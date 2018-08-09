記者來鴻：性、海帶、女人上位

天涯海角的桑給巴爾，被譽為印度洋中的「綠松石」、世界最美的島嶼之一。

這是一個十分保守的地方，絶大多數人信奉伊斯蘭教，傳統上，女性地位更加低下。但是，海帶重塑了島上兩性之間的權力平衡，改變了成千上萬女性的人生。

人稱「新超級食品」的海帶也用於牙膏、藥品、化妝品等。過去20年，在桑給巴爾，種植、加工、出口海帶成了大生意，而這一行業的主力軍是女人。官方數字顯示，高峰時期，桑給巴爾海帶種植業總共僱用23000人，其中90%是女性。

最開始，一些男人堅決反對女人種海帶。他們會抱怨，妻子太累了、無法"履行婚姻的義務"。但是，女人的堅持努力，讓她們終於拿到了下海的權力；女人的辛勤勞作，給她們帶來了豐厚的回報。伴隨著經濟獨立，島上的女人也有更多自由、選擇自己的人生路。

BBC記者露西·阿什最近前往桑給巴爾採訪......

晨雞報曉，旭日初升。新的一天剛剛開始，一群女人肩扛繩索、頭頂木桿走向海邊。退潮了，正是種海帶的好時機。

站在深剛沒膝的海水中，她們把一根根木桿插入水底的沙子中。木桿間拉起繩索，女人把一塊塊海帶系在繩索上。僅僅需要六個星期，這些「種子」就會突飛猛進，增長十倍！可以豐收了。

收獲來的海帶，部分拿回家做食品，但是絶大部分會晾幹，賣給當地中間商、或者出口。

女人們一邊幹活一邊聊天，八卦、幽默，說說笑笑，好不熱鬧，就像任何地方在農田裏幹活的女人一樣。

1990年代初期，桑給巴爾開始引進海帶種植業。最開始，島上的男人覺得這事不值得自己下功夫，他們更願意去捕魚、或者在旅遊行業找份工作。但是，也有一些男人不同意自己的老婆去種海帶。

帕傑（Paje）東岸一個小村，社區負責人穆哈邁德·穆扎利（Mohamed Mzale）說的很直率，「我覺得，種海帶這活，簡直就是有效的計劃生育。這麼說吧，在海邊、家裏忙一天，女人太累了，沒時間......你懂得，沒時間......造人！」

最開始，穆哈邁德也拒絶讓自己的第一任妻子去和別的女人一起種海帶，但是，「她哭哭啼啼、沒完沒了」，最後，穆哈邁德讓步了。

事實證明，在這樣一個絶大多數人信仰伊斯蘭教的小島上，種植海帶成了一股強大的婦女解放力量。

不太久遠的過去，村裏的女人只有在參加葬禮、婚禮、或者看望生病的親戚時才會出門。女人的「與世隔絶」甚至也反映在民宅的建築布局上。許多房子門外牆邊都有石頭椅子，男人可以在這裏接待訪客，絲毫不影響家裏女人的隱私。

圖片版權 Alamy Image caption 桑給巴爾的石橋鎮，民宅外的石凳子

海洋生物學家弗勞爾·穆蘇婭（Flower Msuya）說，「最開始，有丈夫威脅妻子，如果敢出門種海帶，那就離婚。但是當他們看到妻子掙的錢有源源不斷的時候，他們慢慢就接受了。」

有了錢，女人開始去市場，搭公車去首府，而不是把家裏一切買、賣事宜都交給丈夫管理。沒多久，更多家庭買得起書本、校服、家具，可以改善飲食，房頂可以蓋波紋鐵皮瓦、而不是茅草。

海帶：來自大海的禮物

桑給巴爾人曾經形容，海帶是"來自大海的禮物"。

桑給巴爾曾是世界第三大海帶出口國，位居菲律賓和印度尼西亞之後。桑給巴爾海帶的主要出口目的地包括中國、韓國、越南、丹麥、西班牙、法國和美國。

海帶可用於化妝品、牙膏、藥品和食品。在中國和日本，海帶還是傳統的"蔬菜"。

Image caption 薩菲亞·穆哈麥德和兒子。薩菲亞用自己賺的錢買了一輛小摩托

西南海岸的一個小村內，薩菲亞·穆哈麥德種海帶好多年了。她很成功，現在有一家專賣店，賣海藻肥皂、醬料等。薩菲亞用自己賺來的錢給兒子買了一艘漁船，一輛小摩托，還給全家人蓋了一幢大房子。

