援越，現在又不知搞什麼名堂到䖏奌火連星，馬，印韓等國也對中國介心，如果情形惡化下去相信中國將來在東南亞亦不會有什麼作為！

<strong>Danver Truong , Sydney Australia </strong><br/>

從毛澤東到鄧小平都是神經過敏的殺人狂的領導者，真悲哀，中國人民要活在這些領導者的統治下。

<strong>中國之外 , </strong><br/>