Image caption 在迪拜，「阿拉伯之羚」豪車俱樂部的車隊非常搶眼

這是一個女力和馬力完美結合的故事。

大漠名城迪拜素有「中東香港」、「購物天堂」之美譽。她是中東的金融、經濟中心之一，憑借優越的地理位置和現代的基礎設施，迪拜還成為中東重要的交通樞紐和貿易中心。

經年累月，迪拜吸引著無數人來打拚、發展，其中包括女人。女性就業人數的增加和經濟實力的增強催生出一個引人注目的新現象：女性汽車控。

她們不僅愛車，更愛豪車；不僅愛飆車，還要在一級方程式賽道顯露身手。BBC記者努尼斯前往迪拜領教她們的風采。

Image caption 赫寶：我的工資大部分都花在買車上了

「我開蘭博基尼蓋拉多，LP-550 Spyder款。」赫寶·薩伊德（Heba Sayed）自豪地告訴我。

她來自埃及，現在在迪拜做項目管理。過去15年，赫寶收入的大部分都用來買車。

「最開始，我開豐田卡羅拉，然後是寶馬三系，後來又換成福特野馬（Ford Mustang），蘭博基尼蓋拉多V10。下一次，憑真主意願，最好不用太久，我想換成V12 Aventador…….但是，我要先攢錢，好多好多錢。」

赫寶是「阿拉伯之羚」的成員，這是一家與眾不同的「汽車控」俱樂部。據信，「阿拉伯之羚」是世界上第一家由女人組織、專為女人服務的超級跑車俱樂部。

這家俱樂部位於阿聯酋，成員共有70多名。她們每隔幾個星期聚會一次，豪車車隊極為奢華壯觀。

我去的那一天，「阿拉伯之羚」的成員在迪拜一家高爾夫俱樂部停車場集合。

炫亮奪目的阿斯頓馬丁，邁凱倫，法拉利，本特利一輛接一輛駛入。停車場管理員身著得體的格呢馬甲、手帶純白手套，嚴肅認真、一絲不苟地指揮豪車入場停放。

車主拉開車門，她們有人身著芬迪連衣褲、名牌皮夾克，有人則是阿聯酋婦女傳統裝束：一襲黑色喀巴亞長袍、頭巾遮面。

「羚羊」們顯然都是好朋友，擁抱、自拍，還有人甚至帶來專用攝影師，記錄這一天的難忘時刻，為發Insta凖備素材。

Image caption 僅有自拍是不夠的，還要帶專用的專業攝影師

「阿拉伯之羚」俱樂部的創始人是阿爾及利亞人漢楠·索巴蒂（Hanan Mazouzi Sobati）。她開的是一輛緋紅色的邁凱倫650-S。

漢楠解釋說，「我之所以創辦『阿拉伯之羚』，是因為在賽車領域基本沒有女性參與的可能。我去過的一些汽車俱樂部，成員99%是男性。必須有人做點事，改變現狀格局。」

她笑著說，俱樂部的名字很貼切，羚羊是「優雅、速度、美麗」的代名詞。

Image caption 「阿拉伯之羚」俱樂部創始人漢楠：羚羊是「優雅、美麗和速度」的象徵

漢楠告訴我，成員中有家庭主婦，運氣好，有人給買豪車；但是，也有不少成員完全是靠個人辛勤打拼、掙錢買車。

在高爾夫俱樂部停車場小聚之後，」羚羊「們一腳踩下油門。馬達轟鳴，車隊前往參加當天活動的重頭戲。

迪拜一條主要高速公路上，羚羊車隊秀出一道靚麗風景。耀眼的橙色、橘色；明艷的粉色，毫無疑問，那是赫寶的蘭博基尼……

一小時後，車隊在亞斯賽車場集合。亞斯車道是一級方程式阿布扎比大獎賽的比賽地點。當天，羚羊豪車換賽車，在專業賽道上一展身手。

Image caption 女車手還在一級方程式專用賽道上一展身手

其中一些女成員是第一次在這樣水凖的賽道上飆車。不過赫寶可不同，她賽速度、飆漂移已經好多年了。赫寶向我解釋，漂移是一種駕駛技巧，車手故意過度轉向，車子側滑行駛。

赫寶說，「原來去賽車場，一般情況下，我是唯一的女性，其它都是男性。所以，今天我感覺非常自豪，能和其它女孩子分享我的激情。

我真心希望下次我們能玩兒漂移。實際上，和賽速度相比，我更喜歡漂移。」

Image caption 嘉拉：我開保時捷，但我最愛阿斯頓馬丁

嘉拉（Ghala Al Ketbi）今年只有19歲，是俱樂部最年輕的成員。她開的是一輛保時捷卡雷拉911，這是兩年前她考下駕駛執照時家人送給她的賀禮。

嘉拉笑著說，「我8歲的時候在電視上看到阿斯頓馬丁，我立刻愛上了它。我一直最愛阿斯頓馬丁……儘管我開的是保時捷。」

嘉拉是俱樂部中為數不多的阿聯酋女人之一，其它絶大多數成員都是在迪拜工作、生活的外國人。嘉拉穿一襲連褲裝開賽車，頭巾塞在衣領裏。我問她，你的男性親友怎麼看你飆車？想了片刻之後，嘉拉回答說，「我認識的男人有時還會借我的車，比如我叔叔。」

「阿拉伯之羚」正在策劃一項特別活動，屆時將邀請男性車手參加。創始人漢楠說，「一年只會有一次。我們要看看他們的反應和表現！但是，我們希望包容。我們希望成為汽車控大家族的一部分。」

圖片版權 VOGUE ARABIA/BOO GEORGE Image caption 《時尚》雜誌Vogue阿拉伯語版2018年推出的6月版以沙特公主海雅坐在駕駛室為封面

漢楠說，她剛剛創建俱樂部的時候，男人的態度是騎牆，不過，「兩年過去了，他們懂了，我們和他們一樣，是真正的車手。我們對賽車的愛一點也不次於他們。」

接下來，羚羊俱樂部還凖備擴展到沙特。去年，沙特婦女終於獲得了駕車權。

漢楠說，「我們已經註冊了一家俱樂部，不過現在暫時處於閒置狀態。再等等，女人先要開車，下一步才是要飆豪車！」

Image caption BBC倫敦總部

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