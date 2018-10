記者來鴻：為何美國人對英王室癡迷持久不衰

圖片版權 Getty Images Image caption 威廉王子大婚典禮後,來自美國聖迭戈的Jane Giannoulas 等候在白金漢宮外。

一個來自倫敦的有關英國王室成員肖像藝術展最近在美國德克薩斯州的休斯敦開幕,反響熱烈。而Netflix 拍攝的有關英國女王伊麗莎白二世生平的電視連續劇《皇冠》(The Crown)在本屆美國電視艾美獎(The Emmys)發獎會上連連獲獎。美國人對英國王室的興趣百年來持久不衰的原因何在呢?

頭戴爍爍閃光象徵王權的鑽石頭飾——她在1953年的加冕大典上佩戴過,披著優雅的白色毛圍巾,眼睛微闔,這幅由藝術家克里斯·列文( Chris Levine )創作的英女王伊麗莎白二世的肖像是這次展覽的150幅作品之一,其中大多數作品是第一次離開英國在海外展出。

這些藝術作品包括肖像畫、雕塑和攝影,向美國觀眾講述有500多年歷史的英國王室故事。

這次展覽的策展人之一,倫敦國家肖像畫廊( National Portrait Gallery )的策展人路易絲·斯圖亞特( Louise Stewart )說,這麼多有關英王室肖像藝術佳作一起到海外展出,還是史無前例的。談到克里斯·列文的這幅著名的女王肖像作品,斯圖亞特說:「這幅肖像中的女王穿著華麗高貴,但她微闔的雙目營造出一絲脆弱,讓你意識到,儘管女王是歷史上被拍攝最多的人,我們實際上並不了解她,這幅作品令人難以忘懷。」

休斯敦的The MFAH是唯一一個美國城市舉辦這個展覽,題為:《都鐸到溫莎:英王室肖像從霍爾拜因到沃霍爾》( Tudors to Windsors: British Royal Portraits from Holbein to Warhol)。

對英國王室的興趣遍及世界各地,但在美國卻格外熱情,美國人對英王室的癡迷似乎百年不衰,僅在今年,從媒體影視到真實事件——反映英女王生平的電視連續劇《王冠》贏得兩枚美國電視艾美大獎,哈里王子與女演員梅根的大婚,一直到梅根近期傳出的懷孕消息,都在美國引起熱烈反響。就連英國公主尤金妮( Princess Eugenie )最近的婚禮,也成為BBC網站當天在北美瀏覽次數最多的新聞。

圖片版權 Getty Images Image caption 哈里王子與梅根的婚禮也成為美國轟動一時的大新聞。

這次在休斯敦開幕的英王室肖像展更證實了美國人對英王室的熱情。頗具諷刺意味的是,當年美國正是為了反抗英王室統治而獨立,可之後卻對他們之前的宗主充滿感情。

"在美國的流行文化中,英王室的地位可謂獨樹一幟,成為20世紀的文化現象。"德克薩斯大學的英國研究主任助理詹姆斯·沃恩( James Vaughn )說。

沃恩回憶2011年在耶魯做研究工作,他借居的房東一家凌晨5點全家起牀一起觀看英國威廉王子和凱特大婚典禮。「18、19世紀的英王室對美國人來說象徵著古老的歐洲大陸,象徵固有的階級化分和王權至上的舊世界,與新興自由的合眾國截然不同。但令人驚訝的是,英女王伊麗莎白二世的加冕大典在美國引起巨大轟動,自那以後,美國人對英王室的熱情就一直有增無減。」

沃恩還認為,自二次世界大戰之後,民眾對美國精英政治和政府體制的信任度就逐漸下降。

「肯尼迪總統被刺殺,水門事件,伊朗門事件等等,一步步削弱公眾對政府的信任,現在可以說到了最低點。所以英國的君主立憲制受到很多美國人的青睞——政府首相由民選產生,國家首腦是王位繼承者,並無實權,不會被骯髒的政治權術所沾染。」

