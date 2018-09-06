記者來鴻：新疆「再教育營」受害者恐怖經歷

圖片版權 Getty Images Image caption 聯合國對"百萬維吾爾族人在新疆被拘"的報道感到震驚，並呼籲釋放以反恐"借口"被拘押的人。

我們索性叫他"阿扎特"好了，因為他要求匿名接受採訪。他坐在椅子上，開始回顧他在"再教育營"的見聞。

他說，那時正是晚飯時間，有至少1200人手裏拿著塑料碗，排著隊。他們必須唱支持中國政府的歌曲，才能吃到飯。

阿扎特說，這些人看上去就像機器人一樣，似乎已經丟掉了自己的靈魂。

他解釋說："我熟悉他們中的許多人，我們從前曾經坐在一起吃飯。但現在他們看起來都不正常了，好像不知道自己在做什麼，就好像是出車禍以後失去記憶了。"

這聽上去像不像是洗腦？確實是。在中國西部的新疆地區，正發生著非常黑暗的事情。雖然共產黨使出渾身解數掩蓋真相，但關於當地大規模關押、酷刑和思想控制的信息已經開始洩露出來。

圖片版權 Getty Images Image caption 新疆約45%的人口是維族。

在絲綢之路上的古老城市，譬如公元13世紀時馬可波羅曾訪問過的喀什，街上沒有人，許多商店和住家的門窗都釘上了板子。這是因為中國政府已將可能多達100萬的維吾爾人關進了再教育營。

維吾爾人與漢人不同，他們屬於中亞族群，外貌更像阿富汗人、伊拉克人，或歐洲人。而且他們信仰伊斯蘭教。

習近平領導的中國政府先是鎮壓了西藏人，現在又對維吾爾人下手了。他們的理由是，有少數維吾爾人支持伊斯蘭恐怖主義。但政府鎮壓行動的規模與之完全不成比例。

現在從新疆再教育營出來的人，幾乎都不願意講述他們的經歷。但我們找到了兩個願意接受採訪的人。他們都要求我們不要向外界透露採訪的地點。

阿扎特去再教育營，是為了探望一位被關押的親戚，希望能幫他盡快出來。他沒成功。第二天，警方打電話給他，讓他再去一趟。他沒聽警察的話，而是逃離了中國。

Image caption 中共喉舌環球時報則發表社評回應，稱"捍衛新疆和平穩定，就是最大的人權"。

相比之下，奧米爾的經歷就艱難多了。他剛被抓的時候，被關在公安局裏。他說，警察給他看他們的工具，包括用木頭和橡膠製成的警棍、鋼絲擰成的鞭子、扎人用的鋼針，還有拔指甲用的鉗子。

警察把他銬在"老虎凳"上，然後打他。他們還把他銬在高處，雙腳離地，讓他的體重完全壓在他戴著手銬的手腕上。奧米爾向我們展示了他的傷疤。

警察後來把他送到看守所。他傷口癒合後，又被送入再教育營。

"你什麼自由都沒有，"他說。"你做什麼事都要遵守共產黨定下的規矩，讓你背誦什麼你就背什麼，感謝黨，就像機器人一樣。"

要吃飽飯，他們必須唱紅歌，歌頌中國，歌頌共產黨，歌頌習近平。

我問他，肉體遭受酷刑折磨，與精神上的洗腦折磨，哪個更可怕？他說："肉體遭受酷刑留下的傷痕可以癒合，但心靈創傷就很難癒合。我現在仍因這些創傷而痛苦。"他總是做噩夢。想起他眾多仍被關押的家人，他開始哭泣。

中國政府官方的說辭是，這些"再教育營"根本不存在。我怎樣才能以最婉轉的方式對此加以評論呢？從證據來看，中國政府的說法是赤裸裸的謊言。

中國政府實行嚴格的新聞檢查，但它還無法過濾從太空中拍攝的衛星圖像。德國人權專家鄭國恩（Adrian Zenz）致力於研究新疆拘留營的發展情況。他從谷歌衛星影像中找到這些拘留營，並將其與政府招商廣告和招聘廣告相對應。

他從衛星影像中分辨出了鐵絲網、高牆、警戒塔和獄警用的停車場。他估計，這些拘留營中可能關押著多達100萬維吾爾人。

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萊恩·圖姆（Rian Thum）博士也是一個為正義而戰的科學怪才。他經常瀏覽中國的官方網站。幾周前，他偶然看到一張照片，照片顯示，有數以百計的維吾爾人身穿藍色囚衣，列著長隊蹲在地上。在他們身後，站著全副武裝的中國防暴警察。

這張照片是新疆司法廳登在網上的，圖片說明中說，這是"洛浦縣第四教育培訓中心"的"學員"在聽"去極端化"講座。

中國政府已經將此圖片從網上刪除。

在BBC廣播大樓下，有一座英國著名小說家、記者和社會評論家喬治·奧威爾的塑像。奧威爾可能是所有在BBC工作過的人當中，最偉大的一個。他拿著煙卷，身體向風中傾斜。

奧威爾寫作他的著名小說《1984》，已是70年前的事了。他若聽說現今發生的事，恐怕會感到沮喪。因為在中國的西部邊疆，他小說中描寫的"老大哥"掌控下的瘋狂社會仍是進行時。