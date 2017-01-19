記者來鴻：不幸的幸運兒 — 平壤紅二代沉浮記

圖片版權 Sungju Lee

從平壤養尊處優的官家子弟淪落為饑不擇食的街頭毛賊，取道中國投奔韓國，在倫敦求學讀博士……他的跌宕歷程還原朝鮮一幕。

1990年代初，李成柱（Sungju Lee，音譯）和父母一起，在平壤一個三居室過著舒適生活。他上學、學跆拳道、去公園玩兒、坐摩天輪。他以為長大了會和父親一樣，成為朝鮮人民軍軍官。

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但是1994年金日成去世，李家的好日子突然結束了。李成柱當時並不知道，他做警衛的父親不受新政權的寵幸。李家被迫逃出平壤。為了不讓孩子知道當時他們處境的危險，李父李母說這是去度假。

成柱很想相信爸爸。但是，上了一輛骯髒破爛的火車，他心生疑慮。"我看到乞丐，和我年齡差不多的孩子。我很吃驚。我問爸爸，這是朝鮮嗎？在平壤時，我們學的是朝鮮是世界上最富有的國家之一。"

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李家的目的地是西北部小鎮京城鎮（Gyeong-seong）。他們住進一處狹小、沒有暖氣的房子。在學校，成柱看到其他學生營養不良、發育滯後。

一天早上，老師把孩子們帶到外面，讓他們坐好等著。三個帶槍的警察押著一男一女出來，把他們綁在柱子上，然後宣佈，男子偷東西，女子試圖逃往中國，都被定犯了叛國罪，公開槍斃。

成柱回憶道，"每個警察朝每名罪犯各開三槍，啪啪啪，鮮血橫流，犯人前額留個窟窿……"

時間一天天過去，成柱掙扎著適應新的艱難環境。朝鮮陷入饑荒，食品嚴重短缺，很多同學被迫輟學去覓食，抓松鼠、從市場偷東西。

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突然有一天，成柱的爸爸宣佈他要走了。他告訴兒子自己要去中國找吃的，一星期後帶著米糕回來。一星期過去了，爸爸沒有回來……

不久，媽媽告訴他，她要去姨姨家找吃的。成柱擔心媽媽也會一去不復返，寸步不離。最終他累的睡著了，媽媽悄悄離開，留下字條囑咐他，餓了就著水吃點鹽。此後，他再也沒有見過媽媽……。

他說，"我開始恨我父母，他們就這樣離開了，我什麼都沒有。"也就是那時，成柱意識到，活下去的唯一方式是拉幫結伙。他和另外六個男孩結成一幫，學如何掏包、如何在小攤偷東西。"我們互相信任，可以為了彼此去死。我們就是這樣活下來的。"

每隔幾個月，小販認識他們了，他們必須換地方。開拓新地盤，意味著要和已經在那裏的幫伙惡鬥。成柱說，"兄弟們推選我為頭兒，因為我懂跆拳道。"

但是，他這一伙男孩才只有10幾歲，遇到年齡更大、有武器的團伙時，爭斗變得更加危險。一次，成柱手下一個男孩頭部被擊中喪命，成柱最要好的朋友因為偷土豆被農場保安打死。

成柱悲痛欲絶。落草為寇三年多，兄弟們開始散伙。所剩選擇不多，他們決定重返京城鎮。

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就是在那裏，一位老人找到了成柱，成柱認出這是祖父。李家離開平壤後，祖父從來沒有放棄尋找，最後遷到一家距離京城鎮步行只有幾小時路程的農場。每逢周日，祖父都會到鎮上來找孫子。

總算不用在街上偷摸為生了，成柱在祖父母的農場度過了幸福的幾個月。突然有一天，一位陌生人帶來一條重要口信！成柱說，"他給我一封信，上面說，'孩子，我現在在中國。到中國來看我'。"