Image caption 一位來自波士頓的英王室擁戴者展示他收藏的皇家紀念品。

與此同時,沃恩說,美國人也極為關注英王室發生的任何醜聞,美國各地超市收銀出口處展示的大眾報刊上,不乏英王室花邊新聞。但美國人對這些緋聞看得津津有味,並不排斥,他們視英王室成員如同好萊塢明星。

「另外,美國是一個變化無常的國家,明星們如走馬燈一般今天來,明日就不見了。而英王室可永遠存在,一代接一代。」

展覽上有一幅英國攝影師傑森·貝爾( Jason Bell )拍攝的小王子喬治在洗禮儀式上的照片。貝爾是個住在紐約的英國人,他對美國人對英王室的熱情可深有體會。"美國人對英王室很有感情,我還真沒有預料到這種感情的深度。看到這一切讓我感到很愉悅。"

圖片版權 NETFLIX Image caption 英國演員Olivia Colman在最新一季《王冠》電視劇中扮演女王伊麗莎白二世。

這種對英王室的好感可能也受到電視劇,諸如《王冠》的推波助瀾。「此前,很多美國人並不太了解女王伊麗莎白二世的伯父(愛德華八世)突然退位,她的父親喬治五世只好繼位,之後英年早逝,結果年輕的伊麗莎白不得不接過皇權,成為英國女王。」沃恩說。

一些對目前變幻世界感到困惑的美國人更感覺,英王室成為代表一個更加穩定但已逝去時代的象徵。

展覽既展示了歷史,也展示了英王室在人們眼中形像的演變。

「19世紀30年代攝影術的出現意味著,人們可以看到維多利亞女王和阿爾伯特親王輕鬆和藹的家庭氛圍,」展館人員大衛·邦福德( David Bomford )說,「這是非常重要的轉變,人們可以通過真實圖片看到女王的面部表情,和他們與家人之間的真切交流。而在此之前,畫家的肖像不會如此真實。」

然後在1980年代,美國藝術家安迪·沃霍爾( Andy Warhol )發表了他的流行藝術範兒女王肖像畫,這意味著英王室受到世界流行媒體的青睞。

「沃霍爾將英女王變成了消費時代的偶像,」斯圖亞特說,「這個形像基本跟女王沒什麼關係,只是在非常表面的層次上顯示了女王,使其成為一個可以無限量複製的產品和商品。」

圖片版權 ANDY WARHOL FOUNDATION Image caption 1980年代,美國流行藝術家安迪·沃霍爾發表了他流行藝術風格的女王肖像。

儘管如此,英王室實際上對很多美國人來說意義非常。

「英女王擁有老祖母的形像,這有助於她成為國家和民眾愛戴的角色。」沃恩說,他懷疑王儲查爾斯未來是否會得到人們同樣的愛戴。

儘管人們對歷經500年風雨的英國王室褒貶不一,一些美國人將英王室視為古舊的堅持階級分化的精英階層,但美國作家艾麗薩·塔瑪金(Elisa Tamarkin)認為,雖然在美國有一些批評英王室的聲音,主要是愛爾蘭移民後裔,但她認為,這種聲音目前已經越來越弱。「英王室在美國民眾中非常受歡迎,他們對本國的那些政治家從來沒有這種感情。」

圖片版權 NATIONAL PORTRAIT GALLERY, LONDON Image caption 德克薩斯展覽上的作品——Allan Ramsay畫的"國王喬治三世"和Cecil Beaton畫的"女王伊麗莎白二世"

的確,塔瑪金的看法得到很多美國人的贊同,他們最看重的是英王室,特別是英女王高踞於黨派政治之上。這一點對美國人來說極有吸引力——很多美國人不喜歡美國的政府首腦與國家首腦為一體,他們認為,跟其他國家主理國事的總理們比起來,美國的國家總統表現得就像國王一樣。

「王室給我們帶來很多民主社會中似乎已經喪失掉的東西 — 敬畏感,對權威的個人尊崇,期盼生活在一個有價值和榮耀感社會裏的渴望。當然了,還有純粹被癡迷的樂趣。」塔瑪金說。