2017年，韓國人口出生率再一次創下歷史新低。數字顯示，平均每位女性只生育1.05個孩子，遠遠低於保持人口穩定所需的2.01個。

借用韓國總統文在寅地話說，若照此趨勢發展，國家「恐將面臨人口懸崖」。

此前10年，韓國政府採取多種措施，投入大量人力、物力，鼓勵國人多生孩子。這包括實施延長陪產假、補助不孕症治療、為有3個及以上孩子的家庭提供優先享受育兒公共服務等政策。

韓國還推出過一些創新舉措。比如2010年，政府要求衛生部、福利和家庭事務部的員工每個月挑個周三"早點回家"，並稱這天為"家庭日"。但是事實證明，即使晚上7點鐘辦公室就斷電，也沒能鼓勵這些政府僱員回家生孩子。

社會各界也在努力。比如首爾附近有個陰莖主題公園，彰顯生殖崇拜的歷史傳統。遊客絡繹不絶，其中不少中老年人是來為家族繁衍、多子多孫祈福。

首爾一些大學裏還專門開設戀愛、婚姻培訓班，助年輕人一臂之力。

這是因為，如同在中國，千禧一代常被稱作看破紅塵的「佛系青年」，韓國的80後、90後中湧現出一批「三拋世代」：放棄戀愛、結婚、生子。後來三拋世代進一步發展，加上放棄人際關係、購置房產、夢想和希望，成為"七拋世代"，甚至"N拋世代"。

怎麼辦？

BBC記者西蒙·梅斌最近在首爾走訪了開設「約會入門」課程的大學教授。教授警告說，"如果這種趨勢繼續下去，我們的國家就沒有未來了。"

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國"三拋世代"人生觀更加個性化

"我感覺，你可能誤解了我們在做的事。"張在碩（音譯，Jang Jae-sook）教授這樣對我說。

張教授今年40多歲，衣著講究，一頭修剪得體的黑色短髮，戴著圓形無邊眼鏡。她接著說，"我們並不僅僅教接吻、做愛的技巧，我們也教學生（約會中）得體的禮儀、彼此尊重等等。"

張教授看上去很敬業，很投入，臉上的笑容很熱情。但是她擔心，在韓國這樣一個保守社會，她開設的這門"戀愛入門"課可能會被貼上錯誤的標籤。張教授也承認，"課程結束之前，我們確實也教學生如何撫摸對方。"

她開設的這門課也算學分，可以作為評學歷等級的一部分。

課程看起來比較受歡迎，來上課的大約有60名學生，男女基本各佔一半。教室裏一排排木桌子，幾乎座無虛席。學生們在桌上擺好自己的手提電腦或者筆記本......

作為課程的一部分，學生們還要完成的一個單元作業是：約會。男生女生搭配好，約會完了，大家一起分享經歷，交流體驗。

Image caption 在幾乎所有人眼裏，帶孩子仍然是女人的責任

我們去觀摩的那堂課期間，學生們在逐一發言，討論如何應對兩性交往中可能遇到的不同情況。一名男生拋磚引玉。他提問說，如果戀愛期間又被別的異性吸引，那該怎麼辦？

接下來，學生們開始討論智能手機時代和異性交往特有的挑戰。看起來，他們對這個話題更感興趣，七嘴八舌，眉飛色舞。

一名男生說，"我每十分鐘就查一次手機，看她有沒有回復。對方看了不回，很悲慘，如果對方連看都不看，更悲慘。"

另外一個話題是，兩性交往，哪一個紀念日是具有里程碑意義的，必須慶祝。所有的人一致同意，100天必須大慶，200天或許也該慶祝一下。

我注意到，教室後排的一個男生和女生眉來眼去，正在調情中。我心想，他們這不是也很自然嗎？為什麼還要來上培訓班？邂逅，一見鍾情，兩情相悅，摸著石頭過河一樣談戀愛，有什麼不好？

張教授對我解釋說，"現在的孩子們要下很大、很大的功夫才能考上大學。上了大學也不能鬆氣，還要繼續下很大、很大的功夫，畢業後才有可能進入好公司。找時間談情說愛，太不容易了。"

問題很嚴重。這種社會狀況在韓國已經催生了一個新詞：三拋世代。意思是，年輕人放棄了如下三個人生希望：戀愛、結婚、生子。

工作時間過長、房產價格過高、相比父母一代更加注重愛自我的人生觀，也都有一定的影響。

對韓國來說，這是一個非常嚴重的問題，韓國生育率是全世界墊底。2017年每名女性平均只生育1.05個孩子，僅僅相當於保持人口穩定所需的一半。

Image caption 首爾升降梯旁的警告：禁止偷拍裙下

性別歧視也是一個主要因素。雖然韓國女性上大學、有職業，但是在幾乎全社會所有人眼裏，帶孩子仍然是女人的責任。

許多男性看待女性的態度有問題還有更多證據。在前往張教授教室的途中，我看到女衛生間外貼著告示，保證裏面沒有隱藏的攝像頭。

在韓國，有專門網站供人們上傳、分享那類偷拍裙下的視頻。我甚至還聽說有更加震驚的一類色情網站，內容中的女性做愛被偷拍、視頻曝光後自殺。

韓國犯罪研究所去年發佈的一份研究報告說，高達80%的韓國男性承認，曾經虐待戀人/伴侶，這包括口頭、感情以及身體上的虐待。

我問張教授，你的課程中涉及這方面內容嗎？

她說，"這也許要算是我們講授的最重要的一課了。有時候，男女之間的暴力是無意的，我們希望教會他們如何對話、如何做事。"

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國政府已經投入大量人力、物力，儘管如此，韓國的生育率還是繼續下跌

教室內，學生們的討論很嚴肅，張教授時而介入。她肯定做的不錯，原來教過的學生中有兩個已經結婚，張教授親自去主婚！

但是，一名大學老師的努力所能起到的作用或許僅此而已。過去10年間，韓國政府投入大量人力、物力鼓勵國人多生孩子，儘管如此，韓國的生育率還是繼續下跌。

對此，張教授擔心嗎？她說，"我當然擔心了。如果這種趨勢繼續下去，我們的國家就沒有未來了。"