傳信的是掮客—幫助朝鮮人逃離朝鮮。他來是要把成柱帶走。成柱回憶說，"當時我心中有兩種情感。第一是憤怒，我想給我父親一拳。第二是我真的很想他。我告訴祖父母，我想去中國看看爸爸，給他一拳之後就回來。"

在掮客的幫助下，成柱徒步越過邊界進入中國，拿到假證件後飛往韓國。在韓國，他總算和父親團聚。"我們抱頭痛哭。我有數不清的問題，但說出口的只有一句'爸爸，我想你。'他問我'你媽媽哪兒去了？'我哭了，因為我根本不知道。"

找了好多年，成柱和爸爸從來也沒有找到媽媽。2008年，一位掮客說，在中國看到一名女子，背景、長相和媽媽差不多。最後發現那名女子並不是成柱的媽媽，不過，成柱爸爸還是幫助她逃離了中國。

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成柱也和自己從前的幫派兄弟失去了聯繫，儘管他曾經付錢請掮客尋找他們。

後來一段時間，成柱在韓國經歷了身份認同的痛苦。剛來時他感覺被孤立，口音讓人一聽就知道他是從朝鮮來的。他說，許多韓國人認為朝鮮人被洗腦了。"他們總說朝鮮人是兄弟姐妹，但很多時候，他們把我當外國人，甚至連外國人都不如。"

自由也是一個很難理解的概念。成柱說，別人沒完沒了地告訴他，他現在有自由了，但是他不懂自由的含義。直到有一天在商店裏選鋼筆，他才真正明白。"我試了所有的鋼筆，總共用了兩小時。突然，我想，這可能就是真的自由，因為我可以挑選我喜愛的鋼筆。"

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成柱的求學生涯讓他走出韓國，先後前往美國和英國。現在他希望完成研究朝鮮半島統一的博士學位。

最開始，他非常不願意公開自己從在平壤養尊處優、到貧困潦倒、最終逃離的經歷，但是隨著時間的推移，他逐漸意識到，講述親身經歷，不僅可以安撫個人創傷，也可以讓其他人了解到朝鮮孩子的挫折內幕。

他把自己的故事整理出書，書名為《Every Falling Star》，去年9月發行。

成柱最大的願望是有朝一日重返朝鮮，再去看看摩天輪、遊樂場，他更希望找到那些幫助自己度過最黑暗一段時光的朋友。

成柱說，"我做夢都想兄弟們，有時候我們一起在河裏游泳，有時候可以捕到魚。回家，也就能再次見到我真愛的人。"

網友留言

你越了解他們，你越鄙視他們。除非你真的以為他們的苦難是美帝造成的。

gook, 南京

少噁心上海人好嗎，在上海長大的人會認同平壤的那個主義？去確定你去的是不是上海嗎？

佚名

還真有上海人會嚷嚷 "平壤萬歲"？ 你若喜歡，為啥還呆在萬惡的上海啊？請搬到朝鮮的鄉下去吧！

不具名

錢是從哪來的？路費，辦理假證件費，飛機費，初到韓國的生活費，留學的費用。這筆費用不會是小數，假像一個政府對於它的懷疑對象應該不太有機會讓他攜帶現金，如果不是現金那政府有更多的方式控制資金。如果只是一個軍官應該調動不了這樣大筆的資金，具體什麼級別？即使作為韓國本地人掙取英美兩國留學資金也應該不易，他們在韓國靠什麼謀生掙到這筆錢的？

佚名

教育普及和讓人民溫飽只是個基本。朝鮮做得到嗎？

名劍英雄,

拉攏精英 統治平民，清洗變異精英。

佚名

上面那個到底是平壤人還是上海人？

佚名

這是資產階級醜化朝鮮社會主義公有制的教條主義文章，沒有十全十美的，有人說好也就有說壞，歸根結底還是信仰和階級鬥爭意識！平壤萬歲，祖國統一萬歲！

Frank lu, China Shanghai

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