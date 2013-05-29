記者來鴻：不太平的太平間

Image caption 開羅依然頻繁發生抗議示威。

埃及革命兩週年後，局勢依然不平穩。開羅頻繁暴發抗議活動，示威者與警察發生衝突。警察曾被指控暴力對付示威者，最近，開羅的扎因霍姆太平間又被指「幫兇」：篡改驗屍報告，掩蓋可疑死亡案的真相。BBC記者拉福拉克親赴停屍房，探個究竟。

走進開羅的扎因霍姆太平間，撲面而來的，是一陣惡臭。

那天天氣炎熱，已然非常混沌的空氣中又增加了血腥和化學藥劑的刺鼻味兒。

在埃及，暴力死亡事件經常被政治化，活動人士說，驗屍過程經常受人操縱，以掩飾警察的暴行。扎因霍姆太平間的工作人員被指「幫兇」。

幾個星期以前，我被請到阿麥爾·阿巴斯（Amal Abbas）家裏去。她還在服喪，從頭到腳一襲黑衣。

阿麥爾說，兒子被警察開槍打死，太平間的人把他的屍體藏了起來。

穆罕默德經常參加反政府示威活動，1月下旬的一天傍晚，他在參加完一起抗議活動後失蹤，活不見人死不見屍。

朋友和家人用了好幾個星期的時間四處尋找他的下落，先後許多次帶著照片、衣物說明前往扎因霍姆太平間。

好多次，他們要求進入太平間都遭到了拒絕。不過，第10次來，穆罕默德的叔叔被允許進入。他找到了侄子的屍體----穆罕默德雙眼之間有槍傷。

Image caption 革命兩年後，埃及依然面臨挑戰。

阿麥爾堅持說，兒子也是警察和太平間串通一氣、掩蓋真相的受害者。

她憤怒地說，「你說，為什麼他們讓孩子在太平間裏秘密地躺了一個月？我們一次又一次地問起穆罕默德，但是，他們什麼也不告訴我們。」

「這樣的要求過分嗎？」

但是，太平間內的工作人員辯解說，他們是無辜的。被指控工作上做手腳，感覺很委屈。他們還抱怨說，人力、物力都遠遠不夠。

穆爾西總統的政府面臨預算危機，也意味著向法醫取證、停屍設施的投資少的可憐。

太平間的工作人員抱怨，他們甚至需要自己掏錢買手套、工具、化學藥劑。有些顯微鏡是20多年前購置的。X光機的輪子壞了以後，一直擱在牆角。

太平間非常髒，地下血跡斑斑，煙頭到處可見。

坐在狹小的接待室內，我向阿姆魯和阿麥德詢問有關設備的情況。

阿姆魯非常堅決，「我們提的要求並不高，我們知道用貴重的機器可以取得什麼樣的效果。我們提出的要求不過是把現有的工具更新一下。這過分嗎？」

他說話期間，穿過破損的窗戶，我聽到一陣哭聲。外面院子裏，又來了一位母親，太平間的工作人員拒絕她入內。這位母親越來越歇斯底里，工作人員砰地一聲關上了大門！

太平間外，看不到多少同情心。

扎因霍姆的人力、物力危機給那些必須登門造訪的人帶來了令人心碎的影響。

Image caption 解放廣場上的示威者紀念2011年革命中的死難者。

這裏保存的記錄十分混亂，死者家屬有時候需要查看難以計數的屍體，還是不知道能不能找到親人的下落。

一位醫生指著一排排冷藏櫃告訴我說，有時候，母親需要查看100多具屍體才能找到自己的孩子。醫生說，「這期間，她還得忍受著臭氣、噪音。我們做得很不夠啊。」

我的思緒轉回到阿麥爾，她想找到兒子，一定也經歷過同樣的程序。

我問醫生，為什麼死者的家屬需要忍受這麼多的痛苦。他拿起一本用來記錄接收屍體、已經褪色的小冊子說，「穆罕穆德的屍體被送來的時候沒有在這裏登記，一旦屍體送入儲藏間，人們很快就淡忘了。不過又是一具屍體，我們沒有指望有人來認領。」

但是，我不禁問道，他身上的傷痕難道不會很快引起疑心？醫生回答說，「當然了。不過，我們收到的這類屍體非常多。」

醫生估計，開羅的法醫每一年受理的警察暴行案例超過1000例。他說，他們經常收到布滿傷痕的屍體：皮帶傷痕、電纜傷痕、電燒傷等等。

他說，「我們能怎麼辦呢？」他的問題聽上去確實很真誠，「沒有檢控官的指令，我們甚至不能做屍體解剖。」

離開扎因霍姆太平間，我看到，院子裏有兩根大理石的柱子，柱子上貼滿了幾十份複印件，上面是失蹤人的名字、面帶微笑的照片。

另外一扇窗戶

阿麥德·馬穆德·侯賽因，四月起失蹤；薩米·阿卜杜爾·哈基姆·法哈德和小女兒，11月起失蹤。

我心想，不知道這些人的家庭來太平間敲門時受到的是怎樣的待遇。

歷史學家哈立德·法赫米（Khaled Fahmy）說，埃及一度曾是北非地區的先鋒，出發點正是因為埃及長期以來擁有強大的專業機構。特別是在法醫領域，埃及遠遠超出鄰國。

但是現在，像扎因霍姆這樣的機構的衰敗，代表著埃及越來越無法保證賦予公民有尊嚴的待遇，這甚至也包括死亡的尊嚴。

我心想，默罕默德的故事就算不能說明真相被掩蓋的事實，是否也能夠給我們打開另外一扇窗口，讓我們看到令人心碎的一幕：儘管革命了，制度性的失敗仍在繼續。

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讀者反饋

有誰認真想過是什麼造成埃及今天這樣的慘狀，其它國家應從中吸取什麼教訓。<strong>Dlc, </strong><br/>