腳下潔白的瓷磚，頭上漂亮的天花線，都讓我看到驚羨，但是，讓薩菲亞更加自豪的卻不是眼前這些東西。她說，「我有4個孩子，我1985年結婚，我丈夫就我一個妻子！」

薩菲亞告訴我，如果丈夫要娶二房，她也只能接受，因為那是伊斯蘭法規。但是她接下來立刻說，小二必須住到外面去，絶對不能搬進「她自己」的房子。

帕傑島儼如世外桃園。但是，美景之下是形形色色的家庭劇，有些情節之曲折、多變絶對不遜肥皂劇。除了一夫多妻之外，離婚也相當普遍。

2015年選舉中，島上有50個女人離婚，原因是她們參加投票、或者把票投給丈夫不支持的政治家。伴隨著經濟獨立，島上一些女人看起來更加大膽。

婚姻糾紛通常由桑給巴爾島上10個伊斯蘭教法法院當中的一家判決。從理論上講，夫妻雙方都有權提出離婚，但事實上都是由丈夫提出。

Image caption 馬卡米在編製種植海帶所需的尼龍網

和很有商業頭腦的薩菲亞一樣，馬卡米（Mwanaisha Makame）也把種海帶掙來的錢投入房產。她帶我去看她蓋到一半的一處新房，我原本以為，這是她給已經成年的兒子凖備的，但是她說，不是的，這是給自己留的後路。假如離婚了，可以搬來住。

在桑給巴爾，丈夫很少支付贍養費。在這種社會環境下，馬卡米的房子相當於一份保險。

她笑著說，「在桑給巴爾，婚姻沒有保證。如果老公看上別的女人，愛會讓他昏了頭，他只需要告訴你滾開。」

我問她，村裏的女人之間是不是互相嫉妒。這下子，馬卡米不笑了，她使勁瞪了我一眼，然後說，「是的，非常嚴重！」

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Image caption 馬卡米體恤衫上的字樣是：海帶是食品，海帶是生計

桑給巴爾女人需要面對的另外一個問題是：氣候變化。

桑給巴爾海帶的主要產區是奔巴島，這裏岸邊有許多岩礁，而不是寬闊、平坦的沙灘，因此，受水溫變化的影響更小。

但是在帕傑島，從2011年開始海帶連續3年不長。後來雖然逐漸改善了，但是，新長出來的海帶品種缺乏含金量：卡拉膠含量更低，這是用於食品、化妝品、藥品當中的增稠劑。結果，種海帶的效益比不上從前了。

更糟糕的是，海水升溫，一段時期內催生出一種藍綠色的海藻，會讓種海帶的女人起疹子、水泡，很痛苦。帕傑島許多女人放棄了種植海帶。20年前，島上共有450人種海帶，後來減少到150人。

馬卡米的鄰居蕾茲齊（Reziki）非常缺錢，她有7個孩子，但是她現在寧願去賣扎面角。原來種海帶的其它一些女人轉行做手工藝品，賣給遊客。

儘管如此，她們能出門做工、掙錢，仍然要歸功於海帶。

海洋生物學家說，重新改善種植海帶的經濟效益，最好的辦法是，在海水更深、水溫更低的地方種植含金量更高的品種。但是，這又引發另外一個問題，種海帶的女人需要船，而且，她們不會游泳。

漲潮時，我和蒙哥尼（Mungoni）村的女人一起出海。她們穿著救生衣，帶著草帽，裹身裙很長，學蛙泳相當困難，而且危險。

陣陣驚恐的尖叫、陣陣緊張的笑聲。一位身穿印花長裙的女人緊緊抓著一棵樹，臉上滿是恐懼。上岸後，她恢復了平靜。她說，「我很高興，我在學新東西。男人能游泳，我們也一定能！」

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