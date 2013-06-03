記者來鴻：億萬富豪砸錢逐夢

Image caption 阿塞拜疆湧現出一批新貴

石油和天然氣給阿塞拜疆帶來了空前的繁榮，也打造出一批身價不菲的大富豪。BBC記者巴特勒最近前往巴庫，會晤一位億萬富翁，聽他講述心中的那個夢……

我發現，白手起家的大富豪都有一定的共性。比如，不達目的不罷休的幹勁兒、鐵打的紀律。但是，根據我做經濟節目積累出的那點兒微不足道的經驗，大富豪很少魯莽地揮霍好不容易才掙來的家產。

但是，從許多方面來看，易卜拉辛·易卜拉希莫夫看上去都不符合常規億萬富翁的模式。

我約好了在易卜拉希莫夫位於巴庫市中心的辦公室和他見面。除了大街上停著一輛耀眼的白色勞斯萊斯以外，辦公樓的外觀和其他那些布滿灰塵的寫字樓並沒有什麼區別。但是，走進去一看，發現到處都是黑色的大理石。

易卜拉希莫夫身材不高，大約五十來歲，看上去很有活力。他臉上掛著熱情的笑容，伸過手來，有力地和我握了握手，然後立刻打開一幅巨大的建築圖紙。他說，有朝一日，圖紙上的一切都會成為現實：宏偉壯觀的哈扎爾島項目（Khazar Island Project）。

「我就有三、四十億」

他告訴我說，裏海中將填海修建由幾十個小島組成的人造群島，面積達到幾個平房公里。島上不僅將蓋起世界上最高的摩天大樓，還將修建好幾百座寫字樓、公寓樓、大酒店、學校、高爾夫球場、遊艇碼頭、一級方程式賽車場，對了，還有世界上最大的清真寺！

整個項目預計在10年後完工，屆時，群島上將吸引超過85萬居民，這幾乎相當於現在巴庫總人口的絕大多數。

根據現有計劃，島上的居民大多都是阿塞拜疆人，剩下的一部分，將是乘坐噴氣客機在世界各地來回走動的外國商人，當然了，還有遊客。

Image caption 油田夜色：石油給阿塞拜疆帶來空前的繁榮

項目的總成本將高達1000億美元，大約相當於650億英鎊。

易卜拉希莫夫說，「沒錯，世界上最大的建築工程。」說完，易卜拉希莫夫咯咯地笑了起來。他很愛笑。

我問他，你有那麼多錢可以花嗎？易卜拉希莫夫又咯咯地笑了一聲，說，沒有。我就有三、四十億。但是，為了實現我的夢想，我甘願花光每一分錢。

我接著問道，政府在出錢吧？他堅持說，沒有，沒有的事。這是我的個人項目。剩下的錢，將來自國際間投資者。

問題是，雖然易卜拉希莫夫和阿塞拜疆政府付出了巨大的努力，在我飛來巴庫的航班上，除了為數不多的幾個石油業高官，我感覺好像是，沒有多少外國人太當回事。批評者說，問題的部分原因是阿塞拜疆的經濟。

在西方受過教育的政治學家、阿塞拜疆政府坦率的批評者雷拉·阿里耶夫（Leila Alieva）說，「這個國家只有石油。」

「他們說，希望巴庫成為下一個迪拜，但是，永遠不會都有那一天。總統不會讓任何人分享國家的財富。」

據說，自從阿塞拜疆脫離前蘇聯以來的20多年間，阿利耶夫家族就一直鐵腕控制著阿塞拜疆蓬勃發展的石油財富。

人權組織說，當局壓制異見聲音，經濟發展的利益落到了少數幾個人手中。阿塞拜疆家庭平均每個月的收入只有400美元（大約250英鎊），大多數人仍然住在巴庫邊兒上蘇維埃時代修建、破舊不堪的公寓中。

儘管如此，哈扎爾群島項目無疑還是算得上一種意向聲明。

Image caption 巴庫的天際線將舊貌換新顏

「你不怕風險？」

有一點可以肯定，我親眼看到，項目已經動工了。沿著巴庫塵土飛揚的高速公路驅車南行，我看到高層公寓樓的架子已經搭了起來，還有精心種植的棕櫚樹。

面對這個鋼筋混凝土堡壘的幕後策劃人，我還想提最後一個問題。

迪拜修建了自己的度假勝地「棕櫚島」，蓋起了世界上最高的摩天大樓。後來，迪拜險些破產。我問易卜拉希莫夫，難道你一點兒也不怕有風險？

易卜拉希莫夫眼睛都沒眨一下，立刻回答說，迪拜搞錯了。他們沒有我這樣的眼光。我睜開眼想的是哈扎爾，閉上眼想的還是哈扎爾。

他說，晚上睡覺，我不需要有情人陪伴，有哈扎爾夢就足夠了。

易卜拉希莫夫又咯咯地笑了起來。他那位一頭黑髮、美麗迷人的助手也咯咯笑了起來。

再往後，我們都咯咯地笑了。不知道怎麼搞的，不笑，反倒很難。

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