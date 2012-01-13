记者来鸿：专制社会盛产政治笑话

艾倫•李特爾

BBC記者

2012年1月13日

圖像加註文字， 不自由的社會，幽上一默，也能給人帶來些許解脫……（左起：卡扎菲，希特勒，烏干達總統伊迪·阿明）

人言，專制國家，政治笑話才會盛行。不自由的社會，私下裏幽上一默，也能給人帶來些許解脫和自由感。BBC記者李特爾的採訪足跡幾乎踏遍全世界。也許，正是因為見識過痛苦，才更能理解人們為什麼需要找樂兒。

那是在一個阿拉伯國家的首都。報道「阿拉伯之春」忙忙碌碌，我們決定歇一會兒。

同行者是一位聰明敏銳、經驗豐富的世界大事觀察員。他的幽默、詼諧，伴隨著我們一路奔波。

這位老兄提議，該吃飯了。因此，我們在一家餐館坐下來，審視菜單。

看著菜單，他說，「好極了。上面有道菜，可以幫我演示我最感興趣的一個現象：無法翻譯的笑話。」他說，「我最愛搜集那些無法從英語翻譯成其它任何語言的笑話。」

「那是豆兒」

服務員走上前來，我的這位朋友問，「您能告訴我，cassoulet是什麼菜嗎？」

服務員回答說，「先生，那是豆。」（It's bean.）

朋友一絲不苟、很有禮貌地說，「我不在乎那曾是什麼，我想知道它現在是什麼。」（I don」t care what it」s been, I want to know what it is now.）（譯者注：英語中，「那是豆It's bean」，與「曾經是it」s been」諧音。）

由此，我們邊吃邊聊，就幽默的本性、以及幽默與政治事件的關係展開了一番熱議。這些事件，有些，就在吃著豆燜肉的同時，在我們的身邊、眼前展開。

「寒捨生輝」

面對困境，人們經常從幽默中尋找庇護，將幽默作為抵禦進攻的防守。

曾經聽說過有關美國前總統吉米·卡特母親的一則幽默小故事。

卡特競選總統期間，母親在喬治亞的農家寒舍中接受美國一位大牌政治記者的採訪。

採訪過程中，老卡特夫人笑著說，「那是吉米的小謊話。」

大記者立刻追問，「謊話？吉米愛說謊？」

老卡特夫人突然警覺起來，試圖挽回局面。「不過也就是些小小的善意謊言。」

大記者聞到了血腥味兒，窮追不捨，「那麼，到底什麼才算是善意謊言呢？」

老卡特夫人回答說，「你沒忘吧，今天你來的時候，我說，你的到來讓我們寒捨生輝。那就是個善意的謊言。」

「把你掛上去」

幽默還能幫助人們理解自己所處的困境。在不自由的社會，也能給人帶來一點點自由。

前塞爾維亞領導人米洛舍維奇權勢急劇上升時，和1980年代其它一些共產主義國家一樣，貝爾格萊德的商店內也在櫥窗內懸掛新領袖的畫像。

反對派報紙上刊登的一幅漫畫中，米洛舍維奇陰鬱地盯著自己的畫像，悲哀地問道，「我們的未來會怎樣？」畫像回答說，「有朝一日，他們會把我拿下來、把你掛上去。」（英語中，「掛」hang，與「絞刑」同義詞。）

畫像如先知，凖確地預見了未來。在海牙接受反人道罪審判期間，米洛舍維奇死在牢房內。

「和你告別」

南非最後一位捍衛白人至上、種族歧視的領導人「大鱷魚」博塔下台後不久，我曾經在那裏住過一段時間。博塔掌權許多年，當時他健康狀況不佳，有病，整個國家一片混亂。

所有的人、其中也包括最親近的支持者，心裏都很明白，博塔該下台了。但只有他本人卻不能面對事實。

當時，南非一家報紙上刊登的漫畫恰如其分地概括了這種現象。

畫面上，博塔站在總統府的陽台上，看著下面人山人海。博塔問助手，「這是幹什麼呢？」助手小心翼翼地回答，「他們是來告別的。」博塔反問，「為什麼告別？他們要上哪兒去呀？」

「深淵邊兒上」

玩笑開到這種程度，幽默就真的很危險了。獨裁者、威權領導人可以抵擋批評、仇恨、斥責，但是，奚落、嘲笑，具有強大的腐蝕作用。

1989年聖誕日，我在羅馬尼亞度過。那一天，伴隨著獨裁者齊奧塞斯庫夫婦被槍決，專制政權垮台了。

一位在電台工作的小伙子告訴我說，「你知道嗎，1978年，齊奧塞斯庫到倫敦去國事訪問。他不會說英語，靠發音死記硬背了一小段英語台詞。在宴會期間發表講話，提到共產黨掌權那一年，齊奧塞斯庫說，1948年，我們的國家處於深淵的邊兒上，然後，我們勇敢地往前邁了一大步。」

迄今，這仍然是我最喜愛的一段混合隱喻。

說笑話不害怕

電台裏的其他人，聽著小伙子講起這段故事，都不禁大笑、鼓掌。

當然了，這個笑話，他們早就聽說過。過去，私下裏聚在一起，他們互相傳播政治笑話，但卻從來不敢當著人面大聲說，更甭提當著外國人的面了。那樣作，無疑是太危險。

現在，他們總算敢於大聲地當著人笑了。能夠公開、不計後果地說笑話，代表著人們獲得了解放。