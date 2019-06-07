記者來鴻：領教中共宣傳和基層幹部的厲害

圖片版權 Xinhua Image caption 廣播站的高音喇叭曾經是重要的宣傳工具

上世紀六、七十年代，高音喇叭在中國隨處可見。特別是農村地區，村廣播站更被視為重要的宣傳陣地。

時光流逝。今天，智能手機幾乎人手一部，通信技術日新月異，但是，高音喇叭卻在高調重返中國村莊。

過去幾年間，「新農村大喇叭工程」已經推廣到中國10多個省超過200個縣市。中國官方形容，大喇叭廣播對傳播黨和政府的方針政策、不同領域的知識信息都能起到獨特作用。

BBC記者伊芳穆雷（Yvonne Murray）決定親自到河北省的一個小村子去看一看、聽一聽，誰承想，碰到幾位基層幹部陪同......

圖片版權 Xinhua Image caption 中國農村資料圖片

那天氣溫不高，陰沉沉的。

我搭乘的出租車停在進村的路口，幾名身穿深色便衣的男子組成的「歡迎團隊」熱情地迎上前來招呼我。我抬腿下車，他們舉手拍照。

這些人是省宣傳部派來的。

快到中午的廣播時段了。我說，想採訪幾位村民，或許，他們正在家裏一邊做飯一邊聽大喇叭？

當然，當然。對方立刻應允，然後迅速把我帶到不遠處的一個農家小院。

圖片版權 Getty Images

什麼是「新農村大喇叭工程」？

據中國官方媒體新華社和「新農村大喇叭網」介紹，該工程最早在石家莊推出，採用「互聯網+大喇叭」技術，每天早中晚廣播三次，設置有《黨的好聲音、唱響新農村》、《百姓身邊事》等欄目。目前，該工程已與中國200多個市、縣簽約推廣，覆蓋山東、黑龍江、遼寧、河南、山西等12個省份。2019年至2020年將完成14個省份30萬個行政村的覆蓋工作。

有分析人士說，這是習近平領導下的中共政府加強宣傳、引導輿論、控制基層的表現。也有批評人士形容，這是「強制洗腦」，因為喇叭一響，不管人想聽不想聽都只能聽。

不過，院子裏可沒有做日常家務和農活的普通農民，迎接我的是一位衣著打扮相當精緻的女人。客廳裏，茶几上擺的滿滿當當，有切好的水果拼盤、精美的豆沙點心。寬大的真皮沙發，容納我和我龐大的歡迎團隊絶對沒有問題。

我說，這確實不錯。但是，我需要的最好不是這樣精心的…...擺拍。

我起身告辭，走出房門。陪同官員立刻跟上來。他們說，這是為了你的安全。

很難想像，在這樣一個絶大多數人都七老八十的小村子裏，光天化日之下，能隱藏著怎樣的危險。

我加快腳步走進一家商店，躲在塑料門簾後面。我的錄音機一直開著，說不定能採上幾句村民間隨意的對話。

真巧了，一位看上去大約七十來歲的老婦人到店裏來買豆腐。她雖然駝背，但雙眼炯炯有神。我飛快地向她解釋了我此行的目的，她迅速打開了話匣子。

這一下，真像是擰開了水龍頭。就好像她一輩子都在等著這一天——自己的村裏，來了一位真的外國記者。

首先，她抱怨說，年輕時是城市知識青年，被迫下放到農村。

跟著我進店的那位又高又瘦的宣傳幹部看起來神色緊張，搓手、跺腳。

老婦接著說，「後來到了這個村，政府補貼減了。因為這是政府的決定，我們什麼辦法也沒有。」

說到這兒，那位陪同爆發了。朝我大喊，「我以為你是來報道高音喇叭廣播的，為什麼跟這個老女人說個沒完？」

他那位更加矮胖、和藹的同事頭上開始冒汗。感覺到自己可能說錯了話，高瘦官員立刻改口，」你沒看見？她這麼大歲數了，你要為她的健康想一想。「

「為什麼不去找些年輕人談一談？」

然後，他們從大街上給我找來一位「年輕人」。這位57歲的年輕人倒是很合拍。他稱讚高音喇叭廣播用處很大，幫助他們了解農情、資訊。幾位省裏來的幹部抱著胳膊站在一旁。

Image caption 牆上刷標語、口號也很常見

他們還給我找來另外一名女人。這一次，陪同官員可不想冒險，決定主動出擊主導採訪。他站在我背後，衝著那位女人大聲問，「你對養老金滿意嗎？」

沒多久，該去村委會見村長了。在外面等候的時候，陪同利用這個機會向我提了幾個問題。

一人問，你們國家就沒有高音喇叭？

沒有。我們絶對沒有。

那….是不是因為你們家家戶戶房子都離得比較遠？

呃，不是。我回答說

村長看起來很和善，很開心。我們坐下來錄採訪。

一開始，他也有點跑調，隨口提起了文化大革命。坐在他正對面的宣傳幹部打手勢，讓他住口。他真住口了。

快該走了，我要去趕火車回北京。對方說，不行不行，一定要先請你吃午飯！現在他們看上去明顯更開心，可能是知道我馬上就要離開他們的管片了？

Image caption 微信在中國非常普及

對方問我，今天採訪還滿意嗎？我回答說，「不太滿意。六七個人跟著，很難工作。」

我出來報道需要自由；我不是來做宣傳的。我爭取不讓自己顯得太在意。

「啊，對了，你的工作是通過事實發現真相！」那位話不多的陪同官員說。他看起來很自得的樣子，發現了我職業的本質。其他人眼睛一直盯著飯菜。

突然，我醒悟過來。理解的鴻溝太寬太深，一頓排骨和包子，再美味也無法填補。

歸根結底，這些幹部的工作是防止我做我的工作。我必須承認，他們做的很專業、很出色。

Image caption BBC倫敦總部

《記者來鴻》：BBC歷史悠久的旗艦節目

BBC在世界各地派駐的記者在跟蹤重大事件的同時，還投入大量精力和時間了解所在地區的人文、社會、自然等各方面情況。

《記者來鴻》是BBC記者從世界各個角落髮回的隨筆、感想，希望它可以成為您了解世界的小小窗口。

更多有關中國的《記者來鴻》：