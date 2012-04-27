圖片版權 BBC World Service Image caption 利比亞從來沒有拿到過任何奧運獎牌，在今年夏天的倫敦奧運上，卡瓦加希望能夠開創一個新篇章。

卡扎菲統治時期，利比亞的體育場上，裙帶關係大顯身手，職業競技卻被打入冷宮。BBC記者多尼森發現，現在，利比亞運動員期望著能在今夏倫敦奧運會上奪獎牌，為國爭光。

他也許是利比亞的飛毛腿。但是，在的黎波里破舊失修的阿爾姆德馬爾（Almudmar）體育場，穆罕默德·卡瓦加（M Khawaja）朝我走過來時，到更像是在悠閒自得地信步漫遊。

這個悶熱的春日夜晚，噴水頭吱吱地忙碌著，試圖挽住草坪的綠色。卡瓦加身輕如燕地繞過噴水頭，躲過一伙身材健碩、穿著緊身衣的年輕人。這群年輕人正在訓練投擲標槍。看上去，他們更像是朝著所有的方向隨便亂扔。把標槍當牙簽？難免讓人緊張。

卡瓦加體重只有65公斤，身高不到1.8米，作為400米選手，身材只能算是「小號」。與他心目中的英雄牙買加選手博爾特和美國選手約翰遜比起來，卡瓦加不過是個「袖珍版」。

說他身上一兩肥肉都沒有絕對不是誇張。打造穆罕默德·卡瓦加的原材料真是一點都沒有浪費。但是，這名24歲的小伙子一啟動，就是腳底生風，飛快地從我身邊閃過。

他是現在的非洲冠軍，個人最好成績不到45秒。在四年前的北京夏季奧運會上，這樣的成績能讓他名列第五。

利比亞從來沒有拿到過任何奧運獎牌，在今年夏天的倫敦奧運上，卡瓦加希望能夠開創一個新篇章。

裙帶主義玩到專業水平

但是，過去一年利比亞的動蕩帶來了許多困難。2011年，想參加任何比賽都沒有可能。革命對賽跑沒有幫助。但是，卡瓦加說，「暴君」卡扎菲42年的統治要對利比亞體育現在的慘狀負責。

他說，職業田徑運動員從來沒有受到重視，很少拿到資金和贊助。卡瓦加說，直到最近前不久，他才和阿迪達斯達成了贊助協議。

難怪，現在他從頭到腳是一身閃閃發亮的黑行頭。

圖片版權 BBC World Service Image caption 薩阿德•卡扎菲曾經擔任利比亞國家隊隊長

利比亞前領導人卡扎菲著名的「綠寶書」內充滿了冗長的哲學說教，從如何治理政府到婦產科常識，內容保羅萬象。「綠寶書」對精英運動員很不感冒。書中說，運動必須是群眾性的，而不應該被某個人所壟斷。

但是，作為雙重標凖的領頭人，卡扎菲們對自己人當然就有另外一套規矩了。

直到不久前，利比亞僅有一個世界聞名---或者說臭名遠揚---的體育明星：薩阿迪·卡扎菲，卡扎菲上校的第三個兒子。據信，薩阿迪去年戰亂中逃跑，現在藏身在鄰國尼日爾。

在裙帶關係也能玩兒到專業水平的這樣一個國家，老爹是獨裁者，給薩阿迪磕磕絆絆的足球生涯帶來了奇跡般的影響。

薩阿迪是攻擊型中場，腳下勇氣一般，但手上的力量卻非常強大。薩阿迪被提拔為利比亞國家隊隊長，然後出任利比亞足聯主席，意大利尤文圖斯俱樂部董事會成員。

但是，薩阿迪只是在一個非常特定的層面上，才能算得上強有力的選手。在意大利一支頂級球隊四年間，他上場的時間還不到一個小時。

說是吉祥物還差不多，決定比賽勝負的選手可就談不上了。

2003年，薩阿迪由於濫用毒品被判禁賽。這其實一點都不足為奇。在薩阿迪的訓練顧問名單上，他不僅列舉了足球明星馬拉多納，還有加拿大短跑選手本·約翰遜。馬拉多納與毒品並不陌生，約翰遜也曾因使用激素出醜。

在利比亞，據說，薩阿德的隨同保鏢曾經向觀眾開槍，因為他們向薩阿德的球隊喝倒彩。

還有人指控，對手球隊的球員遭到毒打、甚至謀殺。這怎麼能算得上公平競爭呢？

吃上體育飯的，並不止是薩阿德一個人。卡扎菲上校的另外一個兒子成了利比亞奧委會的主席。

開幕式舉起新利比亞旗

回到田徑場上。卡瓦加躺在墊子上開始拉伸。他告訴我，他與和自己同名的穆罕默德·卡扎菲（卡扎菲上校的一個兒子）見面不止一次。

最後幾次見面，有一次是在去年利比亞起義剛剛開始不久。默罕默德·卡扎菲要卡瓦加披著綠色的旗子，上官方電視台亮相，對卡扎菲表衷心。

卡瓦加說，他找了個借口，掉頭就跑了。

卡瓦加還毫不猶豫地承認，他很害怕，不想捲入衝突，也沒有和反叛武裝一起戰鬥。

圖片版權 BBC World Service Image caption 對於許多利比亞人來說，新國旗也象徵著利比亞的新生

但是他說，自己可以代表新利比亞的形像。他知道，能在倫敦奧運上獲得成功，將給仍在努力站穩腳跟的利比亞帶來巨大的鼓舞。

利比亞新一代的領導人仍在掙扎著控制住那些特別愛動武、但卻負責維持利比亞秩序的幾十個民兵組織，他們呼籲國人要有耐心。

卡瓦加大概也能從這樣的建議中受益。對他來說，2016年的里約可能是一個更加可行的目標。

但是，在他離開體育場消逝在的黎波里夜幕下之前，卡瓦加告訴我，能在倫敦開幕式上舉起新利比亞紅黑綠三色旗，本身已經是一個勝利了。

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