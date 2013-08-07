記者來鴻：「窮山惡水」要摘帽！

2013年8月7日

圖像加註文字， 五顏六色的陽傘！

阿爾巴尼亞，曾經是中國的海內知己、天涯比鄰。現在，她成為最新一個希望加入歐盟的巴爾幹國家。為了達到這個目的，阿爾巴尼亞必須治理腐敗、打擊有組織犯罪，塑造新形像。BBC記者蘭頓發現，除了撐起陽傘，政府手中還有另外一個「秘密武器」。

過去三十年，我經常去科孚（Corfu）東北海岸。遙望阿爾巴尼亞，許多次，想起人們對阿爾巴尼亞知之甚少，我不禁嘆上一口氣。

荒涼的海岸、令人望而卻步的大山好像也代表著這個國家的孤立。半個世紀以來，在共產黨的統治下與世隔絕；黑手黨的老家；巴爾幹的窮山惡水。

從前，科孚海峽（the Straits of Corfu ）有阿爾巴尼亞的探照燈掃射，當局試圖抓住那些想逃跑的人。阿爾巴尼亞人寧願冒著生命危險，在深夜游泳、或者劃著汽車內胎度海，逃離國內的飢餓、殘暴。

共產黨倒台後，我曾在深夜聽到過海盜船舷外引擎轟隆隆作響。我曾開玩笑說，「早晨響槍，孩子沒被吵醒」。不過，這是事實。

我還曾看到，曳光彈照亮了薩蘭達（Saranda）的夜空。這是阿爾巴尼亞南部的一座小城。上一次這裏發生暴力衝突是在20年前、阿爾巴尼亞爭取走向民主的過程中。

圖像加註文字， 1990年代初起，成千上萬的阿爾巴尼亞人試圖逃離國內動亂 。

現在，我第一次前往薩蘭達。坐在「飛豚」渡輪上，我想，等待我的也許是炎熱、貧窮和小孩子們追著索要圓珠筆。

最出乎我意料的是什麼呢？沙灘上到處都是五顏六色的陽傘！

歡迎光臨阿爾巴尼亞的「蔚藍海岸」。

這裏有濱海大道、咖啡館、酒吧、童話燈、餐館，還有出售舉世大同、形形色色旅遊紀念品的商店。

路邊有美麗的夾竹桃、芙蓉、高大的棕櫚樹，日光浴牀，水上樂園。無憂無慮的孩子們從跳板上一頭扎入游泳池。

這裏還有來度假的遊客，不過，其中一些明顯是外國人。

大街上跑著汽車，非常昂貴的那類汽車。在這座很小的城市中心，也有好看的公寓樓、時尚的大酒店。

導遊埃拉40多歲，一頭深色的頭髮，很漂亮。她一邊向我講解我想去參觀的布特林特（Butrint）考古遺址，一邊用了同樣的口舌自吹自擂嶄新的阿爾巴尼亞。

圖像加註文字， 全新的阿爾巴尼亞「蔚藍海岸」

曾經，阿爾巴尼亞學校中的第二語言是俄語，現在成了英語。埃拉興高采烈地說著一口英語。現在，她非常願意充分發揮不用害怕、享受想說什麼就說什麼的自由。

埃拉的名字在阿爾巴尼亞語中意思是「風」。這裏最近也剛剛搞過選舉，結果讓埃拉感到很高興。

她告訴我說，「阿爾巴尼亞正在民主道路上大踏步往前走。原來，如果我們抱怨，很快就會發現自己被請到了警察局。現在，這裏很多事情都變了。」

埃拉這個年紀的人曾經親身經歷過舊時光。她小時候，阿爾巴尼亞青少年星期天被迫到農田、農場去幹活。這片地區主要種植橄欖和桔子。

農業、漁業對經濟仍然十分重要，不過，每月平均工資僅僅剛過200英鎊（換算成阿爾巴尼亞列克聽上去更好----32，800列克），養老金還不到這個數目的一半。

埃拉說，老人會有孩子的照顧，另外就是靠非正式的收入、比如黑市經濟，或者，在海外生活的四百萬阿爾巴尼亞人往回寄錢。

圖像加註文字， 6月間，阿爾巴尼亞舉行選舉

這個過渡中的經濟也遇到了問題。到處都能看到建築工地，但基礎設施仍然遠遠不夠。

有汽車，但卻沒有停車場；有一定的消費品、但卻沒有收垃圾的。所到之處，經常看到違章傾倒的垃圾。

僅有一個機場，以阿爾巴尼亞最著名的人物命名----聖母特雷莎。不過那是在首都地拉那，六個小時開車能到還要算有運氣。幾乎所有的公路都讓人膽顫心驚。

不過，所有這一切都不能打消埃拉的樂觀，「我們希望新的領導人今後能夠讓日子更好。」

她相信，阿爾巴尼亞政府能夠拿到加入歐盟的資格，必將以法治取代傳統的復仇文化。她說，這樣的傳統在「落後」的北方仍然仍然佔主導地位。她告訴我說，「這是政府的一個首要任務。」

除了裙帶關係、腐敗、有組織犯罪，這也是阿爾巴尼亞未能加入歐盟的原因之一。

圖像加註文字， 2003年，臨海違章建築被拆除

不過，局面在改觀。更重要的是，新領導人埃迪·拉瑪（Edi Rama）手中也掌握著一個秘密武器。

阿爾巴尼亞有些13歲的孩子名叫「托尼布裏爾」，這是為了紀念英國前首相托尼·布萊爾1999年對在鄰國科索沃陷入困境的阿爾巴尼亞人的支持。

布萊爾在這裏很有人緣，他已經承諾要幫助阿爾巴尼亞加入歐洲大家庭。

不過，我還是有點懷疑，埃拉的樂觀要在布魯塞爾引發回聲，恐怕還需要相當長的一段時間。

（編譯：蘇平 責編：路西）