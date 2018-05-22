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和大多數海外遊子一樣，我也經常向還在伊朗的父母寄禮物，黃油酥餅，早餐紅茶，薄荷巧克力……

但是在2012年，我給父親打電話問他想要些什麼英國貨，父親回答說：牙膏！

"牙膏？"他真是這麼說的，我沒聽錯。"但是，為什麼要牙膏呢？"我接著問他。

他說，伊朗國產牙膏口感不對，進口的牙膏哪兒都買不到。很快，外國牙膏就成了我父母最珍惜的禮物。

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每一次父母來倫敦，都會買大盒大盒的牙膏，帶回伊朗做禮物，送給叔叔阿姨等親戚。

兩年之後，我和一些親戚在土耳其見面。土耳其對我很安全，我是BBC波斯語記者，因此，在伊朗當局眼裏，我是國家的敵人；土耳其對伊朗人來說也是度假的好地方，不需要簽證。

假期頭一天晚上，我發現自己忘了帶牙膏，所以去找我嫂嫂借。那天，我才真正懂得了父親（電話中那番話）的意思。

牙膏筒看起來沒什麼區別，但是，牙膏是泛著隱隱綠色的藍色，看上去還稍稍有些乾燥。等我把牙膏放在嘴裏後才發現，就好像吃了一勺麵粉。刷完牙，感覺一點兒也不乾淨，而是很"沉重"，好象牙齒上糊了一層灰。

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圖片版權 Getty Images Image caption 1980年4月7日，美國正式宣佈同伊朗斷絶外交關係，並對伊朗實施經濟制裁。雖然"人質危機"在持續14個月之後通過談判得以解決，兩國卻由此變為敵人

動蕩，對伊朗人來說一點都不陌生：革命，戰爭，制裁……單子能列出一長串。

美國在1979年的「人質危機」之後開始制裁伊朗。當時，伊朗爆發伊斯蘭革命，美國大使館被佔領，52名美國外交官和平民被扣留為人質。

我在伊朗長大。從小我們就被告知，遠在天邊的美國是我們的敵人。每天上學，我們都要排好隊，高呼口號"打倒美國"（Death to America，又譯「美國去死」）。

伊朗和伊拉克的那場"兩伊戰爭"持續了八年（期間西方給與伊拉克的薩達姆·侯賽因軍事支持），期間，我們又被迫去排隊了。

我和父親站在長長的人龍中，等著輪到我們，遞上各種票據才能買到米、買到油。那時食品短缺，限量供應。

晚上我們會聚在電視機前，看新聞節目播報當天在前線犧牲的烈士名單。名單念完了，電視台會播放愛國歌曲，悼念那些死在薩達姆和他的盟友槍下的伊朗英雄。

那幾年，"打倒美國"在伊朗又成了流行口號。

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圖片版權 EPA Image caption 伊朗首都德黑蘭街頭的壁畫

1997年，穆罕默德·哈塔米（Mohammad Khatami）當選總統，許多人感覺這就像一股新鮮空氣。哈塔米受過西方教育，是改革派，還敢於談論自由呢！他受到歐洲國家的歡迎，他提出不同文明之間要對話。

但是，哈塔米第二屆任期之內，美國總統小布什把伊朗定性為"邪惡軸心"。國門才剛剛開了個小縫就又緊緊關上了。

接下來又是一波制裁。最嚴重的是在2012年（也就是我父親要我買牙膏的那一年）。

那時伊朗總統是馬哈茂德·艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad），強硬派，他形容美國的制裁是"一錢不值的廢紙"。

但事實上，制裁給伊朗經濟帶來了嚴重衝擊。伊朗不能向大多數國家出口石油。即便那些依然從伊朗進口石油的國家也無法支付現金。需要進口藥的伊朗人只能認了、忍了，通貨膨脹達到30%，經濟增長成了經濟滑坡。

不過，這一切最後總算把伊朗逼到了談判桌前。

圖片版權 AFP Image caption 時任美國國務卿克里和伊朗外長扎里夫在奧地利談判，當天，國際社會解除對伊朗制裁

2015年7月，經過長達18個月的艱苦談判，國際社會和伊朗總算達成了核協議。不僅如此，有報道說，美國和伊朗的談判團隊還成了好友呢。伊朗領銜的談判官當了爺爺，美國領銜的談判官特意送了禮物。

美國國務卿約翰·克里和伊朗外長穆罕默德·賈瓦德·扎里夫（Javad Zarif）握手的照片傳回伊朗，許多人簡直不敢相信自己的眼睛。

返回伊朗，扎里夫在機場受到熱烈歡迎。他被看作國家英雄、希望的使者。

我父親不再要我往家裏寄牙膏了。他說，在伊朗就能買得到，價錢和倫敦一樣。

接下來的一段時間，日子好像恢復了正常。

2005到2016年間伊朗經濟增長趨勢：

上圖中粉色區域為國際社會制裁期間，藍色區域為核協議簽署後國際社會解除制裁，數字來源是伊朗央行。

核協議簽署之前，伊朗經濟跌入嚴重衰退。根基國際貨幣基金組織的報告，國際社會解除制裁之後的第一年（2016年），伊朗GDP增長12.5%。

此後增長幅度有所放緩。國際貨幣基金組織估計今年增幅為4%。趨勢良好，但卻低於伊朗政府為解禁後五年制定的目標：8%。

圖片版權 AFP Image caption 制裁給伊朗經濟、伊朗人生活都帶來了巨大的影響

但是，好景不長，希望很快破滅。特朗普出人意料當選美國總統，伊朗核協議的前景蒙上疑雲。伊朗經濟剛剛勉強從制裁中恢復過來，又受到一連串新的不確定性的衝擊。

在特朗普宣佈美國退出核協議之前，伊朗貨幣已經縮水一半。

特朗普宣佈對伊朗"重啟最高級別經濟制裁"的那一天，伊朗又傳出了"打倒美國"的口號聲。這些口號來自議會中的議員和德黑蘭「自由廣場」上的活動人士。

好像一切又都"歸零"了。

轉天早上我給父親打電話，他半開玩笑地說了一句話。

「看來，我們又要請你給家裏寄牙膏了。」