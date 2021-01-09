BBC News
, 中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
隱世避疫
你的器材不支持播放多媒體材料
隱世避疫
46 分钟前
【BBC時事一周（粵語）——記者來鴻】加拿大退役燈塔管理員和他的妻子隱居世外，疫情洶湧又如何！
熱播
1:32
視頻,
澳大利亞遭極端天氣襲擊，海灘變成「泡沫海」
, 節目全長 1,32
2020年12月17日
1:21
視頻,
新冠疫情：中國河北進入疫情「戰時狀態」 石家莊「封城」
, 節目全長 1,21
2021年1月8日
7:50
視頻,
2020年全球大事件視頻回顧：從新冠疫情到貝魯特大爆炸
, 節目全長 7,50
2020年12月29日
1:50
視頻,
美國國會暴亂：共和黨人批評暴力 譴責特朗普
, 節目全長 1,50
2021年1月8日
3:51
視頻,
香港國安法：戴耀廷等53人 涉及民主派初選被捕
, 節目全長 3,51
2021年1月6日
2:51
視頻,
馬斯克成為全球首富之路
, 節目全長 2,51
2021年1月9日
2:56
視頻,
「匿名者Q」：一個擁護特朗普的陰謀論宗派
, 節目全長 2,56
2020年7月25日
2:36
視頻,
2021年科學界將會有什麼大事發生？
, 節目全長 2,36
2020年12月30日
1:50
視頻,
新西蘭：政府僱傭成人片演員拍攝性教育短片，躥紅網絡
, 節目全長 1,50
2020年6月21日
3:23
視頻,
肺炎疫情：北京反覆封城與解封的啟示
, 節目全長 3,23
2020年9月14日