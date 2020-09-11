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【BBC時事一周（粵語）——記者來鴻】納粹德國「沙漠之狐」的·隆美爾的家鄉如何面對歷史，平衡過去同現在？
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【BBC時事一周（粵語）——記者來鴻】納粹德國「沙漠之狐」的·隆美爾的家鄉如何面對歷史，平衡過去同現在？
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