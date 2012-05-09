圖片版權 Getty Image caption 本拉登深夜到訪目的何在？

一年前,美國特種兵擊斃「頭號通緝犯」本拉登。美國和巴基斯坦都說，本拉登過去幾年一直在阿伯塔巴德的大院兒內隱蔽獨居。但是BBC記者伊利亞斯·汗發現，本拉登曾在午夜時分帶著大伙人馬出去吃飯……

2010年夏天，一個靜悄悄的夜晚，巴基斯坦西北部瓦濟里斯坦邊緣地區。一個部落家族的幾名男人緊張不安地等待著貴賓的抵達。

這位貴賓是誰？當時，他們仍被蒙在鼓裏。

此前幾個星期，有人來通知他們，有貴賓要來做客。他們只是說，下通知的是位「大人物」。

沒人明說要來的人是誰。至於來賓抵達的具體時間，他們僅是在幾小時前才拿到通知。

「目瞪口呆」

大約11點，萬物沉寂。突然，他們聽到了汽車馬達的轟鳴聲。

一位同意接受我採訪的家族長老回憶說，「10多輛龐大的四輪驅動吉普車進了院兒。好像，這些車是從不同方向開進來的。」

其中一輛四輪驅動徑直開到外廊前。後門打開，下車的是一位身材高大、但十分虛弱的男人。他身上穿著一襲寬鬆的長袍，頭上裹著白色的頭巾。

等候客人上門的人們簡直不敢相信自己的眼睛。面前站著的，竟然是世界頭號通緝犯—本拉登。

長老說，「我們目瞪口呆。想都沒想過他能到我們家來。」

本拉登在車前站了一小會兒，和人握手。長老說，他吻了本拉登的手，然後將手指按在眼上，表示敬重。

後來，本拉登一隻手輕輕地扶在一位助手的肩上，走進了東道主布置好的屋子內。村民們沒有全跟進去，本拉登手下的兩個人陪著他。

這件事發生在美國海豹突擊隊在阿伯塔巴德擊斃本拉登之前整整一年。軍事重鎮阿伯塔巴德，距離本拉登到訪的這個部落大院大約300公里。

「臨終心願」

圖片版權 Getty Image caption 美國總統奧巴馬親自下令突襲本拉登藏身的大院兒

本拉登的死訊傳出，震驚之下，那天夜晚的東道主之一向一位密友透露了本拉登曾經上門的故事。這也正是我聽說這件事的來源。

一番勸說之後，我採訪了那天晚上見過本拉登的兩個人。這兩人都要求我們不公開他們的姓名和住址。

本拉登那天晚上總共呆了三個小時，其間，他曾經禱告、休息，吃了主人為他和隨從凖備的烤羊排、咖喱雞和米飯。

從頭到尾，東道主不准出院門，也不准讓任何人進來。大門旁、院牆邊、房頂上都有持槍的人站崗。

一位東道主請求准許他85歲的老父親來看看本拉登，引起保鏢一片騷動。

這個男人請求道，「就算是我父親臨死前最後的一個心願吧。」保鏢轉告本拉登，本拉登同意了。

四名戴著槍的保鏢陪同這位男人去接他父親。走進大院之後，這位老者才被告知自己是要見本拉登了。

他們說，老者總共和本拉登一起呆了10分鐘。他傾訴了自己對本拉登的崇拜，為本拉登禱告，並向講述了自己對部落爭斗積累的經驗。

他們告訴我，老者用的是普什圖語，本拉登好像一句也沒聽懂。當時，東道主和保鏢都笑了起來。

本拉登和隨從們走的時候和來得時候一樣，吉普車隊開出大院，朝不同的方向駛去，東道主無法判斷本拉登坐的那輛車開往了哪個方向。

答案在哪？

雖然我的採訪對象對本拉登到訪的細節一點都沒有隱瞞，但是，他們不希望談論那位通知招待本拉登的「大人物」到底是誰，也不願意告訴我本拉登的隨從是誰。

本拉登被擊斃一年後，巴基斯坦和美國官員一直堅持說，本拉登死前將近五年一直是隱蔽獨居，從來沒有離開過阿伯塔巴德的大院兒。

看上去，真相並非如此。許多問題仍然沒有找到答案。

本拉登2010年那個夜晚去吃飯的地方，位於部落聚居的偏遠地區。過去很長一段時間內、現在在某種程度上，這片地區仍然是一些打擊武裝分子的軍事行動的焦點。在該地區駐扎的部隊一直處於高度戒備狀態，沿著常用和不常用的通道設立了好幾十處檢查哨，監視人員往來。

本拉登如何人不知、鬼不覺地通過了檢查哨？

巴基斯坦方面一直否認知道本拉登的藏身地、否認曾經向本拉登提供幫助。

另外一些問題是，誰來負責安排本拉登的日程？

本拉登那天晚上去吃飯目的何在？

更重要的，本拉登的夜訪到底有多頻繁？