記者來鴻：白宮戰情室錄音外洩 為何牽動華府神經

圖片版權 DOMINICK REUTER Image caption 特朗普前助理奧馬羅薩·馬尼戈·紐曼（Omarosa Manigault Newman）

特朗普前助理奧馬羅薩1馬尼戈1紐曼（Omarosa Manigault Newman）公布了一段談話錄音，據她說是在白宮戰情室（Situation Room ）秘密錄製的。白宮戰情室到底是個什麼地方？這段錄音又為什麼引起了美國政府高層的安全憂慮？

去年12月，白宮幕僚長凱利（John Kelly）在白宮戰情室會見了紐曼，告知她已被辭退。紐曼對談話進行了秘密錄音，並在電視上公布。

白宮戰情室一般是用來舉行高層國家安全會議的。凱利為什麼要在這裏會見紐曼，我們不得而知。據報道，他以前也曾在此處會見其他白宮僱員，討論與安全規定相關的事宜。

紐曼在接受全國廣播公司（NBC）採訪時，為她洩露談話內容的舉動進行了自我辯護。她說，她不相信總統和白宮官員會給出她離職的真實原因，因此想自己提供證據，證實自己的說法。

但是，紐曼未經凱利許可，私自在白宮戰情室錄下談話內容，然後又將其公之於眾，這並不是一件無足輕重的小事。

根據前白宮官員和情報分析師的說法，這個事件關係到白宮內部的安全、互信和誠信，以及白宮戰情室的安全措施。

白宮戰情室設立於1961年，在此處進行的會議和討論往往涉及美國最高的國家機密。美國科學家聯合會研究保密的專家史蒂文·阿福特古德（Steven Aftergood）說，這是「美國政府最敏感的一個地點」。

他說：「從這個地方可以控制美國軍隊，包括其核武部隊，也可以監控美國的情報活動。」

圖片版權 THE WHITE HOUSE Image caption 奧巴馬總統就是在白宮戰情室觀看美軍獵殺本·拉登的行動過程的。

2011年，美軍在巴基斯坦獵殺基地組織頭目本·拉登時，奧巴馬總統就是在白宮戰情室觀看行動實況的。

同時，白宮戰情室還是一個機密信息的處理中心。中央情報局的一份報告披露，此處駐扎著一群情報人員，每時每刻都在關注國際事務，以及時向總統匯報恐襲、內戰等重大事件。

前中情局分析師大衛·普萊斯（David Priess）說，人們可能會把白宮戰情室想像成一個「超機密的密室」。其實，戰情室不是一個房間，而是由幾個房間組成，而且看起來很平常，甚至有些乏味。

戰情室在白宮西廂辦公室的地下室裏，和白宮餐廳毗鄰。戰情室設有一個會議廳，可以容納20多人。

只有經過美國情報機構審查，並擁有最高等級安全許可的人士可以進入這個區域。他們還必須接受行為凖則的培訓。

奧巴馬時期的白宮官員布魯文（Brett Bruen）說，任何人都不允許攜帶手機或其他個人電子設備進入戰情室，你必須把手機放在外面的一個小盒子或儲物櫃裏。

圖片版權 BRENDAN SMIALOWSKI Image caption 白宮幕僚長凱利在白宮戰情室與紐曼談話，竟被秘密錄音。

關於手機等的規定，是規章制度中明文規定的。但是，在戰情室入口處，幾乎沒有什麼自動檢測設備，也沒有類似機場的安全檢查。

普萊斯說，你並不需要通過一個金屬探測門。布魯文說：「沒人在那裏檢查，也沒人用金屬探測器搜身。」

因此，這裏的安全規章是以非正式的方式實行的，主要靠相關人員的自覺遵守。

對華盛頓的許多人來說，紐曼在戰情室私自秘密錄音並對外公布，這種行為令人吃驚。

她並未披露任何機密信息，因此可能並未違法。但她違反了白宮戰情室的一條基本原則：她對外公布了戰情室內部發生的事情。

不過，特朗普總統之所以當選，部分原因就是他承諾要改變華盛頓的權力規則。他僱傭的人也往往有這種想法。從這點來看，紐曼的出格行為並不足以令人震驚。正如普萊斯所說：「你認為理所當然的規則和制度已被這個新政府摧毀了。」

他說，紐曼的行為不過是白宮管理失序的最新案例。