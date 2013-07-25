記者來鴻：「殺雞儆猴」治療頑疾？

Image caption 葛蘭素史克總公司承認中國分部一些高管可能違法操作。

製藥巨頭葛蘭素史克被指在中國行賄。分析人士說，案件猶如聚光燈，照亮了中國醫療體制內的腐敗染缸，凸現出醫療體制的長期病症。中國當局推廣改革是否先拿外國公司「殺雞儆猴」？一線醫生告訴BBC記者馬騰，醫療體制的病根深蒂固、很難治癒。

全球諮詢公司麥肯錫預測，到2020年，中國衛生保健開支將從2011年的3570億美元（約合2320億英鎊）飛漲到1萬億美元。

隨著在西方市場銷售的疲軟，全球製藥業巨人希望能夠從中國興隆市場的利潤中分上一杯羹。

但是現在，中國政府說，為了控製藥品價格，正在對多達60家製藥公司展開調查。

幾名中國醫生接受了BBC的採訪。但是，他們的前提條件是保持匿名，因為他們擔心，「開口」會導致失去工作。

這些醫生說，中國衛生保健體制內的腐敗現象十分嚴重。他們說，不管是外國、還是中國的製藥公司，手中都掌握著巨大的影響力。

Image caption 中國領導人習近平承諾大力反腐

以藥養醫「腐敗鏈」

這是因為，傳統上，中國醫院依賴於賣藥作為一個主要的收入來源。

在大多數醫院，政府撥款經常僅夠覆蓋基本的運營開支。所以，醫生們依賴開藥方、以及隨之而來從製藥業收取的回扣增加收入。

但是，我們採訪過的醫生強調說，他們不過「身處腐敗鏈的最底端」。

一名醫生說，「國家食品藥品監督管理局需要決定藥品是否安全，之後，藥品到了醫院，領導層加入進來。層層分一點，到了醫生這兒，可以賺的錢非常少。」

醫生們說，中國公司可用給現金的方式鼓勵醫生開某種藥，外國公司則採用在酒店開會、支付講課費等方式。

我們採訪過的醫生們說，他們需要依靠這些收入。儘管中國經濟蓬勃發展，醫生的薪水仍然微薄。

一位有三十年工作經驗的外科醫生說，「我每月的基本工資只有600美元。沒有賄賂，我不可能過上體面的生活。」

但是在中國，醫生肩負腐敗引起的公憤現象也越來越普遍。病人經常抱怨被迫作不必要的檢查、「被開」很貴重的藥。

中國國營媒體報道，2010年，中國醫院發生過17，000多起（針對醫院工作人員的）暴力事件。據報道，北京幾家醫院加強了安全保衛措施。

Image caption 中國醫生抱怨工資微薄

爛到核心很難治

整治醫療保健體制是中國新領導層的首要任務之一。伴隨著國家健康保險計劃的推出，中國政府承諾，要控制飛漲的醫療保健開支。

中國計劃引入全國性的改革，降低藥品價格、向醫生支付更高的薪金。

治理強大有力的製藥工業也符合習近平主席的承諾：加大力度、消除引發強烈公憤的腐敗泛濫。

商人、作家詹姆斯·麥格雷戈（James McGregor）在中國工作已經有20多年了。他說，外國公司是便於當局下手的第一個目標。

麥格雷戈說，「對於外國公司來說，最重要的是確保市場生存，因為當地公司也要分享市場份額。」

「同時還有政治改革，看上去他們也要在國營領域搞改革。我認為，政府會要查處一些非常強有力的廠商。所以，如果先拿外國人開刀，以後的路可能就好走一些。」

但是，我們採訪過的醫生說，醫療保健體制需要全面整頓。他們說，關鍵的問題是，政府沒有投入足夠的資金、確保構建良好的的衛生保健業。

不過，他們都一致認為，治好病，不容易。

一名醫生說，「我是共產黨員。也許我不該這麼說，不過，（醫保）體制是爛到核心了，根深蒂固的病，很難治癒。」

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